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Υπό πίεση η Wall Street – Βουτιά για Alphabet και Caterpillar

O Dow Jones σημειώνει πτώση 0,40% στις 52.264 μονάδες

Wall Street 29.10.2026, 15:40
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Υπό πίεση η Wall Street – Βουτιά για Alphabet και Caterpillar
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Με απώλειες κινούνται οι δείκτες της Wall Street σήμερα, καθώς τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα προκαλούν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των μετοχών, με την Alphabet και την Caterpillar να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,40% στις 52.264 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,56% στις 7.700 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,71% στις 26.096 μονάδες.

Η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, καταγράφει απώλειες περίπου 10%, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και τα έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 9,07 δισ. δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες 195-205 δισ. δολαρίων για το σύνολο του έτους.

Πτώση περίπου 9% σημειώνει και η Caterpillar, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα και τα κέρδη της για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Οι πωλήσεις στον τομέα των κατασκευαστικών μηχανημάτων, ωστόσο, διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις, απογοητεύοντας τους επενδυτές.

Στον αντίποδα, η Microsoft ενισχύεται κατά 2,6%, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας υπολογιστικού νέφους Azure συνέβαλε στην υπέρβαση των εκτιμήσεων τόσο για τα έσοδα όσο και για τα κέρδη του πρώτου οικονομικού τριμήνου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, οι εταιρείες που παρέχουν υποδομές υπολογιστικού νέφους ειδικά για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, γνωστές ως neoclouds, κινούνται πτωτικά, καθώς οι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες της Microsoft εντείνουν τις ανησυχίες για καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της δυναμικότητας των data centers.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη και στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες, έπειτα από έναν δύσκολο Οκτώβριο, είχαν εμφανίσει σημάδια ανάκαμψης τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα, ωστόσο, η τάση αντιστρέφεται, με το ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor (SOXX) να υποχωρεί περισσότερο από 2% και το Roundhill Memory ETF (DRAM) να καταγράφει απώλειες άνω του 3%.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε την Τετάρτη αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος του 3,75%-4%, όπως αναμενόταν ευρέως από τις αγορές. Οι αξιωματούχοι της Fed υπογράμμισαν ότι ο πληθωρισμός «παραμένει αυξημένος», επισημαίνοντας παράλληλα ότι χρειάζονται περισσότερα οικονομικά στοιχεία προτού αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Ο Daniel Siluk, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής για επενδύσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας και ρευστότητας στην Janus Henderson Investors, εκτίμησε ότι η απόφαση μπορεί να ερμηνευθεί ως ελαφρώς πιο ήπια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αντανακλά περισσότερο στάση αναμονής παρά εγκατάλειψη της τάσης προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Όπως σημείωσε, το ενδεχόμενο νέας σύσφιγξης παραμένει ανοιχτό, εφόσον τα επόμενα στοιχεία επιβεβαιώσουν την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,4% το τρίτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που τοποθετούνταν στο 3,1%. Η ισχυρότερη ανάπτυξη συνοδεύτηκε, ωστόσο, από επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed, αυξήθηκε κατά 0,5% σε μηνιαία βάση, με τον ετήσιο ρυθμό ανόδου να διαμορφώνεται στο 3,6%.

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