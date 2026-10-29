Shell: Διπλάσια κέρδη το γ’ τρίμηνο

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Χρυσές δουλειές συνεχίζουν να κάνουν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί με φόντο την εκτόξευση των τιμών πετρελαϊκών προϊόντων εξαιτίας του πολέμου στη Μ. Ανατολή.

Η Shell διπλασίασε τα προσαρμοσμένα κέρδη της σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 10,8 δισ. δολάρια, ενώ ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά περιθώρια διύλισης, πολύ υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα προσαρμοσμένα κέρδη, τα οποία χρησιμοποιεί ως μέτρο της καθαρής κερδοφορίας της, εκτοξεύθηκαν από τα 5,4 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί πριν από έναν χρόνο. Η αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες τιμές των εμπορευμάτων και στη διεθνή στενότητα στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων, εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ύψους 9,92 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συναίνεσης που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης ανήλθαν στα 42 δολάρια ανά βαρέλι, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 28,04 δολαρίων ανά βαρέλι, το οποίο είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 5 δισ. δολαρίων για τους επόμενους τρεις μήνες.