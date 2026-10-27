Τυχερά παίγνια: Καθιερώνεται η μηνιαία δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της αγοράς

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Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την έγκυρη, συστηματική ενημέρωση του κοινού και της αγοράς, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) καθιερώνει τη μηνιαία δημοσίευση επικαιροποιημένων οικονομικών στοιχείων της αγοράς τυχερών παιγνίων, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Η δημοσίευση θα πραγματοποιείται σε σταθερή μηνιαία βάση, έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των σχετικών αναφορών από τους παρόχους προς την ΕΕΕΠ και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΕΕΠ στοχεύει, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, να ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού σε αξιόπιστα, συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα δεδομένα, συμβάλλοντας στην πληρέστερη ενημέρωση, στη διαφάνεια και στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της αγοράς τυχερών παιγνίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ έδωσε στη δημοσιότητα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της αγοράς για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, καθώς και τη συγκριτική τους αποτύπωση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2025.

Τα δημοσιευόμενα στοιχεία αποτυπώνουν την εξέλιξη της αγοράς ανά κανάλι διανομής, επιτρέποντας τη συστηματική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών και της διαχρονικής πορείας του κλάδου.

Συνολική εικόνα της αγοράς τυχερών παιγνίων

Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς τυχερών παιγνίων καταγράφηκε σημαντική άνοδος το 2026.

Το συνολικό Αναμορφωμένο TGR αυξήθηκε κατά 10,4%, φτάνοντας τα 11,68 δισ. ευρώ (έναντι 10,58 δισ. ευρώ το 2025).

Αντίστοιχα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) ενισχύθηκαν κατά 4,2%, ξεπερνώντας τα 2,06 δισ. ευρώ.

Τα δικαιώματα του Δημοσίου (Public Participation) αυξήθηκαν κατά 7,9% (484,5 εκατ. ευρώ), ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος σημειώθηκε στον Φόρο Παικτών (Withhold Tax on Winnings), ο οποίος έκανε άλμα 27,3%, αγγίζοντας τα 369,4 εκατ. ευρώ.