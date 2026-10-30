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Τουρισμός: Επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας ενόψει της EXPO 2027 Belgrade

EXPO 2027 Belgrade: Εκδήλωση για τις επιχειρηματικες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας

Τουρισμός 30.10.2026, 17:11
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Τουρισμός: Επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας ενόψει της EXPO 2027 Belgrade
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Με στόχο τη δημιουργία νέων στρατηγικών συνεργασιών στην περιοχή, ενόψει της έκθεσης EXPO 2027 στο Βελιγράδι, Ελληνες και Σερβοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων και επαγγελματίες του τουρισμού, συναντήθηκαν στην Αθήνα σε μια εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B speed networking).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens, στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας παρουσίασης της EXPO 2027 Belgrade, και συγκέντρωσε εκπροσώπους του επιχειρηματικού και τουριστικού κλάδου. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργεί η διοργάνωση, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό και στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Igor Kovačević, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Συμμετοχών της EXPO 2027 Belgrade,της πρώτης Εξειδικευμένης Παγκόσμιας Έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στα Δυτικά Βαλκάνια, παρουσίασε τη διοργάνωση και ανέδειξε τις δυνατότητές της να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του Δημήτρη Σκάλκου, Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, και πρόεδρου της Enterprise Greece.

«Είμαι βέβαιος ότι η EXPO 2027 στο Βελιγράδι βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να αποτελέσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση. Μέσα σε 93 ημέρες, θα παρουσιάσουμε ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα φέρει κοντά χώρες, επιχειρήσεις και ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Σε μια εποχή όπου όλα είναι πιο συνδεδεμένα από ποτέ, η EXPO 2027 αποτελεί μια ευκαιρία για συνεργασία, κοινές εμπειρίες και πρωτοβουλίες που θα αφήσουν το αποτύπωμά τους και στο μέλλον», δήλωσε ο Kovačević.

Επίσκεψη στην EXPO 2027, Belgrade Serbia

Η συνάντηση έδωσε στις ελληνικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να γνωρίσουν πιθανούς συνεργάτες από τη Σερβία, να εξετάσουν υπηρεσίες που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να κάνουν τα πρώτα βήματα για μακροχρόνιες επιχειρηματικές συνεργασίες.
Για τους επαγγελματίες του τουρισμού, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη δημιουργία ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών πακέτων που θα μπορούν να κλείνουν οι επισκέπτες και θα συνδυάζουν την παρουσία τους στην EXPO με πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαμονή σε πόλεις και ταξίδια σε άλλους προορισμούς της Σερβίας.
Φέρνοντας κοντά ανθρώπους από τον επιχειρηματικό και τον τουριστικό κόσμο, η εκδήλωση άνοιξε τον δρόμο για νέες, βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις και περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές γύρω από μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις της περιοχής.

Οι ισχυρές οικονομικές σχέσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Η Ελλάδα και η Σερβία έχουν εδώ και χρόνια στενές οικονομικές και τουριστικές σχέσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικού και Εξωτερικού Εμπορίου της Σερβίας, το διμερές εμπόριο αγαθών έφτασε τα 883,9 εκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών ανήλθε σε περίπου 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, οι ελληνικές επενδύσεις στη Σερβία έχουν εκτιμηθεί ιστορικά σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με παρουσία σε τομείς όπως οι τράπεζες, η ενέργεια, τα ακίνητα, ο τουρισμός και η φιλοξενία, καθώς και η παραγωγή τσιμέντου.

«Η Ελλάδα και η Σερβία έχουν ήδη χτίσει γερές βάσεις συνεργασίας, πάνω στις οποίες μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουμε ουσιαστικά οφέλη για περισσότερες επιχειρήσεις, φορείς και πολίτες», δήλωσε ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών, Πρόεδρος της Enterprise Greece και Γενικός Επίτροπος της Ελλάδας στην EXPO 2027.

Αυτές οι ήδη ισχυρές επιχειρηματικές σχέσεις αποτελούν μια σημαντική βάση για νέες συνεργασίες στο πλαίσιο της EXPO 2027 Belgrade. Το επιχειρηματικό πρόγραμμα της διοργάνωσης αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερες από 250 διμερείς επιχειρηματικές εκδηλώσεις και πάνω από 50.000 επιχειρηματικές συναντήσεις, δίνοντας στις εταιρείες την ευκαιρία να διευρύνουν το διεθνές δίκτυο συνεργατών τους.

Σχετικά με την EXPO 2027 Belgrade

Η EXPO 2027 Belgrade είναι μια Εξειδικευμένη Παγκόσμια Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Αυγούστου 2027, με κεντρικό θέμα «Play for Humanity: Sport and Music for All» («Παίζουμε για την Ανθρωπότητα: Αθλητισμός και Μουσική για Όλους»).

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 χωρών και διεθνών συμμετεχόντων, η διοργάνωση θα διαρκέσει 93 ημέρες και θα αναδείξει πώς ο αθλητισμός, η μουσική και η ανθρώπινη επαφή μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Συνολικά, αναμένεται να προσελκύσει περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέψεις.

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