Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες πιέσεις με χαμηλό τζίρο – Στάση αναμονής από επενδυτές

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Μικρές απώλειες καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις συναλλαγές όμως να είναι πολύ επιλεκτικές και την επιφυλακτικότητα να συντηρείται, ενόψει της αυριανής αργίας της αγοράς, αλλά και των επικείμενων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,37% στις 2.560,26 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 7,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,3 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,41% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.540,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,38% στις 2.911,79 μονάδες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια πτωτικά

Η αγορά προσπαθεί να διαχειριστεί τις ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει υποτονική και τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.

Ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας είναι το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν 15 λεπτά από την έναρξη της συνεδρίασης για να φτάσει ο όγκος συναλλαγών το 1 εκατ. τεμάχια. Η δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη, καθώς αύριο η αγορά θα είναι κλειστή λόγω της εθνικής εορτής.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης παραμένει εντός πτωτικού καναλιού, με την περιοχή των 2.640 μονάδων να αποτελεί το πρώτο κρίσιμο επίπεδο για την ενίσχυση των πιθανοτήτων ανοδικής διάσπασης. Στον αντίποδα, η σημαντικότερη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στις 2.420 μονάδες, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση συνέχισης των πιέσεων.

Η εικόνα της αγοράς σαφώς και εξακολουθεί να συνδέεται με το υψηλό κόστος χρήματος και τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων, την άνοδο του ενεργειακού κόστους, από το φυσικό αέριο TTF έως το πετρέλαιο Brent, τις αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Το ζητούμενο για τους επενδυτές δεν είναι πλέον μόνο η διάρκεια και η ένταση αυτών των κινδύνων, αλλά και το κατά πόσο οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν τα περιθώρια να απορροφήσουν τις επιπτώσεις τους χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Βιοχάλκο και Κύπρου σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Aktor, Aegean, Jumbo, Alpha Bank, Coca Cola, Motor Oil, Λάμδα, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, Cenergy, Metlen, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Πειραιώς, Εθνική και Eurobank.

Χωρίς μεταβολή είναι οι ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Allwyn και Optima Bank, που προσπαθούν να απορροφήσουν τις μικρές εντολές των πωλητών, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΛΧΑ και Credia Bank.