Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία

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Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. δημοσιεύει τη 2η Έκθεση Βιωσιμότητας, που αφορά το έτος 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή.

Με νέες πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης, συγκριτικά στοιχεία για τις επιδόσεις της και δράσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα εργαζομένων, καταναλωτών και τοπικών κοινωνιών, η εταιρεία κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην ενσωμάτωση των αρχών ESG στη λειτουργία της.

Η Έκθεση συντάχθηκε με αναφορά στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) και στις αρχές της Οδηγίας CSRD.

Η δημοσίευση της Έκθεσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποτυπώνει την απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία της εταιρείας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη των επιδόσεών της και αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες για τη συνεχή βελτίωσή της.

Από τις δεσμεύσεις σε ένα ισχυρότερο πλαίσιο υπεύθυνης λειτουργίας

Κομβική εξέλιξη του 2025 αποτελεί η μετατροπή προηγούμενων δεσμεύσεων σε συγκεκριμένες πολιτικές και οργανωμένες διαδικασίες. Η Δ. Μασούτης ενίσχυσε το πλαίσιο λειτουργίας της με πολιτικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, καθώς και την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία.

Παράλληλα, ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Προμηθευτών θέτει σαφείς απαιτήσεις για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις δίκαιες εργασιακές πρακτικές, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την ακεραιότητα στις συνεργασίες της. Με αυτόν τον τρόπο, η βιωσιμότητα συνδέεται πιο συστηματικά με τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της αλυσίδας αξίας.

Επένδυση στους ανθρώπους, με 39,8% περισσότερες ώρες εκπαίδευσης

Το 2025, ο συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης που έλαβαν οι εργαζόμενοι έφθασε στις 63.027, από 45.092 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 39,8%. Ο μέσος αριθμός ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο αυξήθηκε από 4,2 σε 5,7, με προγράμματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αριθμούσε 11.017 εργαζομένους, έναντι 10.720 το 2024. Οι γυναίκες κατείχαν το 53% των θέσεων ευθύνης στα καταστήματα, ενώ συνεχίστηκαν οι πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Μετρήσιμα αποτελέσματα στην ενέργεια και την κυκλική οικονομία

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το 2024, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που αντλήθηκε από το δίκτυο περιορίστηκε κατά περίπου 4%. Παράλληλα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα στις εγκαταστάσεις της Θέρμης και του Καβαλαρίου ανήλθε σε 2,4 GWh, από 2,1 GWh το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία συνέχισε τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, με έμφαση στον αποδοτικότερο εξοπλισμό ψύξης και στον φωτισμό LED.

Για τα απόβλητα που συγκεντρώθηκαν μέσω του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στο Καβαλάρι, το ποσοστό ανάκτησης διαμορφώθηκε σε 92,49%, με 9.684,2 τόνους να οδηγούνται σε ανακύκλωση και ανάκτηση αντί για υγειονομική ταφή, λαμβάνοντας εκ νέου την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill. Επιπλέον, μέσω των σημείων συλλογής στα καταστήματα, συγκεντρώθηκαν 172,7 τόνοι οικιακών αποβλήτων από πελάτες, έναντι 156,6 τόνων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,3%. Πρόκειται για ηλεκτρικές συσκευές, οικιακά λάδια και μπαταρίες, με τη συμμετοχή των καταναλωτών να ενισχύει τις πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων.

Κοινωνική συνεισφορά και προσβασιμότητα στην πράξη

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Μασούτης ανήλθε το 2025 σε 1.089.000 ευρώ. Η εταιρεία συνέχισε τη στήριξη κοινωνικών παντοπωλείων και τη συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ενώ οι πρωτοβουλίες της περιλάμβαναν τη δωρεά 84 απινιδωτών για σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης και Αθήνας και την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για τη νόσο Alzheimer.

Στον τομέα της προσβασιμότητας, το 2025 εγκαινιάστηκε το δεύτερο κατάστημα MasVision, στην Καλλιθέα Αττικής, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με οπτική αναπηρία κατά τις αγορές τους. Παράλληλα, μέσω της σειράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας «Μασούτης, από τον τόπο μας», η εταιρεία συνέχισε να στηρίζει τοπικούς παραγωγούς και την ελληνική παραγωγή.

Στο μήνυμά του στην Έκθεση, ο κ. Γιάννης Μασούτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνει:

«Η Έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για διαφάνεια, λογοδοσία και συνεχή βελτίωση. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία μιας Εταιρείας που αναπτύσσεται υπεύθυνα, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και δημιουργεί σταθερή αξία για όλους όσοι συνδέονται μαζί της.»