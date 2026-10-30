Ιόνια Νησιά: Ξεκινά ο «Ψηφιακός Αγροδιατροφικός Χάρτης»

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Tην έναρξη υλοποίησης του έργου «Ψηφιακός Αγροδιατροφικός Χάρτης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πρωτοβουλία, με στόχο την ανάδειξη της αγροδιατροφικής ταυτότητας της τοπικής παραγωγής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Ιονίων Νήσων.

Το έργο, όπως αναφέρεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο ψηφιακό σημείο αναφοράς, μέσα από το οποίο κάτοικοι και επισκέπτες, θα έχουν την δυνατότητα να ανακαλύπτουν τοπικά αγροτικά προϊόντα, παραγωγούς, επιχειρήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, γαστρονομικές εμπειρίες και θεματικές διαδρομές, Παράλληλα θα γνωρίζουν τους ανθρώπους και τις ιστορίες, που βρίσκονται πίσω από την παραγωγή των προϊόντων, σε κάθε νησί.

Το έργο δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό κανάλι προβολής και δικτύωσης για το τοπικό αγροδιατροφικό οικοσύστημα

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει διαδραστικό ψηφιακό χάρτη και διαδικτυακή πύλη, εφαρμογές για κινητές συσκευές Android και iOS, ηλεκτρονική αγορά (marketplace), ψηφιακό μουσείο με τρισδιάστατο περιεχόμενο, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, εκπαιδευτικά και διαδραστικά εργαλεία, καθώς και ψηφιακά σημεία ενημέρωσης.

Σύνδεση με την τοπική παραγωγή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με την εμπειρία του επισκέπτη.

Μέσα από τον Αγροδιατροφικό Χάρτη, ο χρήστης θα μπορεί να εντοπίζει παραγωγούς και επιχειρήσεις, να γνωρίζει τοπικά προϊόντα και επισκέψιμες μονάδες, να ανακαλύπτει σημεία ενδιαφέροντος και να οργανώνει τη δική του διαδρομή στα Ιόνια Νησιά.

Παράλληλα, το έργο δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό κανάλι προβολής και δικτύωσης για το τοπικό αγροδιατροφικό οικοσύστημα.

Παραγωγοί, μεταποιητές και επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παρουσία στην πλατφόρμα, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τη δραστηριότητά τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες προβολής, δικτύωσης και ηλεκτρονικής αγοράς, που προσφέρει το νέο ψηφιακό περιβάλλον.

«Με την υλοποίηση του Ψηφιακού Αγροδιατροφικού Χάρτη, η Περιφερειακή Αρχή, στο πλαίσιο της πρόταξης της πολιτικής της, για τον πρωτογενή τομέα, επιδιώκει να δημιουργήσει μία ενιαία ψηφιακή διαδρομή από την πληροφορία στην πραγματική εμπειρία: από την αναζήτηση ενός τοπικού προϊόντος ή ενός σημείου ενδιαφέροντος, στην επίσκεψη στον τόπο παραγωγής, στη γνωριμία με τον παραγωγό και στην πρόσβαση στα προϊόντα του», επισημαίνεται.

Στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η σταδιακή ενεργοποίηση των παραγωγών και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και δράσεις ενημέρωσης σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα και Ιθάκη, με στόχο την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της τοπικής αγροδιατροφικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο «Ψηφιακός Αγροδιατροφικός Χάρτης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως επισημαίνεται, αποτελεί μία επένδυση στην εξωστρέφεια και στην ψηφιακή ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο με τον οποίο κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τα Ιόνια Νησιά, μέσα από τις γεύσεις, τους ανθρώπους, τους τόπους και τις εμπειρίες τους.