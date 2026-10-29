Θεσσαλία: Στις Βρυξέλλες διεκδίκηση ειδικής πρόβλεψης στη νέα ΚΑΠ

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Την ανάγκη η Θεσσαλία να αποτελέσει ιδιαίτερο κεφάλαιο στον σχεδιασμό της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) έθεσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας στη συνάντησή του με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόταση που προετοιμάζει η Περιφέρεια για την επόμενη προγραμματική περίοδο, με επιστημονική υποστήριξη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο σχετικός φάκελος βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και θα αποσταλεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόταση προέκυψε από διετή διαβούλευση με σχεδόν 160 φορείς και περιλαμβάνει την τεκμηρίωση για την ιδιαίτερη αντιμετώπιση των αναγκών της Θεσσαλίας

Η διεκδίκηση συνδέεται με τις διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Θεσσαλία και τις σωρευτικές επιπτώσεις τους στην αγροτική παραγωγή, στις υποδομές και στο εισόδημα των παραγωγών. Ο ιδιαίτερος ρόλος της περιοχής στην αγροδιατροφική οικονομία της χώρας, οι ανάγκες αποκατάστασης και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθιστούν αναγκαίο έναν σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της θεσσαλικής υπαίθρου.

Διετή διαβούλευση

Ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι η πρόταση προέκυψε από διετή διαβούλευση με σχεδόν 160 φορείς και περιλαμβάνει την τεκμηρίωση για την ιδιαίτερη αντιμετώπιση των αναγκών της Θεσσαλίας. Επισήμανε ότι η Περιφέρεια επιδιώκει να συμμετάσχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του νέου σχεδιασμού, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και παρακολουθώντας συστηματικά την πορεία τους.

«Υπάρχει αρκετή τεκμηρίωση για το γιατί η Θεσσαλία πρέπει να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Έχει προηγηθεί μεγάλη διαβούλευση, με σχεδόν 160 φορείς, επί δύο χρόνια», ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει τις επαφές με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για την προώθηση της πρότασης και έθεσε τη σημασία της στήριξής της από το αρμόδιο Υπουργείο.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καλλίνης, στέλεχος της DG AGRI που ασχολείται με το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ, επισήμανε τη σημασία της επίσημης υποβολής και της ενεργής προώθησης των περιφερειακών προτάσεων: «Πολύ καλά θα κάνετε να στείλετε τις προτάσεις σας και στη συνέχεια πρέπει να τις προωθήσετε. Όσο περισσότερο πιέζετε, τόσο περισσότερα μπορείτε να πετύχετε».

Τόνισε επίσης ότι η πρόταση χρειάζεται τη στήριξη του ελληνικού Υπουργείου. Στη συζήτηση δόθηκαν διευκρινίσεις για την ανάρτηση του φακέλου στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του εθνικού διαλόγου για την ΚΑΠ 2028–2034, ώστε οι θέσεις της Περιφέρειας να κατατεθούν επισήμως και να ενταχθούν στη διαδικασία διαβούλευσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης τα στελέχη της DG AGRI Αναστάσιος Φράγιος και Ξένια Κριτσιμωτάκη. Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Μαρία Γαλλιού.