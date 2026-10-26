Κτηματολόγιο: Σε πλήρη λειτουργία στις ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

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Με την ένταξη και των τελευταίων περιοχών, η κτηματογράφηση στη Μαγνησία και στις Σποράδες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026. Πλέον, πολίτες και επαγγελματίες μπορούν να διεκπεραιώνουν ψηφιακά όλες τις συναλλαγές τους με το Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται στο σύνολό τους οι Δήμοι Βόλου, Αλμυρού, Νότιου Πηλίου και Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και ο Δήμος Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ενσωμάτωση επιπλέον 174.121 ιδιοκτησιών και 170.264 δικαιωμάτων στην κτηματολογική βάση σηματοδοτεί τη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων, με μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια και νομική ασφάλεια για ιδιοκτήτες και επαγγελματίες.

Παράλληλα, η πλήρης αποτύπωση της νομικής και γεωγραφικής πληροφορίας για το σύνολο των ιδιοκτησιών στη Μαγνησία και στις Σποράδες δημιουργεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, η οποία απλοποιεί τις καθημερινές συναλλαγές, στηρίζει τον ορθό χωροταξικό σχεδιασμό και ενθαρρύνει νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες στις περιοχές.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στη Μαγνησία και τις Σποράδες, κλείνει μια ακόμη σημαντική εκκρεμότητα, προς όφελος των πολιτών και των επαγγελματιών της περιοχής. Πλέον, οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται ψηφιακά, χωρίς περιττές μετακινήσεις και αναμονή. Παράλληλα, η πλήρης καταγραφή της ακίνητης περιουσίας προστατεύει την ιδιοκτησία, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και στηρίζει την ανάπτυξη. Αυτή είναι και η ουσία της προσπάθειάς μας, να ολοκληρώσουμε ένα έργο που εκκρεμούσε για δεκαετίες και να προσφέρουμε στους πολίτες ένα σύγχρονο και αξιόπιστο Εθνικό Κτηματολόγιο.»

Αναλυτικά οι ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επαγγελματίες

● Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

● Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

● Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

● Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από τη Δημόσια Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

● Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

● Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

● Ψηφιακή διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων.

● Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

● Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.

● Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.

● Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).

● Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Δήμος Αλμυρού

Δήμος Βόλου: α) Δημοτική Ενότητα Αισωνίας (Τοπική Κοινότητα Σέσκλου), β) Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου (Τοπικές Κοινότητες Αϊδινίου, Μικροθηβών), γ) Δημοτική Ενότητα

Νέας Ιωνίας (Τοπική Κοινότητα Γλαφυρών)

Δήμος Νότιου Πηλίου: α) Δημοτική Ενότητα Αργαλαστής (Τοπικές Κοινότητες Αργαλαστής, Μετοχίου), β) Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος, γ) Δημοτική Ενότητα Τρικερίου Δήμος Ρήγα Φεραίου

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων Δήμος Σκοπέλου

Με την ένταξη της Μαγνησίας και των Σποράδων, το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχωρά ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη λειτουργία σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την ενιαία διαχείριση της

πληροφορίας για την ακίνητη περιουσία.