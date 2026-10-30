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NBG Securities για ΟΤΕ: Ισχυρές ταμειακές ροές και επιβεβαίωση των στόχων για το 2026

Η διατήρηση του καθαρού δανεισμού σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ξεχωρίζουν στα αποτελέσματα του ΟΤΕ

Τηλεπικοινωνίες 30.10.2026, 13:45
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NBG Securities για ΟΤΕ: Ισχυρές ταμειακές ροές και επιβεβαίωση των στόχων για το 2026
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Η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, η βελτίωση της κερδοφορίας και η διατήρηση του καθαρού δανεισμού σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ξεχωρίζουν στα αποτελέσματα του ΟΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την NBG Securities.

Οι αναλυτές αξιολογούν θετικά την εικόνα του ομίλου, επισημαίνοντας ότι τα μεγέθη κινήθηκαν σε γενικές γραμμές εντός των προσδοκιών

Οι αναλυτές αξιολογούν θετικά την εικόνα του ομίλου, επισημαίνοντας ότι τα μεγέθη κινήθηκαν σε γενικές γραμμές εντός των προσδοκιών, ενώ η διοίκηση επιβεβαίωσε τους ετήσιους στόχους για το 2026, προβλέποντας ελεύθερες ταμειακές ροές 570-580 εκατ. ευρώ, επενδύσεις περίπου 600 εκατ. ευρώ και αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά περίπου 3%.

Ειδικότερα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, στα 882,7 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (EBITDA AL) ενισχύθηκε κατά 3,1%, στα 371,4 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 182,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,4%, χωρίς να συνυπολογίζεται το φορολογικό όφελος των 130 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο από την πώληση της Telekom Romania.

Παράλληλα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 27,7%, στα 137,4 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενες από τη συγκράτηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και τις χαμηλότερες φορολογικές πληρωμές. Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά 2,2%, στα 683 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης να παραμένει στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο των 0,5 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA των τελευταίων 12 μηνών.

Διαφορετικές τάσεις

Σε λειτουργικό επίπεδο, οι αναλυτές της NBG Securities εντοπίζουν διαφορετικές τάσεις μεταξύ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Τα έσοδα από τη λιανική σταθερή τηλεφωνία υποχώρησαν κατά 0,6%, στα 231 εκατ. ευρώ, υπό την πίεση του ανταγωνισμού, με την επιθετική είσοδο της ΔΕΗ στις υπηρεσίες φωνής και οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), μέσω σημαντικών εκπτώσεων, να επιβαρύνει την αγορά.

Αντίθετα, η κινητή τηλεφωνία διατήρησε τη δυναμική της, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 2%, στα 296 εκατ. ευρώ, χάρη στη μετακίνηση συνδρομητών από καρτοκινητή σε συμβόλαια, στην αύξηση της χρήσης δεδομένων και στη διεύρυνση της διείσδυσης του 5G.

Στον τομέα των οπτικών ινών, ο ΟΤΕ έχει επεκτείνει το δίκτυο FTTH σε περισσότερα από 2,9 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης του στόχου για 3,1 εκατ. συνδέσεις μέχρι το τέλος του 2026. Η πελατειακή βάση FTTH ανήλθε σε 739.000 συνδρομητές, αυξημένη κατά 45% σε ετήσια βάση, αντιστοιχώντας στο 31% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, οι συνδρομητές σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) αυξήθηκαν κατά 116,1%, στους 134.000, ενώ η συνδρομητική τηλεόραση ενισχύθηκε κατά 5,9%, στους περίπου 802.000 πελάτες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων.

Στην κινητή τηλεφωνία, οι συνδρομητές συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,5%, με 49.000 καθαρές νέες συνδέσεις, ενώ η μέση χρήση δεδομένων ενισχύθηκε κατά 18%. Η διείσδυση του 5G έφτασε το 51%, από 49% το δεύτερο τρίμηνο και 41% ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με την NBG Securities, υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο αύξησης του μέσου εσόδου ανά χρήστη (ARPU), καθώς οι πελάτες καρτοκινητής εξακολουθούν να αντιστοιχούν στο 55% της συνολικής πελατειακής βάσης κινητής του ΟΤΕ. Η περαιτέρω μετακίνησή τους σε συμβόλαια, η αναβάθμιση σε προγράμματα υψηλότερης αξίας και η αύξηση της χρήσης συσκευών 5G αναμένεται να στηρίξουν σταδιακά τα έσοδα ανά συνδρομητή.

Περιορισμός κόστους

Στην κερδοφορία, η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA συνοδεύτηκε από διεύρυνση του περιθωρίου κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους και στη σταδιακή αποχώρηση από διεθνή χονδρική κίνηση με σχεδόν μηδενικά περιθώρια κέρδους. Τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 18,1%, χάρη στη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντισταθμίζοντας την πτώση κατά 24,1% των εσόδων από τη χονδρική.

Σύμφωνα με την NBG Securities η αύξηση του EBITDA του ΟΤΕ κινείται πλέον προς ένα πιο βιώσιμο επίπεδο της τάξης του 3%, περιορίζοντας σταδιακά την απόσταση από τους ανταγωνιστές, για τους οποίους η αντίστοιχη ανάπτυξη διαμορφώνεται περίπου στο 4,5%. Η συνέχιση της δυναμικής στην κινητή τηλεφωνία και στις υπηρεσίες FTTH, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα, αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ενίσχυσης της κερδοφορίας. Παράλληλα, η σταθερά ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και η χαμηλή μόχλευση διατηρούν σημαντική τη δυνατότητα του ομίλου να στηρίζει τις διανομές προς τους μετόχους.

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