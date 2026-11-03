HQF (Μιμίκος): Το «στοίχημα» των premium προϊόντων, ο ρόλος των private label στον τζίρο και οι νέες αγορές

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Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι πωλήσεις της Hellenic Quality Foods (HQF) της οικογένειας Φιλίππου αυξήθηκαν κατά 6,54% κατά το 2025, την ίδια ώρα που τα αποτελέσματα μετά φόρων πέρασαν σε αρνητική τροχιά.

Η εταιρεία, η οποία βρίσκεται πίσω από τα brands Κανάκη και Μιμίκος, είχε τζίρο 68,09 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 80,81 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε μείωση και ανήλθε σε 13,10% έναντι 14,25% το 2024.

Έπειτα, οι δαπάνες διοίκησης διαμορφώθηκαν σε 2,68 εκατ. ευρώ, ήτοι 3,11% ως προς τον τζίρο, έναντι 1,79 εκατ. ευρώ και 2,22% της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 10,79 εκατ. ευρώ και με ποσοστό 12,54% επί του κύκλου εργασιών έναντι 1,83 εκατ. ευρώ και ποσοστό 14,64% στην προηγούμενη χρήση.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 2,55 εκατ ευρώ έναντι 3,54 εκατ. ευρώ το 2204 και τα έξοδα απομείωσης αξίας θυγατρικής ανήλθαν σε 1,69 εκατ. ευρώ έναντι 3,38 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Στα αποτελέσματα προ φόρων η HQF κατέγραψε ζημιές -382 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 565 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ στα αποτελέσματα μετά φόρων ήταν επίσης αρνητικά, φτάνοντας στα -7,44 εκατ. ευρώ έναντι 8,82 εκατ. ευρώ το 2024.

Το στοίχημα των premium προϊόντων

Βασικός μοχλός για τη βελτίωση του μικτού κέρδους είναι η ανάκαμψη των αποτελεσμάτων.

Για το τρέχον έτος η HQF προσανατολίζεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, που αναμένεται να προέλθει κυρίως από τις αγορές του εξωτερικού και από προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (premium), ώστε να επιτευχθεί καλύτερη απορρόφηση του σταθερού κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών της για αύξηση της αποδοτικότητας, τον έλεγχο του κόστους και τη συνέχιση της μείωσης του συνολικού δανεισμού.

Τι έφεραν στο ταμείο της HQF τα private label

Όσον αφορά στα προϊόντα ζύμης, η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και η συνεχιζόμενη παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για πελάτες του εξωτερικού συνέβαλαν θετικά στις πωλήσεις.

Στα προϊόντα με γέμιση, παρά τον έντονο ανταγωνισμό λόγω της παρουσίας πολλών μικρών παραγωγών, η εταιρεία προσδοκά να διατηρήσει σταθερά τα μερίδιά της χάρη στην ισχυρή βάση που έχει στο καταναλωτικό κοινό.

Το βλέμμα στην Αμερική – «Κλειδί» οι συσκευασίες

Παράλληλα, εντείνονται οι προσπάθειες για αύξηση των εξαγωγών προς τις αγορές της Αμερικής, για άνοιγμα νέων αγορών εντός της Ε.Ε. με νέες σειρές προϊόντων ΚΑΝΑΚΙ και για νέες συνεργασίες με γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Τέλος, για τα προϊόντα ΜΙΜΙΚΟΣ αναμένεται η συνέχιση των αυξητικών ρυθμών. Σε αυτό συμβάλλουν οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε προηγμένες μεθόδους συσκευασίας, οι οποίες επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Κεφαλαικές «ενέσεις», ζημιές και δανεισμός

Κατά την κλειόμενη χρήση έγιναν συνολικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9,50 εκατ. ευρώ και ήδη εντός του τρέχοντος έτους 2026, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, έχει γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της HQF την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανερχόταν σε 156 εκατ. ευρώ, πλήρως καταβλημένο και διαιρούμενο σε 156.008.501,00 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία.

Πάντως, στο τέλος της κλειόμενης χρήσης οι συσσωρευμένες ζημιές διαμορφώθηκαν στα -81,03 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται σε 27.041 εκατ. ευρώ για το 2025 έναντι 34,485 εκατ. ευρώ το 2024.

Επιτόκια και αβεβαιότητα στις πρώτες ύλες

Ο επανακαθορισμός των επιτοκίων των δανείων της HQF γίνεται με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας αφού έχουν συναφθεί σε Ευρώ. H πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε μεταβλητό επιτόκιο, κατά κύριο λόγο σε βάση euribor τριμήνου για τα βραχυπρόθεσμα και euribor εξαμήνου για τα μακροπρόθεσμα.

Εξακολουθεί όμως, σύμφωνα με τη διοίκηση, να υπάρχει αβεβαιότητα, παρά την μείωση τους, ως προς τις τιμές των κύριων πρώτων υλών (σιτάρι, άλευρα) που χρησιμοποιούμε στη παραγωγική διαδικασία.

Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να διαχειριστεί τις μεταβολές των τιμών, χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματά και τα μερίδιά της στην αγορά.

Γι’ αυτό και η HQF παρακολουθεί συνεχώς τις ταμειακές ανάγκες της, οι οποίες καλύπτονται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρευστότητας, σημειώνει η διοίκηση.