Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens

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Την έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος attica BEAUTY στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens εγκαινίασε η Αττικά Πολυκαταστήματα, εταιρεία του χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings, εγκαινιάζοντας την ανάπτυξη ενός νέου concept, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2026–2030.

Με στόχο τη διεύρυνση της φυσικής παρουσίας της, την ανάπτυξη νέων εμπορικών concepts και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά premium retail, η Αττικά Πολυκαταστήματα σχεδιάζει τη λειτουργία 4 έως 6 attica BEAUTY Stores την περίοδο 2027–2029, συνολικής επιφάνειας 3.000–3.500 τ.μ., σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.

«Το attica BEAUTY αποτελεί ένα νέο, ευέλικτο concept καταστημάτων ομορφιάς, το οποίο αναπτύχθηκε με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει η αγορά premium beauty.» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας «Το πρώτο κατάστημα διαθέτει μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή 65 luxury και niche beauty brands, συνδυάζοντας διεθνείς οίκους με επιπρόσθετες υπηρεσίες και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών.

»Η λειτουργία του attica BEAUTY αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία της Αττικά Πολυκαταστήματα στον κλάδο της ομορφιάς, καθώς και τις μακροχρόνιες συνεργασίες της με κορυφαία διεθνή brands. Το νέο concept δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και την εμπειρία του πελάτη, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως το Discovery Bar και το Beauty Studio, που προσφέρουν τη δυνατότητα ανακάλυψης νέων προϊόντων, εξατομικευμένη συμβουλευτική και εξειδικευμένες υπηρεσίες ομορφιάς.

»Η έναρξη λειτουργίας του πρώτου attica BEAUTY αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει σε νέες εμπορικές προτάσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών.»