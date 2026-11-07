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Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο

Το δολάριο Καναδά υποχώρησε σε εβδομαδιαία βάση 1,1% έναντι του δολαρίου

Συνάλλαγμα 07.11.2026, 10:17
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Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο
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Τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τα τέλη Σεπτέμβρη κατέγραψε το καναδικό δολάριο, καθώς τα στοιχεία για την εγχώρια απασχόληση, που ήταν ασθενέστερα των αναμενόμενων, ενίσχυσαν τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας της χώρας.

Το καναδικό νόμισμα υποχώρησε κατά 0,8% την Παρασκευή έναντι ενός αμερικανικού δολαρίου που εμφάνιζε γενικότερη ενίσχυση, με αποτέλεσμα η εβδομαδιαία πτώση του να διαμορφωθεί στο 1,1%.

Το νόμισμα διεύρυνε τις απώλειές του μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά αυξήθηκε ελαφρώς στο 6,7% τον Οκτώβριο, ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 4.700 θέσεις εργασίας σημειώνοντας πτώση για τρίτο συνεχή μήνα.

Την ίδια στιγμή, τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

H αγορά εργασίας

«Η έκθεση για την απασχόληση στον Καναδά ήταν σαφώς αρνητική για το καναδικό δολάριο, καθώς η αδυναμία στην απασχόληση πλήρους απασχόλησης και στον ιδιωτικό τομέα υποδηλώνει μια πιο υποτονική υποκείμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας» εξηγεί στο Bloomberg η Sarah Ying, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στην CIBC.

«Δεδομένου ότι οι προσδοκίες για τα επιτόκια στον Καναδά και τις ΗΠΑ αποκλίνουν όλο και περισσότερο, εκτιμούμε ότι οι κίνδυνοι εξακολουθούν να γέρνουν προς την κατεύθυνση μιας υψηλότερης ισοτιμίας USD/CAD από εδώ και πέρα» κάτι που συνεπάγεται ένα ασθενέστερο καναδικό δολάριο.

Την Παρασκευή, οι επενδυτές διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τα στοιχήματά τους υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα του Καναδά τον Δεκέμβριο, ενσωματώνοντας στις εκτιμήσεις τους πιθανότητα λίγο μικρότερη από 40% για μια τέτοια κίνηση.

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