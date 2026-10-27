Courier Center: Ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Lastmily

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Tη συνεργασία της με τη Lastmily, ελληνική εταιρεία τεχνολογίας που εξειδικεύεται στη βελτιστοποίηση και διαχείριση παραδόσεων τελευταίου μιλίου (last-mile delivery), ανακοίνωσε η Courier Center.

Η Lastmily έχει αποκτήσει σημαντική διεθνή αναγνώριση για την τεχνολογία της, έχοντας αναδειχθεί το 2024 μεταξύ των Top 5 Most Promising EU Logistics Startups από το Leaders in Logistics και το 2025 μεταξύ των Top 10 Global Routing Startups από τη διεθνή πλατφόρμα innovation intelligence StartUs Insights.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική επένδυση της Courier Center στην τεχνολογία και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του παραλήπτη, σε μια εποχή όπου η ταχύτητα δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο μιας επιτυχημένης παράδοσης. Η έγκαιρη ενημέρωση, η ορατότητα, η ασφάλεια και η δυνατότητα διαχείρισης της παράδοσης αποτελούν πλέον βασικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Σε ποιους τομείς ενισχύεται η Courier Center

Μέσω της τεχνολογίας της Lastmily, η Courier Center ενισχύει τις δυνατότητές της σε:

· ακριβέστερη και έγκαιρη ενημέρωση του παραλήπτη,

· μεγαλύτερη ορατότητα κατά τη διαδικασία της παράδοσης,

· περισσότερες και πιο ευέλικτες επιλογές delivery,

· ασφαλέστερη παράδοση και επιβεβαίωση παραλαβής με τη χρήση PIN,

· αποδοτικότερο σχεδιασμό δρομολογίων και διαχείριση στόλου,

· μείωση περιττών διαδρομών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σταδιακή επέκταση σε ολόκληρο το δίκτυο της Courier Center

Η εφαρμογή της νέας πλατφόρμας έχει ήδη ξεκινήσει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή της σε ολόκληρο το δίκτυο της Courier Center και την πλήρη κάλυψη σε όλη την Ελλάδα.

Η νέα τεχνολογία λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με την επένδυση της Courier Center στον ψηφιακό βοηθό της και αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιεί η εταιρεία τους τελευταίους 12 μήνες. Στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλα τα κρίσιμα σημεία της εμπειρίας παράδοσης, προσφέροντας στον παραλήπτη περισσότερη ενημέρωση, μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικό έλεγχο της αποστολής του.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία route optimization επιτρέπει αποδοτικότερο σχεδιασμό των καθημερινών δρομολογίων, καλύτερη αξιοποίηση του στόλου και περιορισμό περιττών μετακινήσεων, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂.

Δήλωση

Ο Βασίλης Μπαλούρδος, CEO της Courier Center, δήλωσε: «Η σωστή και έγκαιρη παράδοση είναι η βάση της δουλειάς μας, όχι όμως πλέον το σύνολο της εμπειρίας που περιμένει ο παραλήπτης. Η στρατηγική μας είναι να του δώσουμε μεγαλύτερο έλεγχο και πραγματική ελευθερία επιλογών. Με τη Lastmily, τον ψηφιακό βοηθό μας και τη δυνατότητα παράδοσης σε lockers και PUDO σημεία, εξελίσσουμε την Courier Center σε έναν ολιστικό πάροχο last-mile υπηρεσιών, συνδυάζοντας παράδοση στη διεύθυνση του παραλήπτη, εναλλακτικά σημεία παραλαβής και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Θέλουμε η τεχνολογία να κάνει την παράδοση απλούστερη για τον παραλήπτη και αποτελεσματικότερη για τους πελάτες μας. Εκεί θέλουμε να διαφοροποιείται η Courier Center.»