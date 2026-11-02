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Gucci: Εβαλε λουκέτο σε 84 καταστήματα σε 6 μήνες – Βουτιά 12% στις πωλήσεις

Το Reuters ανέφερε πτώση 12%, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη συνεχιζόμενη πίεση στις πωλήσεις της Gucci, τη μειωμένη ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας και το επιταχυνόμενο πρόγραμμα κλεισίματος καταστημάτων του ομίλου

World 02.11.2026, 06:15
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Gucci: Εβαλε λουκέτο σε 84 καταστήματα σε 6 μήνες – Βουτιά 12% στις πωλήσεις
Επιμέλεια Έφη Αλεβίζου

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Η τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Kering δείχνει έναν όμιλο πολυτελών προϊόντων που σημειώνει πρόοδο σε λειτουργικό επίπεδο, ενώ ο μεγαλύτερος οίκος του συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάκαμψη του λιανικού εμπορίου. Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, η Kering ανέφερε έσοδα ύψους 3,345 δισ. ευρώ, σταθερά σε αναφερόμενη βάση και μειωμένα κατά 1% σε συγκρίσιμη βάση. Η Gucci πραγματοποίησε έσοδα 1,291 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 6% σε συγκρίσιμη βάση, ενώ οι πωλήσεις μέσω του δικτύου καταστημάτων που διαχειρίζεται άμεσα μειώθηκαν κατά 9%.

Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν μία ημέρα πριν από την απότομη πτώση των μετοχών της Kering στις 23 Οκτωβρίου. Το Reuters ανέφερε πτώση 12%, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη συνεχιζόμενη πίεση στις πωλήσεις της Gucci, τη μειωμένη ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας και το επιταχυνόμενο πρόγραμμα κλεισίματος καταστημάτων του ομίλου.

Gucci

Μπορεί ο Demna να θεραπεύσει τη «διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας» του οίκου Gucci; | REUTERS/Claudia Greco

Τι επιβεβαίωσε η Kering

Η Kering ανέφερε ότι η επισκεψιμότητα παρέμεινε ο κύριος περιοριστικός παράγοντας σε όλο το χαρτοφυλάκιό της, ακόμη και καθώς το ποσοστό μετατροπής, η μέση τιμή και το μέσο λογαριασμό στήριξαν την απόδοση σε αρκετούς οίκους. Οι λιανικές πωλήσεις που διαχειρίζεται άμεσα ο όμιλος, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, σημείωσαν πτώση 3% σε συγκρίσιμη βάση, ενώ τα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις και άλλες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 3%.


Τα έσοδα από τον τομέα της μόδας και των δερμάτινων ειδών ανήλθαν συνολικά σε 2,743 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3% σε συγκρίσιμη βάση. Εξαιρουμένης της Gucci, τα έσοδα λιανικής αυξήθηκαν κατά 2%, υποστηριζόμενα από τους οίκους Saint Laurent, Bottega Veneta και Brioni.

Αυτή η αντίθεση είναι σημαντική: το χαρτοφυλάκιο της Kering παρουσιάζει τομείς ανθεκτικότητας, αλλά η Gucci παραμένει αρκετά μεγάλη ώστε να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές και η ευρύτερη αγορά αξιολογούν τον όμιλο.

Οι συλλογές της Gucci υπό τη διεύθυνση του Demna κυκλοφορούν σταδιακά στην αγορά, και η Kering ανέφερε ότι οι τσάντες βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταμόρφωσης των προϊόντων

Οι άμεσες, λιανικές πωλήσεις

Στην Gucci, η διοίκηση ανέφερε βελτίωση στα ποσοστά μετατροπής και στην αξία των συναλλαγών, αλλά η μείωση της επισκεψιμότητας υπερίσχυσε αυτών των κερδών.

Οι άμεσες λιανικές πωλήσεις σημείωσαν πτώση 9%, με πιέσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού —ιδίως στην ηπειρωτική Κίνα— και στην Ιαπωνία. Τα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις και άλλες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 35%, χάρη στη χαμηλή βάση σύγκρισης και στις παραγγελίες για τις νέες συλλογές.

Η επίδειξη Άνοιξη / Καλοκαίρι 2027

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Το δίκτυο καταστημάτων συρρικνώνεται με ταχύτερους ρυθμούς

Η Kering ολοκλήρωσε 105 καθαρά κλεισίματα καταστημάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2026, ξεπερνώντας τον αρχικό ετήσιο στόχο των 100. Ο όμιλος σχεδιάζει πλέον τουλάχιστον 125 καθαρά κλεισίματα για το έτος.

Ένα μικρότερο δίκτυο μπορεί να μειώσει τα σταθερά έξοδα και να εξαλείψει τις λιγότερο αποδοτικές τοποθεσίες, αλλά ο συνολικός αριθμός κλεισιμάτων από μόνος του δεν αποδεικνύει μια ανάκαμψη.

Τα καταστήματα που παραμένουν πρέπει να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις σε κανονικές τιμές.

Για τη Gucci, αυτό σημαίνει ότι η ανανέωση των προϊόντων και η εμπειρία λιανικής πώλησης πρέπει να προσελκύσουν περισσότερες επισκέψεις, καθώς και να αυξήσουν το ποσοστό μετατροπής των αγορών από τους πελάτες που βρίσκονται ήδη μέσα στο κατάστημα.

Ένα μοντέλο παρουσιάζει ένα σχέδιο από τη συλλογή Gucci Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Claudia Greco

Η δημιουργική ανανέωση αποτελεί μόνο ένα μέρος της δοκιμασίας

Οι συλλογές της Gucci υπό τη διεύθυνση του Demna κυκλοφορούν σταδιακά στην αγορά, και η Kering ανέφερε ότι οι τσάντες βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταμόρφωσης των προϊόντων. Τα έτοιμα ενδύματα και τα υποδήματα παραμένουν προτεραιότητες. Ωστόσο, τα τριμηνιαία στοιχεία επιβεβαιώνουν μια σημαντική διάκριση: η προσοχή στον κόσμο της μόδας και η εμπορική ανάκαμψη ακολουθούν διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες.

Μια επίδειξη μόδας μπορεί να αποσαφηνίσει την ταυτότητα ενός οίκου μέσα σε λίγα λεπτά. Η ανάκαμψη της κίνησης, της εμπιστοσύνης των πελατών και των επαναλαμβανόμενων αγορών απαιτεί πολλές σεζόν. Ο ίδιος μακροπρόθεσμος ορίζοντας ισχύει και σε άλλα τμήματα του ομίλου.

Η Kering ανέφερε ότι τα δερμάτινα είδη της Balenciaga έδειξαν ανθεκτικότητα, ενώ τα έτοιμα ενδύματα και τα υποδήματα συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, και ότι ο Alexander McQueen συνέχισε την αναδιάρθρωσή της με έμφαση στη βρετανική ραπτική και σε ένα πιο εξορθολογισμένο δίκτυο διανομής.

Αυτή η διαδικασία του McQueen περιλαμβάνει πλέον και μια ακόμη αλλαγή στην ηγεσία. Η έκθεση του Paris Runway Official σχετικά με την αποχώρηση του Seán McGirr από του McQueen εξετάζει το ζήτημα της δημιουργικής διαδοχής που αντιμετωπίζει ο οίκος.

REUTERS/Claudia Greco

Ίδια δράση. Αντίθετο αποτέλεσμα

Ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία της Kering για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Έσοδα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, μείωση 3%. Λειτουργικά κέρδη 921 εκατομμύρια έναντι 920 εκατομμυρίων ένα χρόνο νωρίτερα. Σταθερά. Ακριβώς σταθερά.

Και η διατήρηση στα ίδια επίπεδα τους κόστισε 84 καθαρά κλεισίματα καταστημάτων σε έξι μήνες, με τον αριθμό να πλησιάζει τα εκατό για ολόκληρο το έτος. Αυτό είναι το τίμημα της στασιμότητας.

Η ίδια η Gucci συνεχίζει να σημειώνει πτώση: έσοδα 2,76 δισεκατομμύρια ευρώ, μείωση 9%. Η μεγαλύτερη μάρκα του ομίλου, με κάθε πόρο που μπορεί να αγοράσει το χρήμα. Το αρχείο. Η κληρονομιά. Ο δημιουργικός διευθυντής. Ο προϋπολογισμός για τις διαφημιστικές καμπάνιες. Οι προνομιακές τοποθεσίες λιανικής. Και εξακολουθεί να συρρικνώνεται.

Τώρα συγκρίνετε αυτό με την Uniqlo, η οποία επίσης έκλεισε καταστήματα. Είκοσι λιγότερα από πέρυσι. Και αύξησε τα έσοδά της κατά 17% με τα λειτουργικά κέρδη να σημειώνουν άνοδο 32%, σημειώνοντας το πέμπτο συνεχόμενο έτος ρεκόρ.

Ίδια δράση. Αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί; Λόγω αυτού που κρύβεται από κάτω.

Η Uniqlo θα μπορούσε να κλείσει τα καταστήματα που δεν απέφεραν κέρδη, καθώς το κοινό, η προσφορά και οι επαναλαμβανόμενες αγορές λειτουργούν κανονικά και χωρίς αυτά τα καταστήματα. Η Kering έκλεισε καταστήματα επειδή, για τη Gucci, τα καταστήματα αποτελούσαν την ίδια την επιχείρηση.

Κάθε μάρκα που αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου λειτουργεί με βάση τρεις βασικούς μηχανισμούς.

Κοινό: πώς σε ανακαλύπτει μια άγνωστη και τι την κάνει να μείνει.

Προσφορά: το μοναδικό πράγμα που αγοράζει ενενήντα δευτερόλεπτα μετά τη γνωριμία μαζί σου.

Επανάληψη: ο λόγος για τον οποίο επιστρέφει, ώστε να μην πληρώνεις ποτέ την πλήρη τιμή για να την αποκτήσεις για δεύτερη φορά.

Η Gucci διαθέτει κληρονομιά, αναγνωρισιμότητα και εκατό χρόνια αρχείου. Αυτό που δεν διαθέτει, αυτή τη στιγμή, είναι ένας μηχανισμός που να λειτουργεί χωρίς μια βιτρίνα στην κατάλληλη οδό. «Το κλείσιμο καταστημάτων δεν είναι στρατηγική. Είναι αυτό που κάνεις όταν η στρατηγική έχει ήδη αποτύχει» σχολιάζουν οι ειδικοί επί του θέματος.

*Με στοιχεία από fashionprfirm.com/Αρχική Φωτό: REUTERS/Claudia Greco

Πηγή: in.gr

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