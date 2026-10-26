Sunlight: Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ξάνθη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τις εγκαταστάσεις της Sunlight Group, μέλους του Ομίλου Olympia, στην Ξάνθη επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την παραγωγική και τεχνολογική δραστηριότητα της Sunlight.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν η παραγωγική και τεχνολογική δυναμική, οι επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη, καθώς και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ο οποίος εξάγει το 99% της παραγωγής του σε περισσότερες από 115 χώρες. Οι εγκαταστάσεις του βιομηχανικού συγκροτήματος της Ξάνθης συνολικής έκτασης 90.000 τ.μ., διαθέτουν 8 αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 9 GWh, υποστηρίζοντας παράλληλα 1200 θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποδέχθηκαν στο βιομηχανικό συγκρότημα της Ξάνθης στελέχη της διοικητικής ομάδας της Sunlight Group, και συγκεκριμένα ο κ. Σπύρος Γοργογιάννης, Διευθυντής R&D, ο κ. Κωνσταντίνος Πασπάλας, Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου Ξάνθης, και η κα Αγγελική Ελευθερίου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων. Από την πλευρά του μετόχου, παρέστη o Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου Olympia, κ. Ιωάννης Καραγιάννης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου για τη διαρκή ενίσχυση των παραγωγικών και τεχνολογικών επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια.

Eρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της Sunlight

Στο πλαίσιο της ξενάγησης, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για βασικούς τομείς παραγωγής, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Sunlight και συγκεκριμένα σχετικά με:

Καινοτομία Ιόντων Λιθίου & R&D: Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν οι γραμμές συναρμολόγησης μπαταριών λιθίου, και τα διαπιστευμένα εργαστήρια, όπου εργάζονται περισσότεροι από 200 εξειδικευμένοι επιστήμονες, ενισχύοντας την προσέλκυση και αξιοποίηση επιστημονικού ταλέντου στην Ελλάδα.

Συστήματα C&I (Commercial & Industrial): Παρουσιάστηκαν οι λύσεις βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκευσης ενέργειας της σειράς PowerESS HV. Οι μπαταρίες αυτές, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να περιορίσουν τα ενεργειακά τους έξοδα αποθηκεύοντας ρεύμα όταν είναι φθηνό (ενεργειακό αρμπιτράζ) και εξομαλύνοντας τις απότομες αιχμές κατανάλωσης (εξομάλυνση φορτίου).

Ταυτόχρονα, μεγιστοποιούν τη χρήση ενέργειας από ΑΠΕ και στηρίζουν τη σταθερότητα του εθνικού δικτύου μέσω της αυτόματης διαχείρισης της κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις (απόκριση ζήτησης πίσω από τον μετρητή). Μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, η βιομηχανία, οι εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και οι οικιακοί καταναλωτές θωρακίζονται απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών, διασφαλίζοντας χαμηλότερο κόστος και ενεργειακή αυτονομία.

«Ελληνικό success story»

Κατά την επίσκεψη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δήλωσε: «Η Sunlight είναι ένα ελληνικό success story με διεθνές αποτύπωμα. Μια επιχείρηση που ξεκίνησε από την Ξάνθη και κατάφερε να πρωταγωνιστεί σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές του κόσμου, επενδύοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε. Μια Ελλάδα που δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, παράγει τεχνογνωσία και αποδεικνύει ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας οικονομίας».

Ο Ιωάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου Olympia, επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τον κ. Πιερρακάκη στο εργοστάσιο της Sunlight στην Ξάνθη, εκεί όπου η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια αγορά. Με σταθερές επενδύσεις στην Ελλάδα, τεχνογνωσία και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας, η Sunlight έχει εξελιχθεί σε διεθνή βιομηχανική δύναμη στην αποθήκευση ενέργειας. Με εξαγωγές που αντιστοιχούν στο 99% της παραγωγής της στην Ελλάδα, με παρουσία σε 115 χώρες και δέκα εργοστάσια σε Ευρώπη και Αμερική, η Sunlight αποδεικνύει ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελεί βάση παραγωγής και καινοτομίας με παγκόσμια εμβέλεια.

Για εμάς, στον Όμιλο Olympia, αυτή είναι η ουσία της επένδυσης, να δημιουργούμε ισχυρές επιχειρήσεις που παράγουν αξία στον τόπο μας, ανταγωνίζονται διεθνώς και ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας και της Ευρώπης σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τις προοπτικές της αποθήκευσης ενέργειας και τον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας.