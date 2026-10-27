Βυθίστηκε πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου ανοιχτά της Αφρικής

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Η εξέδρα εξόρυξης «Prospector 5» της εταιρείας Borr Drilling βυθίστηκε αργά το Σάββατο στα ανοικτά των ακτών της Μαγιούμπα, στο Γκαμπόν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος και να αγνοούνται άλλοι τέσσερις από τα 115 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος, όπως ανέφεραν την Κυριακή τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

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Ένας Ινδός υπήκοος, ένας από τους πέντε που αρχικά αγνοούνταν, βρέθηκε νεκρός. Μεταξύ των υπόλοιπων τεσσάρων αγνοουμένων περιλαμβάνονται τρεις υπήκοοι Γκαμπόν και ένας αλλοδαπός χωρίς αναφορά σε υπηκοότητα. Η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο, αναφέροντας αντ’ αυτού ότι πέντε άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται και ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

«Προκαταρκτικές πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η πλατφόρμα υπέστη ⁠συμβάν διάτρησης κατά τη διάρκεια εργασιών προφόρτωσης, με αποτέλεσμα την απώλεια σταθερότητας και την επακόλουθη ​βύθιση της πλατφόρμας», ανέφερε ο ανάδοχος υπεράκτιων γεωτρήσεων.

Η πλατφόρμα πετρελαίου και φυσικού αερίου «Prospector 5», η οποία ανήκει και λειτουργείται από την Borr, έχει αναλάβει με σύμβαση την υποστήριξη των εργασιών γεώτρησης της BW Energy στα ανοικτά της Γκαμπόν. Η πλατφόρμα δεν είχε ακόμη ξεκινήσει τις εργασίες γεώτρησης.

Η «Prospector 5» βρίσκεται στην περιοχή της άδειας Dussafu Marin, μια περιοχή αδειοδότησης στα ανοικτά των ακτών της Γκαμπόν. Η BW Energy κατέχει ποσοστό συμμετοχής 73,5% στην άδεια, ενώ η Panoro Energy κατέχει το 17,5%.

Το υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Γκαμπόν ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε μονάδα διαχείρισης κρίσεων και διέταξε το ναυτικό να ενισχύσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Το υπουργείο διέταξε επίσης την διεξαγωγή τεχνικής έρευνας, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Κλοτέρ Κόντζα.

Δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους αγνοούμενους

Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων συγκεντρώνει εκπροσώπους του υπουργείου, του ναυτικού, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Gabon Oil, της BW Energy και της Borr Drilling, ανέφερε ο Κόντζα.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 9:40 μ.μ. το Σάββατο στην περιοχή αδειοδότησης Dussafu Marin, κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής του Mabomont, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται και για όλους όσους έχουν πληγεί από αυτό το περιστατικό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Borr Drilling, Μπρούνο Μοράντ.«Άμεση προτεραιότητά μας είναι η υποστήριξη των εν εξελίξει προσπαθειών έρευνας και διάσωσης, καθώς και η φροντίδα για την ευημερία όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού».

Η Panoro Energy, ανέφερε ότι η παραγωγή είχε διακοπεί, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχαν αναφορές για ζημιές ή τυχαίες διαρροές.

Δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή επιβλαβών ουσιών, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι μονάδες αντιμετώπισης της ρύπανσης παρέμειναν σε ετοιμότητα για την προστασία της ακτογραμμής και του κοντινού Εθνικού Πάρκου Mayumba.

Πηγή: in.gr