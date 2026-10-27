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ΤτΕ: Αυξημένες κατά 3,14 δισ. οι καταθέσεις ιδιωτών τον Σεπτέμβριο

Πώς κινήθηκαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων - Μειώθηκαν τα δάνεια των επιχειρήσεων

Economy 27.10.2026, 13:55
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ΤτΕ: Αυξημένες κατά 3,14 δισ. οι καταθέσεις ιδιωτών τον Σεπτέμβριο
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Αυξήθηκαν κατά 3,14 δισ. οι καταθέσεις ιδιωτών τον Σεπτέμβριο έναντι θετικής καθαρής ροής 2.971 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 744 εκατ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 250 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Σεπτέμβριο του 2026, ήταν θετική κατά 9 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 740 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -3,6% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Σεπτέμβριο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 6,0% από 7,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 735 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 489 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2026, ήταν θετική κατά 549 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 520 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 7,8% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 7,8% από 9,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 964 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 44 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 7,9% από 14,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 415 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 476 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 60 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,2% από -3,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 126 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,3% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 3.140 εκατ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.971 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 353 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Σεπτέμβριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 145 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 7,8% από 8,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.787 εκατ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2.826 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 9,1%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 2.358 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Σεπτέμβριο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.341 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 23,0% από 24,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.579 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.357 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 221 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 16 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 428 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Σεπτέμβριο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 485 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,9% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

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