Εξοχική κατοικία: Ποιοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τρεις είναι οι βασικές τάσεις που εντοπίζει στην αγορά εξοχικής κατοικίας η Elxis – At Home in Greece, η οποία ειδικεύεται στην προώθηση εξοχικών κατοικιών σε αγοραστές από το εξωτερικό.

Αυτές είναι: η αυξημένη ζήτηση για κατοικίες που πωλούνται από τα σχέδια, το ολοένα μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ και η επιθυμία περισσότερων υποψήφιων αγοραστών για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. Την παρουσίαση των αλλαγών αυτών στην εξοχική κατοικία πραγματοποίησε ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Elxis, συμμετέχοντας στην 27η Prodexpo, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Η εξοχική κατοικία

«Η ελληνική αγορά εξοχικής κατοικίας δεν κινείται πια με βάση τις ευκαιρίες της στιγμής, αλλά με βάση την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα, καθώς πλέον ωριμάζει. Οι αγοραστές είναι πιο απαιτητικοί, και αυτό αναβαθμίζει σταδιακά την ποιότητα των νέων κατασκευών», επισήμανε ο κ. Γαβριηλίδης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Property Agents Forum, που πραγματοποιήθηκε ως μέρος του φετινού συνεδρίου, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Μεσιτών Ακινήτων.

Η πρώτη από τις τάσεις που ξεχωρίζει η ανάλυση της Elxis αφορά την αύξηση του ποσοστού όσων αγοράζουν κατοικίες που πωλούνται από τα σχέδια (off-plan). Αυτό συμβαίνει, διότι τα σπίτια αυτά πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές, έχουν υψηλή αξία μεταπώλησης και μπορούν να διατεθούν προς μίσθωση, εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό εισόδημα.

Όπως εξήγησε ο κ. Γαβριηλίδης: «Το 2025 τριπλασιάστηκε το ποσοστό των αγοραπωλησιών κατοικιών αξίας 600.000€ και άνω. Παράλληλα, όμως, βλέπουμε και ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για νεόδμητες κατοικίες επιφάνειας από 60 έως 70 τ.μ., που κοστίζουν σαφώς λιγότερο. Ως προς τον τύπο ακινήτου, περίπου επτά στους δέκα αγοραστές (71,7%) επιλέγουν νεόδμητη κατοικία – ή σπίτι έτοιμο να κατοικηθεί άμεσα», σημείωσε ο κ. Γαβριηλίδης.

Η δεύτερη, εξίσου σημαντική τάση, σχετίζεται με την επιθυμία όλο και περισσότερων ανθρώπων να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ιδρυτής της Elxis, σχεδόν ένας στους τρεις ξένους αγοραστές (30,8%) από τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, ηλικίας 45 έως 65 ετών, ενδεχομένως κοντά στη συνταξιοδότηση, επιδιώκει να αγοράσει μια εξοχική κατοικία στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση.

Σε αυτό συμβάλλει το φορολογικό κίνητρο που έχει θεσπιστεί για συνταξιούχους από το εξωτερικό, βάσει του οποίου ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται μόλις στο 7% για 15 χρόνια. Επιπλέον, όμως, η Ελλάδα προσφέρει και μια σειρά από ασύγκριτα πλεονεκτήματα, όπως μεγάλη ακτογραμμή, χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ποιότητα ζωής, απευθείας αεροπορικές συνδέσεις από και προς διεθνείς προορισμούς και σημαντικό περιθώριο υπεραξίας σε περίπτωση μεταπώλησης.

Άλλη μια σημαντική εξέλιξη που έχει ξεκινήσει από το 2025, αλλά συνεχίζεται και φέτος, αφορά το αγοραστικό ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ. «Το 2024, σχεδόν ένας στους οκτώ πελάτες μας προερχόταν από τις ΗΠΑ. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026, παρατηρούμε ότι η ζήτηση από τις ΗΠΑ και τον Καναδά έχει αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μάλιστα, τρεις στους δέκα από αυτούς τους αγοραστές είναι Έλληνες της διασποράς, δεύτερης ή και τρίτης γενιάς», ανέφερε ο κ. Γαβριηλίδης.

Η πρόβλεψη της Elxis για τις προοπτικές της αγοράς εξοχικών κατοικιών είναι ιδιαίτερα θετική.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, φέτος αναμένεται αύξηση των πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με το 2025, παρά το γεγονός ότι κατά τους πρώτους μήνες του έτους παρατηρήθηκε μια στάση αναμονής από μερίδα αγοραστών, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε πλήρως από το Μάιο και μετά.

«Το 95% των πελατών μας προέρχεται από το εξωτερικό, κάτι που μας δίνει την απαιτούμενη οπτική για να εντοπίζουμε τις σχετικές τάσεις της αγοράς. Το 75% των πελατών μας προέρχεται από χώρες της ΕΕ, και συγκεκριμένα από την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως από τις ΗΠΑ, την Ελβετία, την Αυστραλία και τον Καναδά», καταλήγει ο κ. Γαβριηλίδης.