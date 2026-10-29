Επίδομα θέρμανσης: Μέσα Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Τα βήματα για την αίτηση

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Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης , ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θέρμανσης

Με την αύξηση κατά 30%, το κατώτατο επίδομα ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ και το ανώτατο ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 25% και μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ. Στους ψυχρότερους οικισμούς, με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση, με ανώτατο όριο τα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τις 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει

Τις 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια. Το δεύτερο όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Παραδείγματα

Για οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα, το επίδομα αυξάνεται από 155 σε 201,50 ευρώ. Το 2025, μετά την αφαίρεση του επιδόματος, η προμήθεια των 1.000 λίτρων κόστιζε 975 ευρώ. Με τη φετινή τιμή και το αυξημένο επίδομα, το καθαρό κόστος ανέρχεται σε 1.348,50 ευρώ. Η επιβάρυνση φτάνει τα 373,50 ευρώ ή το 38,3%.

Για οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη, το επίδομα αυξάνεται από 256 σε 332,80 ευρώ. Το καθαρό κόστος ανεβαίνει από 874 ευρώ το 2025 σε 1.217,20 ευρώ το 2026. Η διαφορά φτάνει τα 343,20 ευρώ ή το 39,3%.

Στην Κοζάνη, για οικογένεια με δύο παιδιά, το επίδομα αυξάνεται από 298 σε 387,40 ευρώ. Μετά το επίδομα, τα 1.000 λίτρα κόστιζαν πέρυσι 832 ευρώ. Φέτος η καθαρή επιβάρυνση υπολογίζεται στα 1.162,60 ευρώ, αυξημένη κατά 330,60 ευρώ ή 39,7%.

Τα βήματα

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές», «myΘέρμανση», με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Ο δικαιούχος συμπληρώνει:

• Το είδος θέρμανσης

• Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

• Τον οικισμό της κύριας κατοικίας

• Τα τετραγωνικά μέτρα

• Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη

• Τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή, όταν δεν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία

• Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, όταν υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης πρέπει να έχει δηλωθεί στο myAADE ενεργός τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ, στον οποίο ο αιτών είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Λανθασμένος ή ανενεργός λογαριασμός μπορεί να μπλοκάρει την πίστωση, ακόμη και αν η αίτηση έχει εγκριθεί.