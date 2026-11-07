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Ανακύκλωση: Εντός Νοεμβρίου η πρόσκληση για έργα 325 εκατ. από το τέλος ταφής

Η χρηματοδότηση των έργων ανακύκλωσης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2028 - 2035

Επικαιρότητα 07.11.2026, 18:17
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Ανακύκλωση: Εντός Νοεμβρίου η πρόσκληση για έργα 325 εκατ. από το τέλος ταφής
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Τη δημοσίευση, εντός Νοεμβρίου, πρόσκλησης χρηματοδότησης ύψους 325 εκατ. ευρώ για δράσεις ανακύκλωσης και έργα οριστικού κλεισίματος χώρων ταφής απορριμμάτων, από τους πόρους του τέλους ταφής, προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, με αφορμή τη συμμετοχή του στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γραφάκος, πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα επιτρέψει στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και στους δήμους να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό χωριστής συλλογής αποβλήτων, στη βάση των ολιστικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για τις 13 περιφέρειες της χώρας, με στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης.

«Πλέον γυρίζουμε οριστικά σελίδα στην ανακύκλωση», τονίζει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση εντάσσεται στον συνολικό κυβερνητικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Αναφερόμενος στις εργασίες του συνεδρίου, ο γενικός γραμματέας σημειώνει ότι συμμετείχε στην ενότητα «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κυκλική Οικονομία», μαζί με στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον γενικό γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρο Βαρελίδη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκαν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, τα οποία, όπως εκτιμά, αντιμετωπίζονται σε σημαντικό βαθμό από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι τα προβλήματα δεν επιλύονται πλήρως, αλλά οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μια αρχή.

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Γραφάκος στην πρόοδο υλοποίησης του σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων, επισημαίνοντας τη σημασία των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τα οποία είτε έχουν ήδη συνταχθεί είτε πρόκειται να ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, αναφέρεται στην εξέλιξη της μεταρρύθμισης στον τομέα της ανακύκλωσης και στην κατασκευή των αναγκαίων υποδομών επεξεργασίας αποβλήτων.

Όπως υποστηρίζει, πλέον έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για το σύνολο των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί στον σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων της χώρας.

Αστικά λύματα: Χρηματοδότηση για όλους τους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, ο κ. Γραφάκος επισημαίνει ότι για πρώτη φορά έχει εξασφαλιστεί πλήρως η χρηματοδότηση του συνόλου των έργων που απομένουν να υλοποιηθούν στους οικισμούς της χώρας με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ολοκληρώσει και ανακοινώσει τον κατάλογο των 377 οικισμών με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων, οι οποίοι, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, θα πρέπει να αποκτήσουν δίκτυα και υποδομές επεξεργασίας έως το τέλος του 2035.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2028-2035.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Γραφάκος υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν τη διαχείριση των αποβλήτων και των αστικών λυμάτων, ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, ευχαριστεί τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης για τη συνεργασία και την αναγνώριση του έργου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

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