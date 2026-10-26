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Προϋπολογισμός: Στα 7,55 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα 9μήνου

Ο προϋπολογισμός και τα φορολογικά έσοδα - Πώς κινήθηκαν δαπάνες και ΠΔΕ

Economy 26.10.2026, 08:55
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Προϋπολογισμός: Στα 7,55 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα 9μήνου
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Στα 7,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα  σε τροποποιημένη ταμειακή βάση το 9μηνο του 2026, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5.129 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 9.449 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 127 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1.897 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 2.401 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 695 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ, ποσό ύψους 385 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα και ποσό ύψους 905 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 305 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημείωση: στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα:

  • ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου.
  • Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 57.811 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.501 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης, είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο ποσού ύψους 1.258 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκ του οποίου ποσό 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε νωρίτερα, τον μήνα Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2.876 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 55.967 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν: (α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε και (β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη (2η) δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 55.526 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.426 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 23.062 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 1.093 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 5.326 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 239 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.100 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 63 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 20.171 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 360 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 408 εκατ. ευρώ, οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος κατά 10 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 58 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4.764 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Από το ποσό αυτό, 3.199 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1.465 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 306 εκατ. ευρώ
από την προαναφερόμενη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Εξαιρουμένου του ποσού αυτού, τα ανωτέρω έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.159 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 274 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2.300 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 518 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 319 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 206 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6.727 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 520 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6.206 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.518 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 278 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.240 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ειδικότερα τον Σεπτέμβριο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.460 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 170 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6.486 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 74 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.518 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 188 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 665 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 123 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2.490 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 25 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 49 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος κατά 5 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 271 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 146 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Από το ποσό αυτό, 87 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 264 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 7 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον αντίστοιχο στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 626 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (548 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 94 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (120 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν στα 57.683 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 477 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (57.206 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των πληρωμών του ΤΑΑ. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 5.423 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1.094 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις / πληρωμές είναι οι ακόλουθες:

  • Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 1.544 εκατ. ευρώ,
  • Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 1.994 εκατ. ευρώ,
  • Η επιχορήγηση ύψους 917 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,
  • Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 1.032 εκατ. ευρώ,
  • Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 327 εκατ. ευρώ,
  • Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS,
  • Πληρωμή 136 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης,
  • Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 10.395 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1.571 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, ήταν αυξημένες κατά 2.209 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος»

O Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κατάρ επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό της φοροδιαφυγής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό λέει η ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ απαιτεί να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου από την εργοδοσία της Pizza Fan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ, με χαμηλό τζίρο

Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου να επικεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.
Ναυτιλία

Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.

Πρέπει να μπορούμε να αστυνομεύουμε επαρκώς τα σύνορά μας, να λειτουργούμε με αυτοπεποίθηση, να υπηρετούμε το δόγμα μας, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT – Άνοδος 1,2% στη μετοχή
World

Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT

Η Meta ξεκινά ένα μπαράζ συγκέντρωσης μετρητών με σκοπό τη χρηματοδότηση των μαζικών επενδύσεών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Greece-Cyprus Cable Moves Forward as Tensions Ease
English Edition

Greece-Cyprus Cable Moves Forward as Tensions Ease

Developments surrounding the Great Sea Interconnector are gathering pace, as the smooth progress of another Mediterranean cable project offers cautious optimism that upcoming seabed surveys can proceed without triggering tensions between Athens and Ankara

Christos Kolonas
Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη
World

Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη

Η κυβέρνηση Λεκορνί στη Γαλλία σκέπτεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των εξεγερμένων ενόψει νέων κινητοποιήσεων

Αλέξανδρος Καψύλης
Masdar Eyes European Growth Through TERNA ENERGY
English Edition

Masdar Eyes European Growth Through TERNA ENERGY

The UAE renewable energy giant sees Terna Energy as a key platform for its expansion in Southeast and Central Europe, as the Greek company advances a €5.5 billion investment plan targeting 6 GW of renewable capacity

Christos Kolonas
KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank
Business

KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank

Οι αλλαγές αντανακλούν κυρίως την αναθεώρηση των παραδοχών για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αλεξάνδρα Τόμπρα

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