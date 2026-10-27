Ισραήλ: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές

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Με μαζική συμμετοχή ρεκόρ συνεχίζονται οι εκλογές στο Ισραήλ καθώς όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μέχρι το μεσημέρι είχαν ψηφίσει πάνω από 2,3 εκατ. πολίτες (ποσοστό 31,5%). Πρόκειται για ρεκόρ σχεδόν 50 ετών καθώς τέτοιο ποσοστό είχε να καταγραφεί από το 1977.

Οι εκλογές διεξάγονται σε κλίμα πόλωσης με το στρατόπεδο Νετανιάχου και το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν σε κάθε ευκαιρία τα ξίφη τους.

Πότε κλείνουν οι κάλπες

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 π.μ. τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 10:00 μ.μ.

Περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων 1,2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί που διαμένουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να ψηφίσουν, καθώς η χώρα δεν προβλέπει γενική δυνατότητα ψήφου από άλλα κράτη. Απαιτείται, δηλαδή, η φυσική παρουσία των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών.

Εξαίρεση αποτελούν οι διπλωμάτες και οι κρατικοί απεσταλμένοι, οι οποίοι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ισραηλινές διπλωματικές αποστολές στις 20 Οκτωβρίου.

Πότε θα ανακοινωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα

Τα ειδησεογραφικά δίκτυα θα μεταδώσουν τα αποτελέσματα των exit polls αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Η πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων με βάση την καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, ωστόσο ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες μέχρι να προκύψει ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο στον ιστότοπο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, αμέσως μόλις κλείσουν οι κάλπες.

Αν και μια σαφής εικόνα των αποτελεσμάτων ενδέχεται να προκύψει γρήγορα, στην περίπτωση που κανένα κόμμα ή συνασπισμός δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Εκτιμάται ότι περίπου δώδεκα κόμματα έχουν πιθανότητες να ξεπεράσουν αυτό το όριο, επομένως η τελική καταμέτρηση και η κατανομή των εδρών θα απαιτήσουν χρόνο

Η τελική καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται έως την Παρασκευή, ενώ τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα δημοσιεύονται επισήμως μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, στις 4 Νοεμβρίου.

Πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα;

Στο πλαίσιο ενός συστήματος απλής αναλογικής, οι Ισραηλινοί ψηφίζουν ένα ενιαίο κόμμα και όχι μεμονωμένους υποψηφίους.

Ο αριθμός των εδρών που καταλαμβάνει ένα κόμμα στην Κνεσέτ (το κοινοβούλιο του Ισραήλ) εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων. Για παράδειγμα, εάν το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου εξασφαλίσει το 50% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο, θα καταλάβει το 50% των 120 εδρών της Κνεσέτ.

Για την επίτευξη πλειοψηφίας απαιτούνται 61 από τις 120 έδρες.

Προκειμένου ένα κόμμα να εισέλθει στην Κνεσέτ, πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 3,25% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο.

Εκτιμάται ότι περίπου δώδεκα κόμματα έχουν πιθανότητες να ξεπεράσουν αυτό το όριο, επομένως η τελική καταμέτρηση και η κατανομή των εδρών θα απαιτήσουν χρόνο.

Πώς επιλέγεται ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ;

Μόλις ολοκληρωθεί η τελική καταμέτρηση, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα συνομιλήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων για το ποιον επιθυμούν ως πρωθυπουργό, και στη συνέχεια θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο που, κατά την κρίση του, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο εντολοδόχος έχει στη συνέχεια προθεσμία έως και 42 ημερών για να σχηματίσει κυβέρνηση. Στο Ισραήλ, κανένα κόμμα δεν έχει καταφέρει ποτέ να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις σχηματίζονται μέσω συνασπισμών κομμάτων, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό τους διαρκούν συχνά εβδομάδες.

Τι συμβαίνει εάν ο Νετανιάχου ή οι αντίπαλοί του δεν καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση;

Εάν δεν προκύψει κυβέρνηση, το τρέχον υπουργικό συμβούλιο —η κυβέρνηση του Νετανιάχου— θα παραμείνει ως υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Ωστόσο, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ο σχηματισμός που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους έχει διάφορες επιλογές για να εξασφαλίσει τη στήριξη μικρότερων κομμάτων. Αυτές περιλαμβάνουν τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας ή τη συνεργασία με άλλον πολιτικό ηγέτη, με εναλλαγή στο πρωθυπουργικό αξίωμα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας διαμοιρασμού της εξουσίας.

Εάν όλες οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν και κανένας πολιτικός σχηματισμός δεν καταφέρει να συγκροτήσει μια βιώσιμη κυβέρνηση, θα πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Πηγή: in.gr