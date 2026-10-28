 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(10) "Job Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Μισθοί: Πόσο αυξάνονται το 2027 – Οι αλλαγές στις συντάξεις

Τετραπλό όφελος θα αποκομίσουν οι μισθοί εντός του 2027 - Σε 2,8% υπολογίζεται η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι το 2027

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 28.10.2026, 07:45
Σχολιάστε
Μισθοί: Πόσο αυξάνονται το 2027 – Οι αλλαγές στις συντάξεις
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ονομαστική αύξηση μισθών 3,9%. Αύξηση συντάξεων 2,8% για όλους τους συνταξιούχους μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Επιπλέον επίδομα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Αύξηση των κατώτατων στα 960 ευρώ και αντίστοιχος εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο. Επιπλέον αύξηση κατά 0,5% στις αμοιβές των εργαζομένων που θα προέλθει από την αντίστοιχη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Πρώτη τριετία προϋπηρεσίας με προσαύξηση 10% για τους περισσότερους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στον δημόσιο τομέα τον Δεκέμβριο του 2027.

Κάτω από 1.000 ευρώ

Την ίδια στιγμή μισθούς δύο ταχυτήτων εξακολουθούν να απεικονίζουν στον ιδιωτικό τομέα τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία έτη να μην «περνούν» σε όλα τα κλιμάκια.

Ενας στους τρεις μισθωτούς εξακολουθεί να λαμβάνει αμοιβές χαμηλότερες των 1.000 ευρώ, 900.000 λαμβάνουν άνω των 1.500 ευρώ και από 2.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ παίρνουν περίπου 250.000 μισθωτοί. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν σε ονομαστικούς όρους κατά 3,9% το 2027, έναντι 3,7% το 2026 και οι συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας σε 4,6% το 2027 από 4,4% το 2026. Ωστόσο, σε πραγματικούς όρους η αύξηση των ονομαστικών αμοιβών ανά εργαζόμενο θα περιοριστεί στο 1,4% το 2027, καθώς η αύξηση των ονομαστικών αμοιβών συνδυάζεται με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Ιδιωτικός τομέας

Τετραπλό όφελος θα αποκομίσουν οι μισθοί εντός του 2027. Η πρώτη αύξηση για χιλιάδες εργαζομένους θα προέλθει από την πρώτη τριετία ωρίμασης των αμοιβών τους, μετά το «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Θα ακολουθήσει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον ερχόμενο Απρίλιο η οποία προσδιορίζεται κοντά στα 960 ευρώ. Την ίδια περίοδο – Απρίλιο 2027 – θα εφαρμοστεί η μείωση 0,5% στις ασφαλιστικές εισφορές, η οποία θα προέλθει αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζομένων, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν ισόποση αύξηση των αμοιβών τους.

Τον Ιανουάριο 2028 θα έχουμε νέα αύξηση των κατώτατων αμοιβών, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ.

Δημόσιος τομέας

Καθιερώνεται η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ, η οποία αφορά 720.000 εργαζομένους και θα χορηγηθεί στα τέλη του 2027.

Παράλληλα, οι επερχόμενες αυξήσεις στις κατώτατες αμοιβές θα επιφέρουν αντίστοιχες αυξήσεις στον εισαγωγικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων (80 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028).

Οι συνταξιούχοι

Σε 2,8% υπολογίζεται η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι το 2027, με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται σε 807 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 εφαρμόζεται οριζόντια αύξηση των συντάξεων για το σύνολο χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Επιπλέον, καταργείται η περικοπή κατά 50% στους δικαιούχους που λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της τριετίας, με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στο ποσό των 48 εκατ. ευρώ.

Τον Νοέμβριο όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών θα λάβουν ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά, με το δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι μόνο σύνταξης λόγω θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Ισπανία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας
Κόσμος

Τουλάχιστον 30 νεκροί στην Ισπανία από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας
Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest
English Edition

Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest
Παπασταύρου: Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας – Η ατζέντα
Ενέργεια

Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ο Παπασταύρου - Η ατζέντα
Ισραήλ: Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά το αμφίρροπο εκλογικό αποτέλεσμα
World

Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά τις εκλογές
Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη για το μέλλον της εταιρείας
Κοινωνία

Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Carrefour: Στα 40 καταστήματα το δίκτυο – Τον Ιανουάριο το τριετές πλάνο της AVE
Business

Ο σχεδιασμός 3ετίας της AVE και η νέα συνταγή για Carrefour

Με franchise αντικαταστάθηκαν τα 14 εταιρικά καταστήματα που παραχωρήθηκαν – Ο σχεδιασμός για Retail & More, Yalco και Pharma PLUS

Γιώργος Μανέττας
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και ο βάλτος που ξεχειλίζει επί Τραμπ
Partners

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και ο βάλτος που ξεχειλίζει επί Τραμπ

Η κρίση του κόστους ζωής και η διαφθορά αντιμετωπίζονται πλέον στις ΗΠΑ ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Edward Luce
Starlink: Πώς ο Ίλον Μασκ μπορεί να παραλύσει το ουκρανικό μέτωπο
World

Πώς ο Μασκ μπορεί να παραλύσει το ουκρανικό μέτωπο

Η πρόσφατη απώλεια επικοινωνίας επιθετικών ουκρανικών drones με τους χειριστές τους, ανέδειξαν την «ομηρία» ενός ολόκληρου τακτικού στρατού, από τον Ίλον Μασκ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Οι κρίσιμες ερωτήσεις των αναλυτών για κέρδη, δάνεια και μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζες: Η ώρα των απαντήσεων για δάνεια, κέρδη και μερίσματα

Οι CEOs των συστημικών τραπεζών θα έχουν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Αγης Μάρκου
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα πρέπει οι αγρότες να την υιοθετήσουν;
Tεχνητή νοημοσύνη

Oι αγρότες θα υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη;

H ισχυρή νέα τεχνολογία θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ όσων έχουν πρόσβαση σε αυτήν και όσων δεν έχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στη λίστα για ηλεκτρονικές αποδείξεις

Πόθεν έσχες: Νέα καταληκτική ημερομηνία – Μέχρι πότε θα υποβάλλεται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πόθεν έσχες

Τι προβλέπεται σε τροπολογία των συναρμόδιων υπουργείων που κατατέθηκε στη Βουλή

Συντάξεις: Μετά τις εκλογές οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: Μετά τις εκλογές οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης

Στον «πάγο» η αναμόρφωση της ΕΑΣ για 440.000 συνταξιούχους και το 2027. Στις 4 Νοεμβρίου η κρίσιμη δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις κρατήσεις και τα αναδρομικά

Ηλίας Γεωργάκης
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Αμειβόμενος χρόνος εργασίας οι μετακινήσεις εργαζόμενου εκτός ωραρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε οι μετακινήσεις εκτός ωραρίου θεωρούνται χρόνος εργασίας

Υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται κατόπιν εντολής του εργοδότη – Τι προβλέπει σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Κώστας Παπαδής
Συντάξεις: Ωρολογιακή βόμβα η γήρανση του πληθυσμού
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ωρολογιακή βόμβα η γήρανση του πληθυσμού για τις συντάξεις

Το προσδόκιμο ζωής στον ανεπτυγμένο κόσμο έχει αυξηθεί κατά 50,9% από το 1950 σε περίπου 20 επιπλέον χρόνια, συνεώς, τα συνταξιοδοτικά επιδόματα πρέπει πλέον να διαρκούν σημαντικά περισσότερο

Κεραμέως: Τα τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον της Pizza Fan
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Τα τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον της Pizza Fan

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης

ΑΑΔΕ: Ανάκληση μη ασφαλούς αλκοολούχου αποστάγματος φράουλας
Tax

ΑΑΔΕ: Ανάκληση μη ασφαλούς αλκοολούχου αποστάγματος φράουλας

Η ΑΑΔΕ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το σχετικό προϊόν να μην το καταναλώσουν

Latest News
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στη λίστα για ηλεκτρονικές αποδείξεις

Ισπανία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας
Κόσμος

Τουλάχιστον 30 νεκροί στην Ισπανία από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας

Τραγωδία στην Ισπανία – Τρένο συγκρούστηκε με άλλο στο Τολέδο, ενώ τουλάχιστον δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν – Πάνω από 500 επιβάτες βρίσκονταν στα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση

Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest
English Edition

Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest

A Greek court has ordered the pretrial detention of Pizza Fan owner Konstantinos Antaras in a major tax evasion case. Six other defendants were released under restrictions, while the company’s employees face uncertainty after seven Thessaloniki stores closed

Παπασταύρου: Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας – Η ατζέντα
Ενέργεια

Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ο Παπασταύρου - Η ατζέντα

Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης στην οποία θα συμμετάσχει ο κ. Παπασταύρου περιλαμβάνεται και το θέμα των μέτρων για προσιτή ηλεκτρική ενέργεια

Ισραήλ: Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά το αμφίρροπο εκλογικό αποτέλεσμα
World

Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά τις εκλογές

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Tel Aviv 35 στο Ισραήλ σημείωνε απώλειες 2,7%

Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη για το μέλλον της εταιρείας
Κοινωνία

Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη

Τι είπε ο δικηγόρος του προφυλακισμένου Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της Pizza Fan, για τον λογαριασμό μισθοδοσίας και τα εμπόδια στην πληρωμή των εργαζομένων

Αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes και Stellantis δυσκολεύονται να ανακάμψουν, παρά τις περικοπές δαπανών και τα νέα μοντέλα.
World

Δεν μπορεί να ανακάμψει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Πέρα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, και η Aston Martin περιορίζει τις λειτουργικές ζημίες, ωστόσο το καθαρό χρέος αυξάνεται κατά 14% από το τέλος του 2025

Unilever: Αναθεωρεί ανοδικά τον ετήσιο όγκο πωλήσεων – Σχέδια για ανατιμήσεις – Το ταμείο του γ’ 3μήνου
World
Upd: 12:57

Αναθεωρεί ανοδικά τις πωλήσεις - «Μαγειρεύει» ανατιμήσεις

Η Unilever ανακοίνωσε ότι αναμένει υποκείμενη αύξηση πωλήσεων περίπου 5% στο δεύτερο μισό του 2026 - Ανοδικά θα κινηθεί η τιμολόγηση το 2027

Τραμπ: Aστειεύεται ότι 5.000 δολάρια αγοράζουν«ένα χάμπουργκερ και ίσως ένα γλυκάκι» στο Μαρ-α-Λάγκο
World

Προκλητικός Τραμπ - Χλευάζει τους Αμερικανούς για το επίδομα των 5.000 δολ.

Καθώς το κόστος ζωής πλανάται πάνω από τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ φαίνεται να χλευάζει τους Αμερικανούς στους οποίους υποσχέθηκε επίδομα 5.000 δολαρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Greece’s €600 Million Urban Planning Overhaul Faces Final Hurdle
English Edition

Greece’s €600 Million Urban Planning Overhaul Faces Final Hurdle

Urban planning studies covering hundreds of municipal areas have advanced under an EU-funded program, but none of the resulting plans has received final approval. The next challenge is turning them into legally binding rules governing land use and development

Machi Tratsa
Ιράν: Εξετάζει νέο προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

Ιράν: Εξετάζει νέο προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου

Το νέο σχέδιο που παρουσίασε το Κατάρ ορίζει χρονικό πλαίσιο επτά ημερών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τόσο του Ιράν όσο και των ΗΠΑ

Καύσιμα: Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το πετρέλειο θέρμανσης – Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις
Economy

Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το θέρμανσης - Προς νέα παράταση των επιδοτήσεων

Μεταξύ 15 και 26 Οκτωβρίου οι μέσες τιμές της αμόλυβδης 95 και 100 οκτανίων κατέγραψαν πτώση - Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο επιδοτήσεων στα καύσιμα

Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά πτωτικά στο άνοιγμα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οριακά πτωτικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών,

Απέναντι στον φασισμό – και τότε και τώρα και πάντα
Opinion

Απέναντι στον φασισμό – και τότε και τώρα και πάντα

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα που ξεκίνησε το έπος του ’40, και ο αντιφασιστικός αγώνας που ακολούθησε, αποδεικνύουν ότι όταν χρειαστεί, οι λαοί είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies