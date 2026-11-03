Μουστάκας: Το πρώτο αυτόνομο κατάστημα LEGO, ο μηδενικός δανεισμός και το ταμείο «ασπίδα»

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Προ των πυλών είναι το νέο επιχειρηματικό βήμα της Μουστάκας, αφού στις 18 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του LEGO Certified Store στη Μητροπόλεως –του πρώτου αυτόνομου καταστήματος της δανέζικης εταιρείας παιχνιδιών στην Ελλάδα– παρότι η LEGO προχώρησε πέρσι στη σύσταση δικής της θυγατρικής στη χώρα μας (κάτι που δεν αναμένεται να επηρεάσει, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, τη συνεργασία με τη Μουστάκας).

Το νέο κατάστημα LEGO στην καρδιά της Αθήνας έρχεται μετά από ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο έτος για τη Μουστάκας, η οποία το 2025 πέτυχε τόσο την αύξηση του τζίρου της όσο και την άνοδο στα καθαρά κέρδη.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, τα αποτελέσματα του 2025 ήταν πολύ ικανοποιητικά δεδομένων μάλιστα των ασφυκτικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην αγορά λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και της κρίσης που δημιουργήθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το «άλμα» στον τζίρο…

Πιο ειδικά, ο τζίρος της Μουστάκας ανήλθε σε 98,26 εκατ. ευρώ έναντι 86,35 εκατ. ευρώ το 2024.

Έπειτα, το μικτό περιθώριο κέρδους έφτασε στο 44,01 %, έναντι 42,67 % το 2024, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 9,05%, έναντι 8,52% στην προηγούμενη χρήση.

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 537 μέρες έναντι 545 μέρες της προηγούμενης χρήσης, ενώ ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης υποχώρησε από 1,01 το 2024 σε 0,66 το 2025.

Τα έξοδα διοίκησης σημείωσαν μικρή άνοδο στα 4,38 εκατ. ευρώ έναντι 3,75 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν στα 27,62 εκατ. ευρώ έναντι 24,14 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τα καθαρά αποτελέσματα ανέβηκαν στα 8,89 εκατ. ευρώ εν συγκρίσει με τα κέρδη του 2024 που ανήλθαν σε 7,35 εκατ. ευρώ.

…και τα μερίσματα της Μουστάκας

Εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές μερισμάτων ύψους 600 χιλ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 τα κέρδη εις νέον ανήλθαν σε 57,91 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η διοίκηση της Μουστάκας θα προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την διανομή μερισμάτων, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ακόμη το ποσό.

Αποπληρωμή δανείων

Το 2025 η εταιρεία αποπλήρωσε στο σύνολό τους τις δανειακές υποχρεώσεις της στην Εθνική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2023 η Μουστάκας υπέγραψε σύμβαση χρεολυτικού δανείου κεφαλαίου κίνησης, ύψους 5 εκατ. ευρώ με την Εθνική τράπεζα, χωρίς εξασφαλίσεις. Η αποπληρωμή ορίστηκε σε 17 ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης 12 μήνες μετά την πρώτη εκταμίευση.

Επίσης, στις 17 Ιουνίου 2024, η εταιρεία υπέγραψε νεα σύμβαση χρεολυτικού δανείου κεφαλαίου κίνησης, ύψους 8,75 εκατ. ευρώ επίσης με την Εθνική τράπεζα, χωρίς εξασφαλίσεις. Η αποπληρωμή ορίστηκε σε 17 ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης 12 μήνες μετά την πρώτη εκταμίευση.

Μουστάκας: Η ταμειακή «εγγύηση» και το «αγκάθι» της Μ. Ανατολής

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ισχυρή ταμειακή θέση της Μουστάκας με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 42,4 εκατ. ευρώ αποτελεί τη σημαντικότερη εγγύηση ότι η εταιρεία θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες δυσκολίες που θα προκύψουν από την αύξηση του κόστους λειτουργίας.

Το ερώτημα είναι πλέον ποιο θα είναι το αποτύπωμα του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος διατάραξε τις εφοδιαστικές αλυσίδες και επέδερε την άνοδο των τιμών στην ενέργεια, πιέζοντας παράλληλα την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών