S&P Global: Ανθεκτικός ο τομέας μεταποίησης της Ελλάδας τον Οκτώβριο

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Στις 53,3 μονάδες έκλεισε τον Οκτώβριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index- PMI), αισθητά υψηλότερα από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων, υποδεικνύοντας καθαρή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών για τεσσαρακοστό πέμπτο συνεχή μήνα. Ωστόσο, υποχωρώντας από τις 54 μονάδες του Σεπτεμβρίου, ο δείκτης PMI υπέδειξε τον ασθενέστερο ρυθμό ανάπτυξης που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.

Σύμφωνα με την S&P Global, την τελευταία περίοδο ανάπτυξης υποστήριξαν οι ταυτόχρονες αυξήσεις τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών. Η παραγωγή αυξήθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο, ενώ οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάιο. Παράλληλα με τη μείωση των αποθεμάτων στις αποθήκες, η ταχύτερη αύξηση της παραγωγής οδήγησε σε μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών για δεύτερο συνεχή μήνα. Το επιπλέον προσωπικό ενίσχυσε την παραγωγική ικανότητα, καθώς άνοδος της απασχόλησης καταγράφηκε για εικοστό τρίτο συνεχή μήνα, παρότι η αύξηση εξασθένησε από τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας έγινε κατ’ αναλογία με την αναφερόμενη αύξηση της ζήτησης στην αγορά, που υποστήριξε την τελευταία άνοδο των νέων παραγγελιών. Αύξηση των νέων εργασιών καταγράφεται πλέον τα τελευταία δύο έτη, και τον Οκτώβριο υπήρχαν ενδείξεις για εντονότερη ζήτηση τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς πελάτες. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν ότι οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχή μήνα και σε έντονο βαθμό.

Τα βιβλία παραγγελιών βελτιώθηκαν σε γενικές γραμμές, παρότι οι συνεχιζόμενες αναφορές για γεωπολιτική αστάθεια είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη ζήτηση και στις τιμές. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των παραγγελθέντων εισροών ήταν και πάλι συχνές, καθώς οι χρόνοι παράδοσης των προμηθευτών επιδεινώθηκαν σε σημαντικό βαθμό, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο επιδείνωσης της απόδοσης σε περίπου τρία έτη. Μέλη του πάνελ που συμμετείχαν στην έρευνα της S&P Global εξακολούθησαν να αναφέρουν ότι οι ελλείψεις αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών και οι καθυστερήσεις σε σημαντικές ναυτιλιακές διαδρομές ήταν οι βασικοί παράγοντες πίσω από τη συνεχιζόμενη αναστάτωση στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες επηρέασαν επίσης τις συνεχιζόμενες πιέσεις επί των τιμών, οι οποίες παρέμειναν έντονες τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, η αναστάτωση που έχει προκληθεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε αύξηση των δαπανών για ενέργεια, καύσιμα και μεταφορές, η οποία ώθησε το συνολικό κόστος εισροών στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Μάιο. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις εταιρείες να αυξήσουν τις χρεώσεις εκροών τους με εντονότερο ρυθμό, καθώς η αύξηση των τιμών εκροών επιταχύνθηκε καταγράφοντας υψηλό τεσσάρων μηνών τον Οκτώβριο.

Οι κατασκευαστές επιδίωξαν να καλύψουν την τρέχουσα άνοδο των επιχειρηματικών απαιτήσεων αυξάνοντας την αγοραστική τους δραστηριότητα. Συνεχής αύξηση καταγράφεται πλέον τα τελευταία δύο χρόνια, με την τελευταία αύξηση να είναι έντονη, μολονότι η πιο ήπια που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών. Οι εταιρείες υπέδειξαν στο πλαίσιο της έρευνας επίσης προτίμηση στην αξιοποίηση των αποθεμάτων εισροών τους όπου είναι δυνατόν, ενώ για έβδομο συνεχή μήνα αναφέρθηκε μείωση των αποθεμάτων.

Τέλος, η εμπιστοσύνη ως προς τις προοπτικές παρέμεινε σε θετικά επίπεδα, λόγω των κατασκευαστών που καταρτίζουν σχέδια με στόχο να επεκτείνουν την παραγωγική ικανότητα, να ξεκινήσουν νέα έργα και να επωφεληθούν από την αυξημένη ζήτηση. Παρόλα αυτά, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, και κάποιες ανησυχίες ότι οι τελευταίες διαμαρτυρίες στην Ευρώπη θα επεκταθούν στην Ελλάδα, επηρέασαν αρνητικά το συνολικό κλίμα αισιοδοξίας, ωθώντας τις προσδοκίες στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.