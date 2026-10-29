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Frigoglass: Νέο deal με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. επεκτείνεται στην Ελλάδα με ανάθεση παροχής τεχνικών υπηρεσιών από την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Business 29.10.2026, 10:38
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Frigoglass: Νέο deal με την Coca-Cola Τρία Έψιλον
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Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά, μέσω νέας συνεργασίας με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, ανακοίνωσε η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., η οποία αναλαμβάνει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τον επαγγελματικό εξοπλισμό της εταιρείας, με έναρξη της συνεργασίας εντός του 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω της BevServ, της πλατφόρμας υπηρεσιών του ομίλου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. για λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσίες εξοπλισμού και διαχείριση κύκλου ζωής παγίων στους κλάδους τροφίμων, ποτών και φιλοξενίας.

Η συνεργασία

Η συνεργασία με την Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της BevServ. Αντανακλά την εμπιστοσύνη στην οργανωτική επάρκεια, την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα του ομίλου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. να υποστηρίζει σύνθετες λειτουργίες διαχείρισης εξοπλισμού.

Με την ανάθεση αυτή, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. θα αξιοποιήσει το πελατοκεντρικό μοντέλο εξυπηρέτησης και την επιχειρησιακή εμπειρία του ομίλου για να υποστηρίξει την Coca-Cola Τρία Έψιλον στην  ελληνική αγορά. Η συνεργασία θα αναδείξει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, την ικανότητα διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων λύσεων και την αξιόπιστη απόδοση του εξοπλισμού σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Η είσοδος στην Ελλάδα αξιοποιεί την ήδη εδραιωμένη παρουσία των δραστηριοτήτων BevServ στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται μέσω των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., «Provisiona Iberia S.L.» και «Serlusa Refrigerantes LDA». Οι εταιρείες διαθέτουν μακρά εμπειρία στον τομέα του εξοπλισμού για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, δημιουργώντας μια πλατφόρμα που επιτρέπει την επέκταση σε νέες υπηρεσίες και αγορές.

Η προσθήκη της Coca-Cola Τρία Έψιλον ενισχύει και διαφοροποιεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο πελατών του ομίλου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. Παράλληλα με τις υφιστάμενες συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και αυτή με την Coca-Cola Europacific Partners, η νέα συνεργασία επιβεβαιώνει τη σημασία του μοντέλου υπηρεσιών της BevServ στην υποστήριξη μεγάλων εταιρειών του κλάδου των ποτών.

Οι δραστηριότητες BevServ του ομίλου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. επικεντρώνονται στη διαχείριση του εξοπλισμού σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, από τα logistics και την εγκατάσταση έως τη
συντήρηση, την ανακατασκευή και την υπεύθυνη διαχείριση στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Το μοντέλο συνδυάζει τεχνική εξειδίκευση, δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο, διαχείριση
logistics και ανταλλακτικών, καθώς και ψηφιακές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά και υποστηρίζουν τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τον επιχειρησιακό έλεγχο και τη
λειτουργική αποδοτικότητα.

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