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Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα όρια

Πώς θα πραγματοποιούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 31.10.2026, 11:18
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Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα όρια
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Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες δικαιούχους, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, για να διαπιστωθεί ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την επαλήθευση των στοιχείων που σχετίζονται με την κατοικία και τον τόπο εργασίας των δικαιούχων

Η επιστροφή ενοικίου

Η ενίσχυση χορηγείται κατά κανόνα αυτόματα, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, βάσει των φορολογικών στοιχείων. Γι’ αυτό οι ενοικιαστές χρειάζεται να ελέγξουν την ετήσια δαπάνη που έχουν αναγράψει, τα στοιχεία της μίσθωσης και τον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η διάκριση μηνιαίου και ετήσιου ποσού. Ενοίκιο 700 ευρώ για δώδεκα μήνες σημαίνει ετήσια δαπάνη 8.400 ευρώ. Αν στον υπολογισμό χρησιμοποιηθεί ετήσιο ποσό μόλις 700 ευρώ, το ένα δωδέκατο αντιστοιχεί σε 58,33 ευρώ.

Για την πίστωση απαιτείται γνωστοποιημένος IBAN στην ΑΑΔΕ. Η δήλωσή του γίνεται μέσω myAADE, στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN», ή μέσω myAADEapp. Για διευκρινίσεις λειτουργεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521.

Τα εισοδηματικά όρια

Η βασική αλλαγή σε σχέση με την περσινή χρονιά αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τα οποία φέτος διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για άγαμους από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.
  • Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης από 28.000 ευρώ σε 35.000 ευρώ.
  • Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.
  • Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το μέγιστο ποσό της επιστροφής ενοικίου φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται αντιστοίχως για κάθε γονέα.

Στη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση μπορεί επίσης να φτάσει έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Στις περιπτώσεις της «διπλής ενίσχυσης» το ποσό φτάνει ως τα 1.600 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε τέκνο.

Σ’ ό,τι αφορά στο περιουσιακό κριτήριο, αυτό μένει ως έχει, δηλαδή η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την επαλήθευση των στοιχείων που σχετίζονται με την κατοικία και τον τόπο εργασίας των δικαιούχων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που διαθέτει από τις φορολογικές δηλώσεις και τα λοιπά αρχεία της.

Στο πλαίσιο των ελέγχων θα εξεταστούν τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια συμβόλαια, τα έντυπα Ε1 των ενοικιαστών και Ε2 των ιδιοκτητών, οι δηλώσεις υπεκμίσθωσης, τα ανείσπρακτα ενοίκια και κάθε άλλο διαθέσιμο φορολογικό στοιχείο.

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