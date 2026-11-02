Mermeren Kombinat: Υπό την επίδραση των δυσμενών γεωπολιτικών παραγόντων

Πώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα επηρεάσουν τη Wall Street

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα για εταιρείες της Wall Street με μεγάλη έκθεση στην Ουάσιγκτον