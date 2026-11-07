ΗΠΑ: Αμοιβή 20 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το Ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει «αμοιβή» ως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων «και πιθανή μετεγκατάσταση» σε οποιοδήποτε πρόσωπο δώσει «πληροφορίες» σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Εκτός από την αμοιβή, οι ΗΠΑ προσφέρουν «και πιθανή μετεγκατάσταση» στους πληροφοριοδότες

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν «τις εγκαταστάσεις», «τον εξοπλισμό» και «το προσωπικό», όπως ιδίως «οι επιστήμονες», ή «τις μετακινήσεις» όλων των παραπάνω, ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above. Submit a tip: https://t.co/A8uRQJSosj — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

«Πυρηνικό όπλο»

Το πρόγραμμα Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του για το ίδιο θέμα, προσθέτει πως «Το 2025, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε ότι το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο σε καθαρότητα 60%, ένα επίπεδο που αποτελεί τεχνικά ένα μικρό βήμα από το 90% που απαιτείται για ένα πυρηνικό όπλο.

»Το Ιράν είναι το μόνο κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα που παράγει ουράνιο σε τόσο υψηλό επίπεδο εμπλουτισμού. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η ποσότητα, εάν εμπλουτιστεί περαιτέρω, θα μπορούσε να είναι αρκετή για πολλά πυρηνικά όπλα.

»Η μη συμμόρφωση του καθεστώτος με τις υποχρεώσεις του ΔΟΑΕ σχετικά με τις διασφαλίσεις έχει οδηγήσει τον οργανισμό στην απώλεια της “συνέχειας της γνώσης” σχετικά με την παραγωγή και το απόθεμα βασικών εξαρτημάτων, όπως οι φυγοκεντρητές, από το Ιράν.