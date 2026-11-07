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Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις, για αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας, να έχουν γνώση για το πώς θα κινηθούν αυτά τα μέτρα.

Κοινωνία 07.11.2026, 09:18
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Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις, για αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας, να έχουν γνώση για το πώς θα κινηθούν αυτά τα μέτρα.

Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια του Μετρό, αυξάνοντας τη συχνότητα διέλευσης των συρμών σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή.

Συγκεκριμένα, θα δρομολογηθούν τρεις επιπλέον συρμοί σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ λειτουργούν σε 24ωρη βάση το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή και η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ξεκινά τη λειτουργία της στις 5:00 της Κυριακής.

Ακόμη, με εντολή της αστυνομίας, στη γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», από τις 12:00 του Σαββάτου έως τις 22:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης» δεν θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό.

Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σήμερα και αύριο:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026 έως την 19.30΄ της Κυριακής 8-11-2026.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μ. Μουσούρου, από την 08.00΄ έως την 22.30΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09.00΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026 έως την 19.30΄ της Κυριακής 8-11-2026:

Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 14.00΄ έως την 22.30΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λ. Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μ. Μουσούρου, από την 05.00΄ έως την 19.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026.

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 8-11-2026:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05.00΄- 07.30΄:

– Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

– Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

– Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05.00΄ – 09.00΄.

Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:
– ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:

Λ. Μαραθώνος – είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος – αριστερά Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) προς Αθήνα.

Τα λεωφορεία που θα παραμείνουν στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της οδού Αγίας Μαρίνας μετά την αποβίβαση των αθλητών θα στρίψουν αριστερά στην Λ. Κάτω Σουλίου (αριστερή λωρίδα προς Κάτω Σούλι), στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην ανώνυμη ασφάλτινη οδό (κατάστημα PET ΚΛΗΜΗΣ) και θα σταθμεύσουν στα δυο δημοτικά πάρκινγκ.

– Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Αθήνα):

Λ. Μαραθώνος – Κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Ελευθερίας – αριστερά Δημοσθένους – δεξιά Αγ. Παντελεήμονα – αριστερά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

– Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Λίμνη Μαραθώνα):

Λ. Λίμνης Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – αριστερά Γ. Λένα – δεξιά Λ. Μαραθώνος – αριστερά Αναπαύσεως – δεξιά Λ. Λίμνης Μαραθώνος.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 8-11-2026:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄– 13.30΄.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄– 13.30΄.

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄– 10.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ – 15.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 16.45΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 18.30΄.

Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου έως και τη Λ. Κάτω Σουλίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄ – 09.30΄.

Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

Χρ. Σμύρνης,στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 7-11-2026 έως την 13:30΄ ώρα της 8-11-2026.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 16.30΄.

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 17.00΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 19.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11–2026:Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11–2026:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).

Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πεζοί, ποδηλάτες και οδηγοί ΕΠΗΟ (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κ.λ.π.) δεν επιτρέπεται να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθήνας προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθήνας:

Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

Από Κέντρο Αθήνας προς Νότια Προάστια:

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.

Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.

Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Βάρης/Κορωπίου κ.λπ.

Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

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Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ
Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
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Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
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Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI
ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
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ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Business of Sport

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα

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Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση
World

ΕΕ κατά... γραφειοκρατίας - Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η Κομισιόν υπόσχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερο «χαρτομάνι», φυσικό ή ηλεκτρονικό

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
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Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο

Στόχος ρωσικών επιθέσεων το Κίεβο – Επλήγησαν ενεργειακές υποδομές

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου
Κοινωνία

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις, για αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας, να έχουν γνώση για το πώς θα κινηθούν αυτά τα μέτρα.

Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας
Κόσμος

Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά της ακρίβειας

Η μεγάλη απεργία της Πέμπτης στη Γαλλία με 1,5 εκατ. διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους της χώρας ασκεί πίεση στην κυβέρνηση που καλεί σε διάλογο συνδικάτα, εργοδότες, μαθητές και φοιτητές

Στίβεν Μίλερ, ο αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ
Κόσμος

Στίβεν Μίλερ, ο αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ

Ο Στίβεν Μίλερ ήταν μέχρι πρότινος ο ιθύνων νους πίσω από την εκστρατεία καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης – η οποία κατείχε κεντρική θέση στο πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Αμοιβή 20 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το Ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας
Κόσμος

ΗΠΑ: Αμοιβή 20 εκατ. για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων προσφέρουν οι ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Δασμοί Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς στον Καναδά
Κόσμος

Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς Τραμπ στον Καναδά

Σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, το Μέιν και η Αλάσκα, η κατάργηση των δασμών έχει τύχει υποστήριξης και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
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Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]

Πότε ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι «υπόχρεο πρόσωπο» και τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Πολιτική

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
World

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Business of Sport

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης – Λεβαντόφσκι και Γκριεζμάν ξεχώρισαν μετά τις καλοκαιρινές μεταγραφές τους

Γιώργος Μαζιάς
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα

Οκτώ ελληνικές εισηγμένες ετοιμάζονται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά στους μετόχους τους μέχρι το τέλος του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται στους δικαιούχους
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ για τις συντάξεις

Με υδροπλάνο στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Μεταφορές

Με υδροπλάνο στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η Hellenic Seaplanes έφερε το υδροπλάνο στην Καλαμάτα

Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα
AGRO

Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα

Πάνω από 1 δισ. για αρδευτικά έργα και αγροτική οδοποιία

Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο
Συνάλλαγμα

Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο

Το δολάριο Καναδά υποχώρησε σε εβδομαδιαία βάση 1,1% έναντι του δολαρίου

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο

Στόχος ρωσικών επιθέσεων το Κίεβο – Επλήγησαν ενεργειακές υποδομές

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων
World

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων

Η Ντάλι υπσοτηρίζει ότι μια πιο προσεκτική και μελετημένη προσέγγιση όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων κρίνεται σκόπιμη

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022
Commodities

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022

Το πετρέλαιο υποχωρεί απότομα από την αρχή της εβδομάδας εν μέσω ελπίδων για την διπλωματική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου
Κοινωνία

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις, για αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας, να έχουν γνώση για το πώς θα κινηθούν αυτά τα μέτρα.

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες
World

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες

Η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε στη μεταβλητότητα και στην έντονες διακυμάνσεις που προκαλεί η ΑΙ στις αγορές

Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας
Κόσμος

Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά της ακρίβειας

Η μεγάλη απεργία της Πέμπτης στη Γαλλία με 1,5 εκατ. διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους της χώρας ασκεί πίεση στην κυβέρνηση που καλεί σε διάλογο συνδικάτα, εργοδότες, μαθητές και φοιτητές

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