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Από τον σχεδιασμό στις επενδύσεις

Οι προϋποθέσεις για τα μεγάλα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου

Τα νέα της αγοράς 29.10.2026, 13:16
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Από τον σχεδιασμό στις επενδύσεις
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης στην εναρκτήρια ομιλία του στους Συνέδρους
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Το EMGF 2026 ανέδειξε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε οι ενεργειακές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου να προσελκύσουν επενδύσεις και να περάσουν από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ωριμότητα των έργων, η ρυθμιστική προβλεψιμότητα και οι συνθήκες που διευκολύνουν τη λήψη τελικών επενδυτικών αποφάσεων (Final Investment Decisions – FIDs).

Στην ενέργεια, η γεωγραφική θέση και οι διαθέσιμοι πόροι δημιουργούν σημαντικές προοπτικές. Για να μετατραπούν, όμως, σε επενδύσεις και νέες υποδομές χρειάζονται συνδέσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, αποτελεσματικές αδειοδοτικές διαδικασίες και σαφείς όροι συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Αυτή ήταν μία από τις βασικές διαστάσεις της συζήτησης στο East Mediterranean Gas Forum (EMGF), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη HELLENiQ ENERGY ως στρατηγικό εταίρο και συνδιοργανωτή. Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στο ενεργειακό δυναμικό της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά επικεντρώθηκε στις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε αυτό να αποκτήσει ισχυρότερη εμπορική και επενδυτική βάση.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις υποδομές που μπορούν να ενισχύσουν τη σύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση και υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι ενεργειακές υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν τη διασυνοριακή συνεργασία και την ασφάλεια εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συμμετέχοντες στην υπουργική συζήτηση με θέμα «Οι στρατηγικές φωνές που διαμορφώνουν τον ενεργειακό διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου»

Στο Φόρουμ συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ρυθμιστικών αρχών, ενεργειακών εταιρειών και χρηματοδοτικών οργανισμών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υποδομές LNG, οι αγωγοί, η αποθήκευση ενέργειας και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, έργα με διαφορετικά τεχνικά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά, αλλά με κοινό ζητούμενο την ένταξή τους σε ένα λειτουργικό περιφερειακό σύστημα.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις διασυνοριακές υποδομές που, ήδη, συμβάλλουν στη σύνδεση αγορών της ευρύτερης περιοχής. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο αγωγός VARDAX, που συνδέει τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη με την ΟΚΤΑ στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και μεταφέρει πετρέλαιο κίνησης προς την αγορά της χώρας και γειτονικές αγορές των Βαλκανίων. Η λειτουργία του αναδεικνύει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο μία ενεργειακή υποδομή μπορεί να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών αγορών και να διευρύνει τις δυνατότητες εφοδιασμού της περιοχής.

Αριστερά, ο Γενικός Γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) Osama Mobarez και δίπλα του ο CEO της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως διαύλου μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων και ενεργειακών ροών μέσω αγωγών, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, λιμενικών εγκαταστάσεων και δικτύων μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η συζήτηση ανέδειξε, επίσης, τη σημασία του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την προώθηση μεγάλων ενεργειακών έργων. Ο συντονισμός μεταξύ χωρών, οι χρόνοι αδειοδότησης και οι μηχανισμοί που ενισχύουν την επενδυτική προβλεψιμότητα επηρεάζουν άμεσα την ελκυστικότητα ενός έργου και τη δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδότησης. Όσο περισσότερες χώρες και φορείς συμμετέχουν σε μία πρωτοβουλία, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η σαφήνεια των διαδικασιών, τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα και οι ξεκάθαροι όροι συνεργασίας.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε και η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του EMGF, Osama Mobarez, η ενεργειακή ασφάλεια ενισχύεται μέσα από τη στενή συνεργασία κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων της αγοράς. Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μεγάλα έργα υποδομών, όπου η ευθυγράμμιση προτεραιοτήτων μεταξύ κρατών, επενδυτών, ρυθμιστικών αρχών και επιχειρήσεων μπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Το EMGF ανέδειξε τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων, τις ανάγκες της αγοράς και τα κριτήρια που καθορίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Το επόμενο βήμα είναι οι συζητήσεις αυτές να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα έργα, νέες επενδύσεις και διασυνοριακές συνεργασίες που θα ενισχύσουν τη σύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές.

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