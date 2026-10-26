ΑΑΔΕ: Ζητά ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για εμπλοκή εφοριακών στη φοροδιαφυγή επιχείρησης εστίασης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε εγγράφως σήμερα από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από στοιχεία, που έχουν στην κατοχή τους, για ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή επιχείρησης εστίασης.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα.

Η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και θυρίδες που διαθέτουν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι τόσο στην υπόθεση με την Pizza Fan, όσο και στην υπόθεση με επίκεντρο τα αρτοποιεία Χωριάτικο.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Αρχής εξαιρεί ρητά από την εντολή για δέσμευση τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι οποίες απαιτήσεις των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2016, αξιοποιώντας ειδική λειτουργία στο σύστημα παραγγελιοληψίας. Η επιλογή «κέρασμα» επέτρεπε, κατά την αστυνομική έρευνα, την ολοκλήρωση επιλεγμένων παραγγελιών χωρίς έκδοση απόδειξης, ενώ τα πραγματικά έσοδα καταγράφονταν κεντρικά.

Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ και η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη τα 150 εκατ. ευρώ.