Αυστραλία: Καμπανάκι για την κυβερνοασφάλεια

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Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια «άνευ προηγουμένου» απειλή, καθώς ξένες κυβερνήσεις την αφήνουν ελεύθερη να χακάρει δίκτυα υπολογιστών και κρίσιμες υποδομές, προειδοποίησε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Αυστραλίας.

Η προειδοποίησε έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κλίμακα της απειλής που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς χρησιμοποιείται με νέους τρόπους για την ανακάλυψη και την εκμετάλλευση ψηφιακών τρωτών σημείων, όπως το ελάττωμα ασφαλείας PHP της περασμένης εβδομάδας, το οποίο οδήγησε τις κυβερνήσεις να κλείσουν τους ιστότοπούς τους για να προστατευτούν από κυβερνοεπιθέσεις.

Η Διεύθυνση Σημάτων της Αυστραλίας, η οποία χρησιμοποίησε ορισμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να συντάξει τη δική της Ετήσια Έκθεση για τις Κυβερνοαπειλές, δήλωσε ότι τα ραγδαία εξελισσόμενα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να αποφέρουν τεράστιο όφελος εάν αξιοποιηθούν για καλό σκοπό.

Ωστόσο, οι τελευταίοι μήνες έδειξαν επίσης πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθούσε εγκληματίες και κρατικά χρηματοδοτούμενους χάκερ να εξαπολύουν επιθέσεις σε «μεγαλύτερη κλίμακα από ποτέ», ανέφερε η διεύθυνση στην έκθεση, την οποία επικαλείται το Euronews.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του τοπίου των κυβερνοαπειλών κατά το τελευταίο έτος, καθώς επέτρεψε σε κακόβουλους παράγοντες να εντοπίζουν ευπάθειες ταχύτερα και να τις εκμεταλλεύονται σε πρωτοφανή κλίμακα, με πρωτοφανή ταχύτητα και εξελιγμένες μεθόδους», αναφέρεται στην έκθεση.

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εμφανιστεί νέες απειλές, οι οποίες προκύπτουν από ακούσιες ενέργειες αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και από τη δοκιμή μοντέλων AI».

Οι διεθνείς ανησυχίες για τις δυνατότητες των προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης εντείνονται, έπειτα από μια σειρά περιστατικών κυβερνοπειρατείας και ανεξέλεγκτων ενεργειών συστημάτων AI, στα οποία εμπλέκονται μοντέλα κορυφαίων εταιρειών ανάπτυξης, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Τον Ιούνιο, ένα μοντέλο της OpenAI παρέκαμψε τις δικλίδες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του και παραβίασε κυβερνητικό ιστότοπο της Αυστραλίας.

Η εταιρεία αντιλήφθηκε το περιστατικό μόλις τον Αύγουστο και ενημέρωσε τις αυστραλιανές αρχές τον Σεπτέμβριο.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε το περιστατικό «προφανώς απαράδεκτο».

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης

Η έκθεση καταγράφει σημαντική αύξηση των περιστατικών κυβερνοασφάλειας.

Η Αυστραλιανή Διεύθυνση Σημάτων (Australian Signals Directorate) εξέδωσε περισσότερες από 4.400 προειδοποιήσεις για δυνητικά κακόβουλη δραστηριότητα κατά το τελευταίο έτος, αριθμός αυξημένος κατά 80% σε σύγκριση με τους προηγούμενους 12 μήνες.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις που υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς συνέχισαν να στοχεύουν αυστραλιανούς οργανισμούς, κυρίως με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες.

»Η δραστηριότητα αυτή δεν περιορίζεται στα κυβερνητικά δίκτυα, αλλά επεκτείνεται και σε φορείς που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε ιδιώτες».

Σύμφωνα με την έκθεση, χάκερ που συνδέονται με την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα έχουν στοχοποιήσει πρόσφατα την Αυστραλία ή συμμάχους της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αυστραλία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για κυβερνοεπιθέσεις.

Τον Ιούνιο του 2020, ο τότε πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσε ότι κυβερνητικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, πολιτικοί φορείς, δίκτυα υγειονομικής περίθαλψης και κρίσιμες υποδομές της χώρας βρίσκονταν υπό συνεχή κυβερνοεπίθεση από έναν ιδιαίτερα εξελιγμένο παράγοντα που συνδεόταν με κρατικό φορέα.

Ο υπουργός Άμυνας, Ρίτσαρντ Μαρλς, δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να αγνοήσει την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και αποτελεί πραγματικότητα. Ο κόσμος πρέπει να ασχοληθεί ενεργά με αυτήν», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω σε ό,τι αφορά αυτή την εξέλιξη. Κακόβουλοι παράγοντες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουν ευπάθειες σε συστήματα».

Ο Μαρλς προέτρεψε τους Αυστραλούς να ενημερώνουν τα λειτουργικά συστήματα και τα προγράμματα των υπολογιστών τους και να ενισχύσουν την ασφάλεια των συστημάτων τους.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση κρίσιμων ευπαθειών σε μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία μεγάλου μέρους των ιστότοπων παγκοσμίως.

Η ευπάθεια εντοπίστηκε με τη βοήθεια ενός ισχυρού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.