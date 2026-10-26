Microsoft: «Εθελούσια έξοδος» για 60.000 υπαλλήλους, «μαχαίρι» στις δαπάνες

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Προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προσφέρει η Microsoft σε περίπου 60.000 υπαλλήλους, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, δηλαδή σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, καθώς ο τεχνολογικός γίγαντας επιδιώκει να περιορίσει τα έξοδα και να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες επενδύσεις του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η Microsoft απασχολούσε 223.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης παγκοσμίως στις 30 Ιουνίου ⁠2026.

Οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την εταιρεία κατασκευής των Windows θα είναι επιλέξιμοι για τα πακέτα αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, του Copilot, των οικονομικών, των ανθρώπινων πόρων, του Xbox και του Windows + Devices, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία της, καθώς το θέμα είναι εμπιστευτικό. Τμήματα όπως το μάρκετινγκ, οι εμπορικές δραστηριότητες και η ασφάλεια θα εξαιρούνται, πρόσθεσε η πηγή.

«Αυτή η προσφορά δίνει στους επιλέξιμους υπαλλήλους που ενδεχομένως σκέφτονται να αναζητήσουν εργασία εκτός της εταιρείας στο μέλλον μια νέα επιλογή να πραγματοποιήσουν αυτή τη μετάβαση τώρα, με την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, προσφέρει στους συμμετέχοντες οργανισμούς έναν ακόμη τρόπο να προσαρμόσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες», δήλωσε η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Έιμι Κόλεμαν, σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό.

Όπως και άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες, η Microsoft δαπανά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και τσιπ, προκαλώντας την προσοχή των επενδυτών ως προς το αν οι αποδόσεις θα δικαιολογήσουν το τεράστιο κόστος. Η εταιρεία, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου μετά το κλείσιμο των αγορών την Τετάρτη, έχει προβλέψει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ημερολογιακό έτος 2026.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η Microsoft απασχολούσε 223.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης παγκοσμίως στις 30 Ιουνίου ⁠2026.

Εθελοντικές αποζημιώσεις για άλλους 9.000 υπαλλήλους της Microsoft

Η μετοχή της Microsoft, η οποία είχε σημειώσει άνοδο περίπου 10% φέτος, σημείωσε άνοδο περίπου 1% τη Δευτέρα. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία πρόσφερε εθελοντικές αποζημιώσεις αποχώρησης σε περίπου το 7% του εργατικού δυναμικού της στις ΗΠΑ, δηλαδή σε περίπου 9.000 υπαλλήλους.

Τον Ιούλιο, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 4.800 θέσεων εργασίας, δηλαδή περίπου το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, αναδιαρθρώνοντας τον κλάδο παιχνιδιών Xbox και εκχωρώντας έως και πέντε στούντιο, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τις αποδόσεις μετά από χρόνια σημαντικών επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

«Η προσφορά αυτή θα είναι διαθέσιμη στους επιλέξιμους υπαλλήλους των συμμετεχουσών ομάδων στον Καναδά, την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που βρίσκονται στο επίπεδο 70 και κάτω», ανέφερε η Microsoft τη Δευτέρα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιορισμένης χρονικής διάρκειας και εθελοντικής συμμετοχής, το οποίο βασίζεται σε συμπεράσματα που αντλήθηκαν από ένα προηγούμενο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης. Οι επιλέξιμοι υπάλληλοι θα λάβουν λεπτομέρειες εντός των επόμενων ωρών, πρόσθεσε.