Pizza Fan: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στη Θεσσαλονίκη

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Στο δρόμο βρίσκονται περίπου 2.500 εργαζόμενοι της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που οδήγησαν στο ξαφνικό κλείσιμο των 132 καταστημάτων και του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας.

Η αναστολή λειτουργίας επήλθε ως άμεση συνέπεια της αποκάλυψης ενός εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, στο οποίο εμπλέκονται ο ιδιοκτήτης, στελέχη της επιχείρησης, καθώς και υπάλληλοι των ελεγκτικών αρχών.

Με αφορμή αυτή την κατάσταση, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕΠΕ) διοργανώνει νέες κινητοποιήσεις.

Μετά την χθεσινή συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, σειρά παίρνουν οι εργαζόμενοι στη Θεσσαλονίκη. Η νέα συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί έξω από το ΥΜΑΘ στις 10:30.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΕΤΕΠΕ

Το ΣΕΤΕΠΕ ζητά να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας τονίζοντας: «αυτή τη στιγμή 2.500 χιλιάδες εργαζόμενοι της PIZZA FAN είναι στον αέρα – με ευθύνη της εταιρείας και της κυβέρνησης. Η αναστολή λειτουργίας όλων των καταστημάτων και του τηλεφωνικού κέντρου, όπως προέκυψε έπειτα από την φορολογική απάτη του ιδιοκτήτη και στελεχών της εταιρείας, έγινε χωρίς καμία ευθύνη των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις βρωμιές, όλα αυτά τα παράνομα και τα νόμιμα κέρδη έχουν παραχθεί από τη σκληρή δουλειά τους και από την καταπάτηση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν σοβαρές ευθύνες, διότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ακέραιο. Άλλωστε οι νόμοι που έχουν ψηφίσει και εφαρμόζουν όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, διαμόρφωσαν τους άθλιους όρους που βίωναν και βιώνουν οι εργαζόμενοι στην PizzaFan και παντού.

Κάθε φόρα που βγαίνει στην επιφάνεια η σαπίλα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο είναι οι εργαζόμενοι.Δηλαδή αυτοί που με την δουλειά τους δημιουργούν την κερδοφορία της εταιρίας.

Δεν θα δεχτούμε κανέναςεργαζόμενος να πληρώσει με οποιοδήποτετρόπο για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την εργοδοσία.

Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που καθημερινά δουλεύουν σκληρά για το μεροκάματο, για να τα βγάλουν πέρα μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να λεηλατεί καθημερινά το εισόδημα τους και τους μισθούς να μην φτάνουν ούτε μέχρι τις 15 του μήνα.

Απαιτούμε από την εταιρεία να πάρει άμεσα θέση και να ενημερώσει όλους τους εργαζομένους σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης και των ίδιων.

Να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ο μισθός και η ασφάλιση για όσο διάστημα μείνουν κλειστά τα καταστήματα.

Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην εταιρεία και στα καταστήματα franchise.

Με ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλιστούν το εισόδημα και όλα τα ένσημα των εργαζομένων, η διατήρηση των συμβάσεών τους, η αποζημίωση για όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που μέχρι σήμερα καταπάτησε η εταιρεία.

Να παγώσουν όλα τα χρέη των εργαζομένων απέναντι σε τραπεζικές υποχρεώσεις, σε εταιρείες πρώην ΔΕΚΟ ενέργειας κλπ. Να μην γίνει καμία έξωση, κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, να μην κοπεί το ρεύμα και το νερό σε κανένα σπίτι των εργαζομένων.

Προχωράμε σε μαζική κινητοποίηση την Τρίτη 27/10 στις 10:30 στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και στη συνέχεια στα γραφεία της επιθεώρησης εργασίας.