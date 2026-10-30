SwitzGroup για Bread Factory: «Να μη χαθεί μια υγιής δραστηριότητα»

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Την άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών εταιρειών 9 καταστημάτων του δικτύου Bread Factory από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση της αλυσίδας «Το Χωριάτικο» ζητά η SwitzGroup, προειδοποιώντας ότι οι περιορισμοί απειλούν επιχειρήσεις που, όπως υποστηρίζει, λειτουργούν νόμιμα και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί κάποιων εκ των δικαιοδόχων της Bread Factory δεσμεύθηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση «Το Χωριάτικο»

Σύμφωνα με πηγές του ομίλου, το αίτημα αφορά καθ’ ολα franchisees του ομίλου οι οποίοι απασχολούν 1000 άτομα. Το αίτημα υποβλήθηκε την Τρίτη και η εταιρική πλευρά αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για την άρση των δεσμεύσεων. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί κάποιων εκ των δικαιοδόχων της Bread Factory δεσμεύθηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση «Το Χωριάτικο» και του ιδιοκτήτης της, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η εξαγορά των Bread Factory από την SwitzGroup

Ο ινδικής καταγωγής επιχειρηματίας Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής της Switz, απέκτησε μέσω εταιρειών συμφερόντων του τα εμπορικά σήματα Bread Factory. Η συμφωνία είχε δύο σκέλη, αφενός την αγορά των σημάτων αλλά και την μίσθωση των καταστημάτων απο τους Franchisee των Κουλουραδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εννέα από τα δέκα καταστήματα πέρασαν στη διαχείριση του νέου σχήματος με μισθωτικές συμφωνίες, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες είναι σοβαροί επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τον κ. Γιαννακόπουλο.

Να εξετασθεί ξεχωριστά από το παρελθον

Στη SwitzGroup επιμένουν ότι η σημερινή λειτουργία πρέπει να εξετάζεται χωριστά από το παρελθόν. Η νέα εταιρεία, όπως αναφέρουν, πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της, αποδίδει φόρους και διατηρεί θέσεις εργασίας. Θεωρούν ότι η δέσμευση λογαριασμών επιβαρύνει επιχειρήσεις τις οποίες οι ίδιοι περιγράφουν ως υγιείς. Η βασική τους ανησυχία αφορά πλέον τη συνέχεια.

Οι ίδιες πηγές επικαλούνται την Pizza Fan ως παράδειγμα του κινδύνου απαξίωσης μιας δραστηριότητας όταν διακόπτεται η λειτουργία της. Αυτό είναι και το επιχείρημα με το οποίο συνοδεύουν το αίτημα αποδέσμευσης: να αξιολογηθεί η σημερινή κατάσταση των συγκεκριμένων εταιρειών και συνεργατών. Στον όμιλο Switz θεωρούν ότι έχει γίνει δουλειά για να λειτουργούν νόμιμα οι επιχειρήσεις και ζητούν να μη χαθεί αυτή η προσπάθεια όσο αναμένεται η απόφαση για τους δεσμευμένους λογαριασμούς των συνεργατών franchise.

O όμιλος Switz Group με έδρα στο Ντουμπάι και σήμερα έχει παρουσία σε 11 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζομένους

To προφίλ του Switz Group

O όμιλος Switz Group έχει έδρα το Ντουμπάι και αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς διεθνείς επενδυτές στην αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική και τις πρώτες ύλες. Η είσοδος στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 2017, εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Έκτοτε, ο όμιλος έχει υλοποιήσει ένα εκτενές επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αποκτώντας πλειοψηφικά πακέτα σε σημαντικές εγχώριες επιχειρήσεις.

Το ελληνικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα όπως η Olympic Foods, η Artizan Greece, η Ιωνική Σφολιάτα, η Κρητών Άρτος, καθώς και η γνωστή αλυσίδα Κουλουράδες, ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε περαιτέρω στο retail και την εστίαση μέσω της αλυσίδας The Bakers in the Hood.

Στο χαρτοφυλάκιο της SwitzGroup βρίσκονται κορυφαία ονόματα όπως η Olympic Foods, η Artizan Greece, η Ιωνική Σφολιάτα, η Κρητών Άρτος, καθώς και η γνωστή αλυσίδα Κουλουράδες

Στο τιμόνι του πολυεθνικού κολοσσού βρίσκεται ο Taizoon Fakhruddin Khorakiwala. Ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου Harvard ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση το 1980 —όταν αποτελούνταν από έναν μικρό φούρνο 12 ατόμων— και την εξέλιξε σε έναν όμιλο με παρουσία σε 11 χώρες, περισσότερους από 5.000 εργαζομένους και ετήσια έσοδα άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιχειρηματική φιλοσοφία του ομίλου εστιάζει διαχρονικά στις στρατηγικές συνέργειες. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η SwitzGroup, «πιστεύουμε στην ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας. ενώνοντας τις δυνάμεις μας, πετυχαίνουμε τους στόχους μας και δημιουργούμε επιτυχημένα αποτελέσματα».