Κινεζικές ανεμογεννήτριες: Ευρωπαϊκό «τείχος» προστασίας από το Πεκίνο… με κινεζικό «δάκτυλο»

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Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανεμογεννητριών της Κίνας προσπαθεί να «διασκεδάσει» τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, μετά την εμπλοκή με τα βρετανικά υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Η Ming Yang Smart Energy δήλωσε ότι είχε συστήσει ξεχωριστές ευρωπαϊκές νομικές οντότητες, με ανεξάρτητη διακυβέρνηση και συστήματα πληροφορικής, για να πείσει τις κυβερνήσεις και τους πελάτες ότι ο εξοπλισμός της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Πεκίνο για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών ή ακόμα και για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κινεζική εταιρεία ακολούθησε νομικές συμβουλές από την δικηγορική εταιρεία DLA Piper για να δημιουργήσει δομές που θα βοηθήσουν στην προστασία των Ευρωπαίων πελατών της από την εμβέλεια του Εθνικού Νόμου περί Πληροφοριών της Κίνας, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες να συνεργάζονται με κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης τον Μάρτιο ότι δεν θα υποστηρίξει τη χρήση ανεμογεννητριών Ming Yang σε βρετανικά υπεράκτια αιολικά πάρκα, μετά τη διεξαγωγή αξιολόγησης εθνικής ασφάλειας.

Η απόφαση σταμάτησε τα σχέδια της κινεζικής εταιρείας για ένα εργοστάσιο αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων λιρών στη Σκωτία, το οποίο θα είχε δημιουργήσει έως και 1.500 θέσεις εργασίας.

«Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου μας ώθησε να εργαστούμε ακόμη πιο σκληρά στα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι, τα θέματα και τους ισχυρισμούς σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, την ασφάλεια δεδομένων και όλες αυτές τις κατηγορίες που όλοι γνωρίζουν», δήλωσε στους FT ο Philipp Pfefferle, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Ming Yang. «Είναι σημαντικό για εμάς να πείσουμε την αγορά ότι υπάρχουν απαντήσεις», είπε.

Η κοινοπραξία

Η απάντηση της Ming Yang περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με την Octopus Energy, η οποία θα παρέχει ανεμογεννήτριες, με τον βρετανικό λιανοπωλητή ενέργειας να παρέχει λογισμικό και συστήματα ελέγχου. «Εξερευνούμε μαζί πώς μπορούμε να αναπτύξουμε χερσαίες ανεμογεννήτριες προσαρμοσμένες στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφεραν.

Ο Pfefferle δεν σχολίασε το χρονοδιάγραμμα ή τη δομή ιδιοκτησίας της κοινοπραξίας, αλλά είπε ότι ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια εταιρεία «συμβατή με τους κανονισμούς κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων» στην Ευρώπη.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα καθώς προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τις προκλήσεις ασφαλείας που προκύπτουν από τη χρήση κινεζικού εξοπλισμού που θα μπορούσε ενδεχομένως να παρακολουθείται ή να ελέγχεται εξ αποστάσεως.

Οι κινεζικές ανεμογεννήτριες είναι συνήθως 30% έως 40% φθηνότερες από τις δυτικές αντίστοιχες, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rystad.

«Πολιτικά, έχουμε μια πολύ προβληματική κατάσταση όπου οι κινεζικές εταιρείες δεσμεύονται από την κινεζική νομοθεσία και το δίκαιο να μεταφέρουν δεδομένα όταν τους ζητηθεί», δήλωσε ο Michal Meidan, επικεφαλής της Κινεζικής Ενεργειακής Έρευνας στο Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης.

Ενώ είναι εξαιρετικά απίθανο μια κινεζική εταιρεία να προβεί σε ένα τόσο δραστικό βήμα ώστε να διακόψει την λειτουργία του αιολικού πάρκου μιας ξένης χώρας, «υπάρχει η έμμεση απειλή», πρόσθεσε.

Η Ming Yang προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτούς τους φόβους διαχωρίζοντας τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες από την κινεζική μητρική της εταιρεία. Η Pfefferle δήλωσε: «Ούτε εμείς, ως Ming Yang Europe, έχουμε άμεση πρόσβαση στις ανεμογεννήτριες, όλα περνούν μέσω του κατασκευαστή. Δεν υπάρχει πρόσβαση από την Κίνα στον ευρωπαϊκό μας οργανισμό ή στα δεδομένα των αιολικών πάρκων που φοβάται ο κόσμος».

Ωστόσο, η απλή ίδρυση ξεχωριστών επιχειρήσεων στην Ευρώπη «δεν ήταν η πλήρης λύση», δήλωσε ο Pfefferle, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή εταιρεία έπρεπε να είναι σε θέση να επιδείξει «ξεχωριστή διακυβέρνηση» από την κινεζική μητρική της.

Και άλλοι κινεζικοί όμιλοι έχουν λάβει παρόμοια μέτρα για να αποκλείσουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, από το Πεκίνο. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης TikTok, η οποία σχημάτισε βρετανικές και ιρλανδικές νομικές οντότητες με τοπική ευθύνη για τους Ευρωπαίους χρήστες.