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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Κάν’ το όπως οι Δημοκρατικοί»

Ακρίβεια και καθημερινότητα επιστρέφουν στην ατζέντα του Μαξίμου «Το πάθημα του Τραμπ είναι μια σοβαρή προειδοποίηση για εμάς»

Επικαιρότητα 07.11.2026, 18:35
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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Κάν’ το όπως οι Δημοκρατικοί»
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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί

«Κάν’ το όπως οι Δημοκρατικοί»

ΤΟ ΒΗΜΑ:Νέμεσις – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ο φόβος της κυβέρνησης για κατάρρευση στις αγροτικές περιοχές.«Το πάθημα του Τραμπ είναι μια σοβαρή προειδοποίηση για εμάς» δηλώνουν στελέχη της. Για ποιες κοινωνικές ομάδες προωθούνται μέτρα και ποια παραπέμπονται στις εκλογικές κάλπες.

Αθήνα – Ουάσιγκτον: Το νέο «ελληνικό τοπίο» στο «μπλε Κογκρέσο»

Εξώστης Δ. Κρουστάλλ: «Ποιος είναι το αφεντικό»

Αθήνα – Άγκυρα: Navtex, αντι-Navtex και «τετελεσμένο» για το καλώδιο

Ανάλυση Γ. Πρεβελάκης: «Η μάχη των χαρτών»

Συνέντευξη Νάβι Πιλάι στο «ΒΗΜΑ»

«Οι ΗΠΑ οφείλουν να στηρίζουν το διεθνές κράτος δικαίου»

Η νομπελίστρια Ειρήνης του 2026 μιλάει για τη νίκη των Δημοκρατικών και την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ – «Στις ενδιάμεσες εκλογές επιβεβαιώθηκαν οι διαχρονικές αξίες της Αμερικής».

Η Αμερική μετά τις κάλπες

Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη συντριβή του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Η αυτοκρατορία του αποτελέσματος και οι προβλέψεις για την τελευταία διετία του αμερικανού προέδρου.

Μιλούν στο «ΒΗΜΑ»

Τζέιμς Άνταμς, καθηγητής Πανεπιστημίου UC Davis: «Μετατροπή ισορροπιών διαταράσσει».

Ρομπέρτα Χάαρ, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μάαστριχτ: «Κανένας εφησυχασμός για την Ευρώπη».

Διεθνής Τύπος

The Wall Street Journal: Τελεσίγραφο το κίνημα των Maga.

Financial Times: Η κούρσα για τις προεδρικές εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει.

«Κόκκινος συναγερμός» για τις κυβερνοεπιθέσεις

«Οι επόμενοι στόχοι μπορεί να είναι κρίσιμα σπίτια και αυτοκίνητα»

Μιλάει στο «Β» ο ΓΓ Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σπύρος Παπαευαγγέλου.

Σκάνδαλο ΜΚΟ – Κενό εποπτείας

Η «Χαρά» στην κορυφή του τυφώνα

Τα στέκια της Αθήνας – Μετά τη «Μουριά»

Μια πρόταση για τα «ιστορικά καταστήματα»

Συνέντευξη: Λέναρντ Φιοκ

«Το Διάστημα δεν είναι πια μουσείο»

Αφιέρωμα – 50 χρόνια δημοτική

Γ. Μπαμπινιώτης: «Η μητρική μας γλώσσα είναι πάνω απ’ όλα αξία»

Χρ. Χαραλαμπάκης: «Ποτέ το λάθος παύει να είναι λάθος»

Το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο τρίτος τόμος της σειράς εκδόσεων «Η Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας», το περιοδικό ΑΡΓΥΡΩ, το «Μενού της Εβδομάδας» και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας – Τόμος Γ΄

Ο τρίτος τόμος είναι αφιερωμένος στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Αθήνα ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Εξετάζεται η μακρά πορεία της πόλης από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα, και αναδεικνύεται η μεταμόρφωσή της από μια μικρή μεταοθωμανική πόλη σε σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη. Κεντρικός άξονας του τόμου είναι η διαμόρφωση της Αθήνας ως διοικητικού, πολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού κέντρου της χώρας.

Στη Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας, ένα συλλογικό έργο με την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάζονται περισσότεροι από σαράντα εξειδικευμένοι επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης, αρχιτέκτονες, κ.ά.

Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις με τη χρήση ενός μεγάλου όγκου πρωτογενών πηγών, την αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας και με την παράθεση ενός μοναδικού εικονογραφικού υλικού επιχειρείται για πρώτη φορά με τόσο συστηματικό τρόπο η διαχρονική καταγραφή της ιστορίας της Αθήνας, από την προϊστορική αρχαιότητα ως σήμερα.

ΑΡΓΥΡΩ – 35 συνταγές για τον χειμώνα

Το νέο συλλεκτικό τεύχος της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου «Το Φαγητό της Θαλπωρής», έρχεται με 35 συνταγές για τον χειμώνα, αφιερωμένες στη σπιτική μαγειρική, στις αγαπημένες γεύσεις που μας μεγάλωσαν και σε όλα εκείνα τα φαγητά που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο νόστιμη. Με απλά, προσιτά υλικά, εύκολες τεχνικές και έξυπνες ιδέες που μας βοηθούν να μαγειρεύουμε καλύτερα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

Πέρα από τις 35 συνταγές, η Αργυρώ μοιράζεται μαζί μας έναν ολοκληρωμένο, πρακτικό οδηγό για την οργάνωση της κουζίνας και του καθημερινού μαγειρέματος. Από τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη σωστή προετοιμασία των υλικών μέχρι τον προγραμματισμό των αγορών, τη συντήρηση των τροφίμων και την αξιοποίηση όσων περισσεύουν, μας δείχνει πώς μπορούμε να εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα, να περιορίζουμε τη σπατάλη και να απολαμβάνουμε περισσότερο τη διαδικασία του μαγειρέματος.

Αυτόν τον χειμώνα, η Αργυρώ μάς δίνει 35 ακόμη λόγους να απολαμβάνουμε το σπιτικό φαγητό. Με 35 συνταγές που θα θέλουμε να μαγειρεύουμε ξανά και ξανά, γιατί η θαλπωρή βρίσκεται στις πιο απλές, καθημερινές απολαύσεις και η νοστιμιά αρχίζει πάντα από την κουζίνα μας.

ΒΗΜΑGAZINO – Men’s Issue

Ποιος είναι ο άνδρας τού σήμερα; Τι τον συγκινεί, τι τον συναρπάζει, τι καθορίζει το στυλ του; Το BHMAgazino αφιερώνει ένα ξεχωριστό, συλλεκτικό τεύχος στον τολμηρό, ανεξάρτητο, αποφασιστικό και αναπολογητικά κομψό άνδρα που γνωρίζει τι θέλει και το διεκδικεί.

Σε αυτόν που φροντίζει τον εαυτό του, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση, απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο και υπερασπίζεται με πάθος τις επιλογές του. Αυτός ο άνδρας αντικατοπτρίζεται σε ένα εντυπωσιακό, ατμοσφαιρικό, πολυσέλιδο editorial μόδας, που παρουσιάζει τις σημαντικότερες τάσεις της σεζόν μέσα από δημιουργίες κορυφαίων οίκων, ενώ τα πιο stylish ανδρικά αξεσουάρ έχουν τη δική τους, ξεχωριστή θέση στις σελίδες του τεύχους.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: “Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΟΜΟΣ Γ”: Τιμή: 1,65 €)

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