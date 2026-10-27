ΕΕ: Ρεκόρ χαμηλής γονιμότητας – Η εικόνα ανά περιφέρεια

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Το 2024, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ ήταν 1,34 γεννήσεις ζώντων νεογνών ανά γυναίκα, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη των χρονοσειρών το 2001.

Τα τελευταία 20 χρόνια, το ποσοστό γονιμότητας παρέμεινε σταθερά κάτω από το ποσοστό φυσικής αναπλήρωσης του 2,10, κυμαινόμενο μεταξύ 1,34 και 1,57 γεννήσεων ζώντων νεογνών ανά γυναίκα.

Από τις 1.165 περιφέρειες της ΕΕ, οι 439 (37,7%) κατέγραψαν συνολικά ποσοστά γονιμότητας κάτω από τον ενωσιακό μέσο όρο το 2024, 714 περιφέρειες (61,3%) κατέγραψαν ποσοστά πάνω από τον μέσο όρο και 12 περιφέρειες αντιστοιχούσαν στον μέσο όρο.

Ποσοστά τουλάχιστον 1,75 γεννήσεων ανά γυναίκα παρατηρήθηκαν σε 14 περιφέρειες στη Βουλγαρία και τη Γαλλία, 6 περιφέρειες στη Γερμανία, 3 περιφέρειες στη Σλοβενία, 2 περιφέρειες στην Ουγγαρία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία, και σε μεμονωμένες περιφέρειες στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κροατία και τη Σλοβακία.

Αντίθετα, τα συνολικά ποσοστά γονιμότητας ήταν ιδιαίτερα χαμηλά στην Ισπανία (κυρίως στις βορειοδυτικές και σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές) και σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας (ιδίως στη Σαρδηνία).

Τα χαμηλότερα ποσοστά, κάτω από 1,00 γεννήσεις ανά γυναίκα, παρατηρήθηκαν σε 16 ισπανικές περιφέρειες, 7 πολωνικές περιφέρειες, 5 ιταλικές περιφέρειες, 3 ελληνικές περιφέρειες και 2 περιφέρειες στη Γερμανία και τη Λιθουανία.