 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

SwitzGroup για Bread Factory: «Να μη χαθεί μια υγιής δραστηριότητα»

Τι λένε πηγές της Switz Group για τη δέσμευση των λογαριασμών των franchisees της Bread Factory – Το χρονικό της υπόθεσης και γιατί η εταιρεία μιλά για τον κίνδυνο μιας νέας «Pizza Fan»

Business 30.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
SwitzGroup για Bread Factory: «Να μη χαθεί μια υγιής δραστηριότητα»
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών εταιρειών 9 καταστημάτων του δικτύου Bread Factory από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση της αλυσίδας «Το Χωριάτικο» ζητά η SwitzGroup, προειδοποιώντας ότι οι περιορισμοί απειλούν επιχειρήσεις που, όπως υποστηρίζει, λειτουργούν νόμιμα και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί κάποιων εκ των δικαιοδόχων της Bread Factory δεσμεύθηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση «Το Χωριάτικο»

Σύμφωνα με πηγές του ομίλου, το αίτημα αφορά καθ’ ολα franchisees του ομίλου οι οποίοι απασχολούν 1000 άτομα. Το αίτημα υποβλήθηκε την Τρίτη και η εταιρική πλευρά αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για την άρση των δεσμεύσεων. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί κάποιων εκ των δικαιοδόχων της Bread Factory δεσμεύθηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση «Το Χωριάτικο» και του ιδιοκτήτης της, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

SwitzGroup

Στο τιμόνι του πολυεθνικού κολοσσού, SwitzGroup βρίσκεται ο Taizoon Fakhruddin Khorakiwala

Η εξαγορά των Bread Factory από την SwitzGroup

Ο ινδικής καταγωγής επιχειρηματίας Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής της Switz, απέκτησε μέσω εταιρειών συμφερόντων του τα εμπορικά σήματα Bread Factory. Η συμφωνία είχε δύο σκέλη, αφενός την αγορά των σημάτων αλλά και την μίσθωση των καταστημάτων απο τους Franchisee των Κουλουραδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εννέα από τα δέκα καταστήματα πέρασαν στη διαχείριση του νέου σχήματος με μισθωτικές συμφωνίες, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες είναι σοβαροί επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τον κ. Γιαννακόπουλο.

SwitzGroup

Στη Switz Group επιμένουν ότι η σημερινή λειτουργία πρέπει να εξετάζεται χωριστά από το παρελθόν. Η νέα εταιρεία, όπως αναφέρουν, πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της, αποδίδει φόρους και διατηρεί θέσεις εργασίας.

Να εξετασθεί ξεχωριστά από το παρελθον

Στη SwitzGroup επιμένουν ότι η σημερινή λειτουργία πρέπει να εξετάζεται χωριστά από το παρελθόν. Η νέα εταιρεία, όπως αναφέρουν, πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της, αποδίδει φόρους και διατηρεί θέσεις εργασίας. Θεωρούν ότι η δέσμευση λογαριασμών επιβαρύνει επιχειρήσεις τις οποίες οι ίδιοι περιγράφουν ως υγιείς. Η βασική τους ανησυχία αφορά πλέον τη συνέχεια.

Οι ίδιες πηγές επικαλούνται την Pizza Fan ως παράδειγμα του κινδύνου απαξίωσης μιας δραστηριότητας όταν διακόπτεται η λειτουργία της. Αυτό είναι και το επιχείρημα με το οποίο συνοδεύουν το αίτημα αποδέσμευσης: να αξιολογηθεί η σημερινή κατάσταση των συγκεκριμένων εταιρειών και συνεργατών. Στον όμιλο Switz θεωρούν ότι έχει γίνει δουλειά για να λειτουργούν νόμιμα οι επιχειρήσεις και ζητούν να μη χαθεί αυτή η προσπάθεια όσο αναμένεται η απόφαση για τους δεσμευμένους λογαριασμούς των συνεργατών franchise.

O όμιλος Switz Group με έδρα στο Ντουμπάι και σήμερα έχει παρουσία σε 11 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζομένους

To προφίλ του Switz Group

O όμιλος Switz Group έχει έδρα το Ντουμπάι και αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς διεθνείς επενδυτές στην αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική και τις πρώτες ύλες. Η είσοδος στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 2017, εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Έκτοτε, ο όμιλος έχει υλοποιήσει ένα εκτενές επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αποκτώντας πλειοψηφικά πακέτα σε σημαντικές εγχώριες επιχειρήσεις.
Το ελληνικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα όπως η Olympic Foods, η Artizan Greece, η Ιωνική Σφολιάτα, η Κρητών Άρτος, καθώς και η γνωστή αλυσίδα Κουλουράδες, ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε περαιτέρω στο retail και την εστίαση μέσω της αλυσίδας The Bakers in the Hood.

Στο χαρτοφυλάκιο της SwitzGroup βρίσκονται κορυφαία ονόματα όπως η Olympic Foods, η Artizan Greece, η Ιωνική Σφολιάτα, η Κρητών Άρτος, καθώς και η γνωστή αλυσίδα Κουλουράδες

Στο τιμόνι του πολυεθνικού κολοσσού βρίσκεται ο Taizoon Fakhruddin Khorakiwala. Ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου Harvard ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση το 1980 —όταν αποτελούνταν από έναν μικρό φούρνο 12 ατόμων— και την εξέλιξε σε έναν όμιλο με παρουσία σε 11 χώρες, περισσότερους από 5.000 εργαζομένους και ετήσια έσοδα άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιχειρηματική φιλοσοφία του ομίλου εστιάζει διαχρονικά στις στρατηγικές συνέργειες. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η SwitzGroup, «πιστεύουμε στην ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας. ενώνοντας τις δυνάμεις μας, πετυχαίνουμε τους στόχους μας και δημιουργούμε επιτυχημένα αποτελέσματα».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα
Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Τράπεζες

Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρή ρευστότητα για τη Metlen, εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Χωρίς λευκό καπνό η σύνοδος των 27 υπουργών
Ενέργεια

Ενεργειακή κρίση: Τα νοικοκυριά πληρώνουν, η Ευρώπη διαφωνεί

Το φυσικό αέριο σπάει το φράγμα των 100 ευρώ και εκατομμύρια πολίτες να δυσκολεύονται να ζεστάνουν τα σπίτια τους

Μάχη Τράτσα
ΕΚΤ: Ξεκίνησε το παζάρι για την επόμενη ηγεσία στη σκιά της γαλλικής κρίσης
World

Το παζάρι για τον διάδοχο της Λαγκάρντ και ο ρόλος Πιερρακάκη

Άνοιξαν οι επαφές για τη διαδοχή Λαγκάρντ - Οι ευρωπαϊκές ισορροπίες, τα πρόσωπα που συζητούνται και ο ρόλος Πιερρακάκη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Ενέργεια

Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ

Το Σάββατο οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου - Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός από τις αρχές Οκτωβρίου και τι πληρώνουν οι οδηγοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Αθανασία Ακρίβου
Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση
Business

Τι τίμημα πλήρωσε η Megaplast για την επέκταση σε νέες αγορές

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς - Τι αποφάσισε η διοίκηση για το μέρισμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης
Τουρισμός

Αναδιάρθρωση μετά τις ζημιές για τον όμιλο Aldemar

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar

Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάξεις: Κίνδυνος για μακροχρόνια επιβάρυνση – Το «κρυφό» χρέος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Βόμβα «κρυφού χρέους» η συνταξιοδοτική δαπάνη

Πως εκτιμά το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την εξέλιξη της δαπάνης των συντάξεων και τους κινδύνους για την εθνική οικονομία

Κώστας Παπαδής
Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε
World

Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο στην αποικιοποίηση

Το 1888, ο βασιλιάς Λομπενγκούλα παραχώρησε αποκλειστικά μεταλλευτικά δικαιώματα έναντι χρημάτων και οπλισμού. Η Σύμβαση Ραντ έγινε το εφαλτήριο για την ίδρυση μιας εταιρείας με αποικιακές εξουσίες στη νότια Αφρική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Business
Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα

Θετικό πρόσημο για τον Όμιλο ΟΤΕ είχαν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής - τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,9%

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων - Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρή ρευστότητα για τη Metlen, εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η METLEN Energy & Metals εξόφλησε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, στις 30 Οκτωβρίου 2026, τις ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%

Alpha Bank: Στα 779 εκατ. τα κέρδη εννεαμήνου – Το μήνυμα Ψάλτη
Τράπεζες

Κέρδη 779 εκατ. το 9μηνο για την Alpha - Το μήνυμα Ψάλτη

Στα 421 εκατ. η διανομή μερίσματος στους μετόχους - Τα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση ανήλθαν σε 472,2 εκατ το 9μηνο

Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση
Business

Τι τίμημα πλήρωσε η Megaplast για την επέκταση σε νέες αγορές

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς - Τι αποφάσισε η διοίκηση για το μέρισμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα

Θετικό πρόσημο για τον Όμιλο ΟΤΕ είχαν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής - τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,9%

Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
World

Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό η BoJ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Τράπεζες

Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.

Διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Πειραιώς Χρ. Μεγάλου

Σχοινάς: Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  
AGRO

Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  

Δεσμεύσεις και για αποζημιώσεις στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών - Τι ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς για το φράγμα Μαρμαρά

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών
Ασία

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,12%

ΑΑΔΕ: Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu – Shein
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu - Shein

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία επιβολής του τέλους των 2 ευρώ

ΥπΑΑΤ: Διευκρινίσεις για «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις
AGRO

Διευκρινίσεις για τα «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τη χορήγηση των ενισχύσεων - Τι αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων - Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

BP: Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. δολαρίων το γ΄ τρίμηνο λόγω υψηλών τιμών στο πετρέλαιο
World

Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. για την BP λόγω «ακριβού» πετρελαίου

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ενισχύσει τα κέρδη της BP και των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Opinion

Αναλώσιμοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι «παράπλευρες απώλειες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Ο συνδικαλιστής φέρεται ως συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένους και εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Sanofi: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις πωλήσεων το 2026 – Στροφή στις συγχωνεύσεις και εξαγορές
World

Sanofi: Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2026

Η Sanofi αναμένει τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή να αυξηθούν κατά «ποσοστό γύρω στα 15%»

Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρή ρευστότητα για τη Metlen, εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η METLEN Energy & Metals εξόφλησε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, στις 30 Οκτωβρίου 2026, τις ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies