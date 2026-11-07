Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα

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Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται από ένα μεγάλο μετεκλογικό (σ.σ. των ΗΠΑ) sell off και οι οικονομικές αβεβαιότητες εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διαθέσεις ανάληψης ρίσκου, οκτώ ελληνικές εισηγμένες ετοιμάζονται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά στους μετόχους τους μέχρι το τέλος του 2026.

Τον κύριο όγκο των διανομών αναλαμβάνουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες, αξιοποιώντας τις ισχυρές επιδόσεις και την κεφαλαιακή τους θέση, προχωρούν σε γενναιόδωρα προμερίσματα από τα κέρδη της φετινής χρήσης. Την ίδια ώρα, η Jumbo προχωρά σε έκτακτη διανομή, ενώ στο ημερολόγιο των επόμενων εβδομάδων περιλαμβάνονται επίσης η Trastor, η Motor Oil και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Τα προμερίσματα των τραπεζών

Πρώτη στο ημερολόγιο, με ημερομηνία αποκοπής στις 16 Νοεμβρίου, βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία προγραμματίζει τη διανομή προμερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 230 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει και φέτος πολιτική διανομής του 60% των κερδών της.

Την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι της Jumbo θα δουν να αποκόπτεται η έκτακτη χρηματική διανομή του 1 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 134,4 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι μέσα στο 2026 η εταιρεία έχει ήδη διανείμει στους μετόχους της 161,2 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,20 ευρώ ανά μετοχή.

Στις 23 Νοεμβρίου ακολουθεί η Eurobank, με ημερομηνία αποκοπής για το ενδιάμεσο μέρισμα των 0,0599 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένο κατά 27% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή διανομή. Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για payout ratio 55%, με την ανταμοιβή των μετόχων να επιμερίζεται μεταξύ μερίσματος σε μετρητά και επαναγοράς ιδίων μετοχών, σε αναλογία περίπου 60%-40%.

Την ίδια ημέρα αποκόπτεται και το ενδιάμεσο μέρισμα της Trastor Property, ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται περίπου στα 7,9 εκατ. ευρώ.

Επόμενη στη σειρά είναι η Alpha Bank, με ημερομηνία αποκοπής στις 30 Νοεμβρίου για το προσωρινό μέρισμα των 0,0552835663 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε περίπου 124 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα διατηρεί την πρόβλεψη για διανομή του 55% των δημοσιευμένων κερδών της για το 2026, ενώ το ποσό που είχε προβλεφθεί σωρευτικά για διανομές έφθασε τα 421 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Πειραιώς, Motor Oil και ΑΔΜΗΕ στο ημερολόγιο του Δεκεμβρίου

Στις 21 Δεκεμβρίου έχει οριστεί η ημερομηνία αποκοπής του προμερίσματος της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και συνολικού ποσού 124 εκατ. ευρώ. Η διανομή προγραμματίζεται για τις 28 Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση της εποπτικής έγκρισης. Για το σύνολο της φετινής χρήσης, η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο διανομή 650 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η 21η Δεκεμβρίου είναι επίσης η ημερομηνία αποκοπής του ενδιάμεσου μερίσματος της Motor Oil, ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται περίπου στα 60 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία αποκόπτεται και το ενδιάμεσο μέρισμα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού περίπου 18 εκατ. ευρώ.