Μισθοί: Πόσο αυξάνονται το 2027 – Οι αλλαγές στις συντάξεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ονομαστική αύξηση μισθών 3,9%. Αύξηση συντάξεων 2,8% για όλους τους συνταξιούχους μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Επιπλέον επίδομα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Αύξηση των κατώτατων στα 960 ευρώ και αντίστοιχος εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο. Επιπλέον αύξηση κατά 0,5% στις αμοιβές των εργαζομένων που θα προέλθει από την αντίστοιχη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Πρώτη τριετία προϋπηρεσίας με προσαύξηση 10% για τους περισσότερους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στον δημόσιο τομέα τον Δεκέμβριο του 2027.

Κάτω από 1.000 ευρώ

Την ίδια στιγμή μισθούς δύο ταχυτήτων εξακολουθούν να απεικονίζουν στον ιδιωτικό τομέα τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία έτη να μην «περνούν» σε όλα τα κλιμάκια.

Ενας στους τρεις μισθωτούς εξακολουθεί να λαμβάνει αμοιβές χαμηλότερες των 1.000 ευρώ, 900.000 λαμβάνουν άνω των 1.500 ευρώ και από 2.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ παίρνουν περίπου 250.000 μισθωτοί. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν σε ονομαστικούς όρους κατά 3,9% το 2027, έναντι 3,7% το 2026 και οι συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας σε 4,6% το 2027 από 4,4% το 2026. Ωστόσο, σε πραγματικούς όρους η αύξηση των ονομαστικών αμοιβών ανά εργαζόμενο θα περιοριστεί στο 1,4% το 2027, καθώς η αύξηση των ονομαστικών αμοιβών συνδυάζεται με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Ιδιωτικός τομέας

Τετραπλό όφελος θα αποκομίσουν οι μισθοί εντός του 2027. Η πρώτη αύξηση για χιλιάδες εργαζομένους θα προέλθει από την πρώτη τριετία ωρίμασης των αμοιβών τους, μετά το «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Θα ακολουθήσει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον ερχόμενο Απρίλιο η οποία προσδιορίζεται κοντά στα 960 ευρώ. Την ίδια περίοδο – Απρίλιο 2027 – θα εφαρμοστεί η μείωση 0,5% στις ασφαλιστικές εισφορές, η οποία θα προέλθει αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζομένων, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν ισόποση αύξηση των αμοιβών τους.

Τον Ιανουάριο 2028 θα έχουμε νέα αύξηση των κατώτατων αμοιβών, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ.

Δημόσιος τομέας

Καθιερώνεται η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ, η οποία αφορά 720.000 εργαζομένους και θα χορηγηθεί στα τέλη του 2027.

Παράλληλα, οι επερχόμενες αυξήσεις στις κατώτατες αμοιβές θα επιφέρουν αντίστοιχες αυξήσεις στον εισαγωγικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων (80 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028).

Οι συνταξιούχοι

Σε 2,8% υπολογίζεται η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι το 2027, με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται σε 807 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 εφαρμόζεται οριζόντια αύξηση των συντάξεων για το σύνολο χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Επιπλέον, καταργείται η περικοπή κατά 50% στους δικαιούχους που λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της τριετίας, με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στο ποσό των 48 εκατ. ευρώ.

Τον Νοέμβριο όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών θα λάβουν ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά, με το δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι μόνο σύνταξης λόγω θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι.