KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη και των τιμών-στόχων των ελληνικών τραπεζών προχωρά η KBW, διατηρώντας αμετάβλητες τις συστάσεις της. Οι αλλαγές αντανακλούν κυρίως την αναθεώρηση των παραδοχών για τα επιτόκια της ΕΚΤ, με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα να αναμένει πλέον ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα φτάσει στο 3% έως τα μέσα του 2027.

Ειδικότερα, για την Τράπεζα Πειραιώς, η KBW διατηρεί τη σύσταση «Outperform» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ από 12,80 ευρώ προηγουμένως. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή αναθεωρούνται κατά -0,6% για το 2026, +3,8% για το 2027 και +6,3% για το 2028. Η βασική αλλαγή αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ η τράπεζα αναπροσαρμόζει και τις παραδοχές για το κόστος των ομολόγων πρόσθετης κεφαλαιακής ενίσχυσης AT1, ώστε να προσεγγίζουν περισσότερο τις εκτιμήσεις της διοίκησης.

Για τη Eurobank, η σύσταση παραμένει «Market Perform», με την τιμή-στόχο να αυξάνεται στα 5,50 ευρώ από 5,20 ευρώ. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν αμετάβλητες για το 2026, ενώ αυξάνονται κατά 2,1% για το 2027 και κατά 4,7% για το 2028. Η αναθεώρηση αντανακλά υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω των νέων παραδοχών για τα επιτόκια, καθώς και ελαφρώς χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα λειτουργικά έξοδα.

Για την Alpha Bank, η KBW διατηρεί την αρνητική σύσταση «Underperform», αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 5,30 ευρώ από 5,10 ευρώ. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή ενισχύονται κατά 1,6% για το 2026, 2,9% για το 2027 και 4,6% για το 2028. Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ για το 2026 ενσωματώνεται και μικρή αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Με βάση τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της, οι οποίες επεκτείνονται πλέον έως το 2030, η KBW δίνει περιθώριο ανόδου περίπου 49% για την Τράπεζα Πειραιώς, 33% για τη Eurobank και 29% για την Alpha Bank. Οι εκτιμήσεις της βασίζονται στην παραδοχή ότι το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα φτάσει στο 3% έως τα μέσα του 2027, υψηλότερα από τις παραδοχές που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες προβλέψεις των διοικήσεων.

Ελκυστικό σημείο εισόδου

Σε κάθε περίπτωση όμως η KBW βλέπει τα τρέχοντα επίπεδα ως ελκυστικό σημείο εισόδου για τις ελληνικές τράπεζες, παρά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές του κλάδου τις τελευταίες ημέρες. Στις αναλύσεις της για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου του 2026, η επενδυτική τράπεζα αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη κατά 2%-6%, ενσωματώνοντας την πρόβλεψη ότι το επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 3% έως τα μέσα του 2027, έναντι 2,25%-2,5% που ενσωματώνουν οι εκτιμήσεις των διοικήσεων.

Η KBW αναμένει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες, με την πιστωτική επέκταση να κινείται σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά και τη βελτίωση της διαφοράς μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων να στηρίζει την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε τριμηνιαία βάση. Παράλληλα, εκτιμά ότι η ισχυρή τουριστική περίοδος θα ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες, αν και αυτά αναμένεται να υποχωρήσουν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω εποχικότητας και έκτακτων θετικών επιδράσεων που είχαν καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο.

Η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων θα έχει περιορισμένη επίπτωση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1, αν και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να παραμείνουν σε υγιή επίπεδα, ενώ ορισμένες επιπτώσεις από εξαγορές και συγχωνεύσεις θα αποτυπωθούν στα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου, όπως η Eurolife για την Eurobank και οι Universal και Altius για την Alpha Bank.

Πλεονέκτημα στα επιτοκιακά περιθώρια

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της KBW υπέρ των ελληνικών τραπεζών είναι η δυναμική των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, την οποία αξιολογεί θετικότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της Νότιας Ευρώπης. Ως πλεονεκτήματα αναφέρει την ισχυρότερη πιστωτική επέκταση και τη μικρότερη μετακύλιση των μεταβολών των επιτοκίων στις αποδόσεις των καταθέσεων.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του τραπεζικού συστήματος για τον Αύγουστο δείχνουν ότι το κόστος των καταθέσεων αυξάνεται εκ νέου, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από τις αποδόσεις των δανείων. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά επιτοκίου υπέρ των τραπεζών διευρύνθηκε από τον Ιούνιο κατά 7 μονάδες βάσης στις επιχειρηματικές χορηγήσεις και κατά 5 μονάδες βάσης στα δάνεια προς νοικοκυριά.

Η KBW επισημαίνει επίσης ότι η διεύρυνση της αποτίμησης μεταξύ των ελληνικών και των ισπανικών εγχώριων τραπεζών δημιουργεί ελκυστικές ευκαιρίες τοποθέτησης. Σύμφωνα με την ανάλυσή της, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται πλέον με έκπτωση περίπου 20% έναντι των ισπανικών τραπεζών.

Προτίμηση σε Πειραιώς και Εθνική – Επιφυλακτική για Alpha

Η KBW εξακολουθεί να προτιμά τις τράπεζες με μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων, κατονομάζοντας την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα. Η μεταβολή των προσδοκιών για τα επιτόκια από την ανακοίνωση των επιχειρηματικών σχεδίων των τραπεζών δημιουργεί, κατά την άποψή της, ευνοϊκότερες προοπτικές για τα συγκεκριμένα ιδρύματα.

Αντίθετα, διατηρεί αρνητική σύσταση για την Alpha Bank. Παρότι η τράπεζα θα πραγματοποιήσει Investor Day στις αρχές Νοεμβρίου, η KBW εκτιμά ότι είναι δύσκολο να προκαλέσει θετική έκπληξη στην αγορά, καθώς μεγάλο μέρος της προσπάθειας για την ενίσχυση της κερδοφορίας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, η Alpha Bank εμφανίζει μικρότερη ευαισθησία στα επιτόκια, μεγαλύτερη έκθεση στη χονδρική χρηματοδότηση και υψηλότερη εξάρτηση από τα έσοδα προμηθειών, οι προοπτικές των οποίων έχουν επιβαρυνθεί από την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος.

Σε ό,τι αφορά τις έκτακτες επιβαρύνσεις, η Alpha Bank αναμένεται να καταγράψει στο τρίτο τρίμηνο τη δωρεά για το σχολείο «Μαριέττα Γιαννάκου», ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να περάσουν την αντίστοιχη επιβάρυνση στο τέταρτο τρίμηνο. Μικρότερες δωρεές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Academia 2030 αναμένεται να καταγραφούν κατά το τρέχον τρίμηνο.