«Το μέλλον είναι δικό σας»: Η HELLENiQ ENERGY 18 χρόνια δίπλα στη νέα γενιά

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Συχνά, όταν συζητάμε για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η προσοχή στρέφεται στους αριθμούς. Βαθμοί, μόρια και ποσοστά επιτυχίας. Πίσω από αυτούς, όμως, βρίσκονται χιλιάδες προσωπικές διαδρομές. Ιστορίες νέων ανθρώπων που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες στο διάβασμα, ξεπέρασαν δυσκολίες, διαχειρίστηκαν την πίεση και κατάφεραν να κάνουν το επόμενο βήμα προς τους στόχους τους.

Σε αυτούς τους νέους είναι αφιερωμένο εδώ και 18 χρόνια το Πρόγραμμα «Empowering Youth» της HELLENiQ ENERGY. Ένας θεσμός που αναγνωρίζει την αριστεία αποφοίτων Λυκείου από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και, με τα χρόνια, έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στις τοπικές κοινωνίες του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του Δήμου Κοζάνης. Από το 2009 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6.000 απόφοιτοι έχουν βραβευθεί μέσω της πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων των 368 που εισήχθησαν φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι εκδηλώσεις του 2026 πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με κεντρικό μήνυμα «Το μέλλον είναι δικό σας». Πέρα από την απονομή των βραβείων, αποτέλεσαν μία ευκαιρία συνάντησης για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν στο πλευρό τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής διαδρομής. Και οι δύο εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στις δυνατότητες που διαμορφώνονται μπροστά τους, σε μία εποχή όπου οι επιλογές πολλαπλασιάζονται και οι απαιτήσεις αλλάζουν διαρκώς.

Με οικοδεσπότη τον Λάμπρο Φισφή, οι εκδηλώσεις κινήθηκαν μακριά από τη λογική μίας τυπικής βράβευσης. Το χιούμορ, οι προσωπικές αφηγήσεις και οι στιγμές συγκίνησης δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο γιορτή για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής των βραβευθέντων παρά μία συμβατική τελετή.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συζήτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, Γιώργου Αλεξόπουλου, με τον ειδικό στην Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη Γιώργο Νικολετάκη, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ευκαιρίες αλλά και οι προκλήσεις, που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη – από την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων έως τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας. Ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο για όσους ξεκινούν σήμερα τις σπουδές τους και αύριο θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτητα.

Η βράβευση των αριστούχων αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη έκφραση μιας διαχρονικής δέσμευσης της HELLENiQ ENERGY προς τη νέα γενιά. Την τελευταία δεκαετία, ο Όμιλος έχει διαθέσει περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ για πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ πάνω από 300.000 μαθητές και φοιτητές έχουν ωφεληθεί από αντίστοιχες δράσεις.

Το «Empowering Youth» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρεμβάσεων με επίκεντρο την εκπαίδευση και τη δημιουργία ευκαιριών. Σε αυτό εντάσσεται και το Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Παράλληλα, ο Όμιλος υλοποιεί έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά τις συνθήκες σπουδών και διαβίωσης των φοιτητών, όπως είναι η αναβάθμιση πανεπιστημιακών και φοιτητικών υποδομών. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτυπώνουν μία σταθερή αντίληψη: ότι η επένδυση στους ανθρώπους δεν περιορίζεται στην αναγνώριση μίας επιτυχίας, αλλά συνεχίζεται με πρωτοβουλίες που διευρύνουν τις δυνατότητές τους και συμβάλλουν στη διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών για το μέλλον.

Ίσως γι’ αυτό το «Empowering Youth» διατηρεί αμείωτη τη δυναμική του μετά από 18 χρόνια. Επειδή δεν αφορά μόνο μία υψηλή επίδοση σε μία εξεταστική διαδικασία. Αφορά την αναγνώριση της διαδρομής που προηγήθηκε, την ενθάρρυνση για ακόμη υψηλότερους στόχους και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για το επόμενο βήμα.

Για τους 368 αποφοίτους που βραβεύθηκαν, τη φετινή χρονιά, οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν ένα συμβολικό ορόσημο. Όχι το τέλος μίας διαδρομής, αλλά την αρχή της επόμενης. Και το μήνυμα που έλαβαν ήταν σαφές: το μέλλον δεν είναι κάτι μακρινό. Διαμορφώνεται από τις επιλογές και τις προσπάθειες του σήμερα.