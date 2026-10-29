ΥπΑΑΤ: Διεθνής συνεργασία για την προστασία της φυτικής παραγωγής

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Με αντικείμενο την αναθεώρηση του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM 12 για τα πιστοποιητικά υγείας των φυτών (φυτοϋγεία) συνεδρίασε η ομάδα εργασίας της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (International Plant Protection Convention – IPPC).

Στις εργασίες, τις οποίες φιλοξένησε η Ελλάδα στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, συμμετείχαν 14 ειδικοί στη φυτοϋγειονομική πιστοποίηση από όλο τον κόσμο, καθώς και εκπρόσωποι της Γραμματείας της IPPC, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της φυτικής παραγωγής και την ασφαλή διακίνηση φυτικών προϊόντων.

Κεντρικός στόχος των εργασιών ήταν η αναθεώρηση του προτύπου ISPM 12, το οποίο αφορά τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας

Η ομάδα εργασίας συντονίστηκε υπό την επιμέλεια της Σταυρούλας Ιωαννίδου, Lead Steward για την Ελλάδα, από το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), και του κ. Steve Cote, Assistant Steward από τον Καναδά.

Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας

Κεντρικός στόχος των εργασιών ήταν η αναθεώρηση του προτύπου ISPM 12, το οποίο αφορά τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας, με έμφαση στην εναρμόνιση των διεθνών πρακτικών φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης, στη βελτίωση των μηχανισμών πρόληψης της παραποίησης των πιστοποιητικών και στην υποστήριξη της μετάβασης στα ψηφιακά πιστοποιητικά φυτοϋγείας.

Η αναβάθμιση και η εναρμόνιση των διαδικασιών φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της φυτικής παραγωγής από επιβλαβείς οργανισμούς και την αξιοπιστία των συναλλαγών μεταξύ των εμπορικών εταίρων.

Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχει η μετάβαση στα ψηφιακά πιστοποιητικά φυτοϋγείας, καθώς η χώρα βρίσκεται ήδη στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των σχετικών διαδικασιών. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των εξαγωγών, στη μεγαλύτερη αξιοπιστία των πιστοποιητικών και στη μείωση των διοικητικών εμποδίων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων εξαγωγέων στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η φιλοξενία της συνάντησης στη χώρα μας έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες εκπροσώπους να συμμετάσχουν ενεργά στις διεθνείς συζητήσεις, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με ειδικούς από χώρες που αποτελούν εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας και να συμβάλουν στη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων για το μέλλον της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης.