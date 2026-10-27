Σχοινάς: Σημαντική συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 – Πόσα δισ. προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

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Σημαντική πολιτική συμφωνία για τον νέο κανονισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028–2034 επιτεύχθηκε χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφωνία αφορά το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, καθορίζοντας τους κανόνες οργάνωσης και εφαρμογής της, τις διαδικασίες και τα κριτήρια χρηματοδότησης, καθώς και τους βασικούς πολιτικούς προσανατολισμούς της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Σχοινάς: Ισορροπία μεταξύευρωπαϊκού χαρακτήρα ΚΑΠ και ευελιξίας

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε ότι «η συμφωνία που επιτεύχθηκε αργά χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028–2034.

Έπειτα από μια απαιτητική διαπραγμάτευση, με διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών, καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που διατηρεί τα βασικά εργαλεία εισοδηματικής στήριξης των γεωργών και επιτυγχάνει μια ουσιαστική ισορροπία μεταξύ του κοινού ευρωπαϊκού χαρακτήρα της ΚΑΠ και της αναγκαίας ευελιξίας για τα κράτη μέλη.

Η ευελιξία αυτή δεν ήταν δεδομένη. Περιορίζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας ορισμένων παρεμβάσεων και παρέχεται μεγαλύτερο περιθώριο εθνικών επιλογών, ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να προσαρμόζει τα εργαλεία στήριξης στις πραγματικές ανάγκες της γεωργίας του.

Παράλληλα, ενισχύονται οι δυνατότητες στήριξης των γεωργών που ασκούν πραγματική γεωργική δραστηριότητα, των νέων και των μικρών γεωργών, καθώς και τα εργαλεία αντιμετώπισης κινδύνων και κρίσεων».

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τι προτείνει στο χρηματοδοτικό σκέλος

Όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, «για την Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα προσαρμογής των παρεμβάσεων στις διαφορετικές παραγωγικές συνθήκες, στις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων και στις ιδιαιτερότητες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών μας. Πρόκειται για μια ουσιαστική δυνατότητα, ώστε η νέα ΚΑΠ να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ελληνική γεωργική πραγματικότητα και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά της.

Ανοίγει πλέον ο δρόμος για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες διαφαίνεται ότι θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της νέας ΚΑΠ. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία αφορά το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και όχι το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ήδη ειδικά δεσμευμένο ελάχιστο ποσό 293,7 δισ. ευρώ για την εισοδηματική στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών, καθώς και τη διάθεση τουλάχιστον 10% των μη δεσμευμένων πόρων των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Παράλληλα, προβλέπεται και πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο (Unity Safety Net) για την αντιμετώπιση κρίσεων στις γεωργικές αγορές. Πέραν αυτών, υπάρχουν δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης, οι οποίες θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση για μια ισχυρή, πραγματικά κοινή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ, που προστατεύει το εισόδημα των παραγωγών μας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και στηρίζει το μέλλον των αγροτικών μας περιοχών.

Η σημαντική αυτή συμφωνία σε επίπεδο Υπουργών θα συζητηθεί τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, επί της επόμενης Λιθουανικής Προεδρίας.»