Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ

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Στην πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών ύψους 284,8 εκατ. ευρώ αρχικού επιτοκίου 7,25% προχωρά η Εθνική Τράπεζα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία απόσυρσής του από την κυκλοφορία.

Πρόκειται για τίτλο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred), διάρκειας 5 ετών, που είχε διατεθεί το Νοέμβριο του 2022. Ως εκ τούτου, από τον επόμενο μήνα δεν θα προσμετράται στους δείκτες MREL.

Έτσι, η διοίκηση του συστημικού ομίλου αποφάσισε να προχωρήσει στην εξόφλησή του νωρίτερα της ημερομηνίας λήξης του, καθώς το κουπόνι του είναι υψηλό.

Όπως ανακοίνωσε, προχωρά στην άσκηση του σχετικού δικαιώματος (call option) για το σύνολο των ομολογιών που παραμένουν σε κυκλοφορία από την αρχική έκδοση των 500 εκατ. ευρώ.

Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί στο 100% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, με παράλληλη καταβολή των δεδουλευμένων τόκων, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Στην ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα διευκρινίζει ότι έχει διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις MREL, προτού προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης.

Πρόκειται για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες, ώστε να διαθέτουν επαρκή μέσα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης σε περίπτωση εξυγίανσης.

Η σχετική συμμόρφωση αποτελεί προϋπόθεση για την πρόωρη αποπληρωμή των συγκεκριμένων τίτλων.