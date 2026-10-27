Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Επέβαλε πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ τον Οκτώβριο

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Πρόστιμα 659.647 ευρώ για παραβάσεις στην αγορά επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, επιβλήθηκαν:

165.897 ευρώ στην επιχείρηση ΤΣΕΡΝΟΣ, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 43 κωδικούς προϊόντων, στην κατηγορία κρέατος. Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από 13.03.2026 έως 03.04.2026.

120.000 ευρώ στην Επιχείρηση Ηλεκτρονικού εμπορίου Γαβριήλογλου για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή.

127.500 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς.

246.250 ευρώ για παραβάσεις σχετικές με απομιμητικά προϊόντα. Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 40.966 τεμάχια.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο περισσότερων από 11.000 ελέγχων που πραγματοποίησε η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επιωλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.292.327 ευρώ