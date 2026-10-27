«Μαύρο» χρήμα: Τα τρία στάδια του ξεπλύματος πίσω από τις βιτρίνες

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Εικονικές πωλήσεις, επιχειρήσεις με υψηλούς τζίρους, πλαστά τιμολόγια αποτελούν ορισμένες μεθόδους που χρησιμοποιούν κυκλώματα φοροδιαφυγής για να «ξεπλύνουν» μαύρο χρήμα.

Οι πρόσφατες υποθέσεις με τις αλυσίδες Pizza Fan και «Χωριάτικο» αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς απόκρυψης εισοδημάτων, τη μη απόδοση ΦΠΑ αλλά αλλά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το μαύρο χρήμα και η διαδρομή

Η διαδρομή του μαύρου χρήματος ακολουθεί συνήθως τρία στάδια. Στο πρώτο, της τοποθέτησης, τα παράνομα κεφάλαια εισέρχονται στο οικονομικό σύστημα, μέσω επιχειρηματικών εισπράξεων ή τραπεζικών συναλλαγών.

Ακολουθεί η διαστρωμάτωση, κατά την οποία τα χρήματα μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό και από εταιρεία σε εταιρεία, με στόχο να δυσκολέψει ο εντοπισμός της πραγματικής προέλευσής τους.

Στο τρίτο στάδιο, της ενσωμάτωσης, τα κεφάλαια επιστρέφουν στην οικονομία ως φαινομενικά νόμιμα επιχειρηματικά κέρδη, επενδύσεις ή περιουσιακά στοιχεία.

Οι πιο συνηθισμένες πρακτικές

Στις βασικές πρακτικές που ακολουθούνται περιλαμβάνονται:

– Μια από τις βασικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι τριγωνικές συναλλαγές: Τρεις ή περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζονται να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Όταν οι συναλλαγές είναι εικονικές, χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη της πραγματικής διαδρομής των χρημάτων. Οι τριγωνικές συναλλαγές δεν είναι από μόνες τους παράνομες.

– Μια άλλη πρακτική είναι τα εικονικά τιμολόγια: Εκδίδονται παραστατικά για προϊόντα που δεν παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν, προκειμένου να δικαιολογηθούν πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων.

– Οι εταιρείες-βιτρίνες: Επιχειρήσεις χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, προσωπικό ή εγκαταστάσεις εμφανίζουν σημαντικούς τζίρους και χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσοι σταθμοί στη διακίνηση χρημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλέκονται και υπεράκτιες εταιρείες.

– Μετρητά και πλασματικός τζίρος: Παράνομα κεφάλαια εμφανίζονται ως καθημερινές εισπράξεις από πωλήσεις κυρίως σε επιχειρήσεις με πολλές συναλλαγές σε μετρητά.

– Άλλη κατηγορία αφορά την αγορά ακινήτων άλλων περιουσιακών στοιχείων: Χρήματα παράνομης προέλευσης διοχετεύονται στην αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων με στόχο να εμφανιστούν στη συνέχεια ως νόμιμα κεφάλαια.