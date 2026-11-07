 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Crime"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(5) "Crime"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Violence"
}

Πολωνία: Μακελειό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Κρακοβία μετά από πυροβολισμούς

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ διεξάγεται έρευνα για το αιματηρό περιστατικό στην Κρακοβία

Κόσμος 07.11.2026, 20:26
Σχολιάστε
Πολωνία: Μακελειό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Κρακοβία μετά από πυροβολισμούς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις Αρχές στην Πολωνία λόγω περιστατικού με πυροβολισμούς στην Κρακοβία, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της χώρας.

Το Reuters αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, υπάρχουν έξι νεκροί (τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες) και 15 τραυματίες.

Δυνάμεις της αστυνομίας πυροβόλησαν τον δράστη, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ο δράστης φορούσε στρατιωτικά ρούχα

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φορούσε στρατιωτικά ρούχα, χρησιμοποίησε μακρύκανο πυροβόλο όπλο στρατιωτικού τύπου.

Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο ενημέρωσης Onet, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο δράστης είναι Πολωνός υπήκοος.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ διεξάγεται έρευνα για το αιματηρό περιστατικό.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στην Κρακοβία

Άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά τις 15:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο δράστης οδηγούσε κατά μήκος της οδού Σλαβκόβσκα προς την Πλατεία της Αγοράς, ένα από τα πιο κεντρικά μέρη της Κρακοβίας.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να την αποφεύγουν μέχρι νεωτέρας.

Δείτε φωτογραφίες από την Κρακοβία

Πολωνία: Νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στην Κρακοβία

2

Σχόλια

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ θα δώσει στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσμος

Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ θα δώσει στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Ενέργεια: Έρχεται δεκαετία ισχυρής ζήτησης
World

Ανατροπή: Έρχεται 10ετία ισχυρής ζήτησης για πετρέλαιο
Thessaloniki Nightlife Tax Fraud: 18 Arrested Over €203M
English Edition

Thessaloniki Nightlife Tax Fraud: 18 Arrested Over €203M
ΕΕ: Πέντε μέλη καλούν τις Βρυξέλλες σε συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με το Λονδίνο
World

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με το Λονδίνο
Ακρίβεια στα καύσιμα: Οι Έλληνες κόβουν από τρόφιμα, υγεία και μετακινήσεις
Economy

Τι κόβουν οι Ελληνες για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια στα καύσιμα
Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι 1.300 αχυράνθρωποι
Επικαιρότητα

Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι 1.300 αχυράνθρωποι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιτόκια: Οι «άμυνες» 7 μεγάλων ελληνικών εταιρείων απέναντι στον «βραχνά» του Euribor
Economy

Πώς θωρακίζονται οι εταιρείες από τον «βραχνά» του Euribor

Από το μαξιλάρι κερδοφορίας της Όμηρος και τα stress tests της Κορρές στις επαναδιαπραγματεύσεις της Coffee Island ενόψει των αποφάσεων της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen στα Βόρεια Προάστια που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα – Το στοίχημα του επενδυτή
Business

Πότε ανοίγει η Pizza Fan – Οι μνηστήρες και τι θέλει ο Αντάρας

Ο δικηγόρος της Pizza Fan, Μιχάλης Μαρκουλάκος μιλά στον ΟΤ για την επαναλειτουργία, τις δεσμεύσεις στους λογαριασμούς, τον φορολογικό έλεγχο και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές

Γιώργος Μανέττας
Ελληνική οικονομία: Τα ερωτήματα για τις επενδύσεις και το ΑΕΠ του 2027
Economy

Τα ερωτήματα για τις επενδύσεις και το ΑΕΠ του 2027

Η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 5,7 δισ. ευρώ το 2027 και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης γεννούν ζητήματα για την προβλεπόμενη επενδυτική άνοδο

Γιάννης Αγουρίδης
Συντάξεις: Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» τεσσάρων ετών για την επανεξέταση των αλλαγών αφήνει η κυβέρνηση – Το θέμα άνοιξε η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα

Κώστας Παπαδής
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Άμεσα ο απόπλους του ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Κόσμος
Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ θα δώσει στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσμος

Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ θα δώσει στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Η ανακοίνωση της προεδρίας του Ισραήλ – Ο Ισαάκ Χέρτζογκ πήρε την απόφαση μετά από νέες συναντήσεις που είχε με Γκάντι Άιζενκοτ και Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πολωνία: Μακελειό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Κρακοβία μετά από πυροβολισμούς
Κόσμος

Πολωνία: Μακελειό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Κρακοβία μετά από πυροβολισμούς

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ διεξάγεται έρευνα για το αιματηρό περιστατικό στην Κρακοβία

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με λεία 203 εκατ.
Επικαιρότητα

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με λεία 203 εκατ.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Κάν’ το όπως οι Δημοκρατικοί»
Επικαιρότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Κάν’ το όπως οι Δημοκρατικοί»

Ακρίβεια και καθημερινότητα επιστρέφουν στην ατζέντα του Μαξίμου «Το πάθημα του Τραμπ είναι μια σοβαρή προειδοποίηση για εμάς»

Ανακύκλωση: Εντός Νοεμβρίου η πρόσκληση για έργα 325 εκατ. από το τέλος ταφής
Επικαιρότητα

Εντός Νοεμβρίου η πρόσκληση για έργα ανακύκλωσης 325 εκατ. ευρώ

Η χρηματοδότηση των έργων ανακύκλωσης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2028 - 2035

Μόσχα: Δεν έχουν θέση οι Ευρωπαίοι στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Κόσμος

Δεν έχουν θέση οι Ευρωπαίοι στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία λέει η Μόσχα

Έντονη αντίδραση της Ρωσίας στις στρατιωτικές ασκήσεις των αποκαλούμενων «Πολυεθνικών Δυνάμεων για την Ουκρανία»

Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση
Πολιτική

Μαρκόπουλος για την οικονομικη αποδυνάμωση του οργανωμένου εγκλήματος

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας, Δ. Μαρκόπουλου, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος»

Latest News
Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ θα δώσει στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσμος

Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ θα δώσει στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Η ανακοίνωση της προεδρίας του Ισραήλ – Ο Ισαάκ Χέρτζογκ πήρε την απόφαση μετά από νέες συναντήσεις που είχε με Γκάντι Άιζενκοτ και Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ενέργεια: Έρχεται δεκαετία ισχυρής ζήτησης
World

Ανατροπή: Έρχεται 10ετία ισχυρής ζήτησης για πετρέλαιο

Την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα για τις τιμές του πετρελαίου δυσκολεύουν τους σχεδιασμούς των επιχειρήσεων του κλάδου της ενέργειας

Γιάννης Αγουρίδης
Thessaloniki Nightlife Tax Fraud: 18 Arrested Over €203M
English Edition

Thessaloniki Nightlife Tax Fraud: 18 Arrested Over €203M

The 18 people arrested over a massive tax evasion scheme exceeding 203 million euros were brought before a prosecutor

ΕΕ: Πέντε μέλη καλούν τις Βρυξέλλες σε συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με το Λονδίνο
World

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με το Λονδίνο

Η συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζουν οι χώρες που συνυπογράφουν την πρόταση

Ακρίβεια στα καύσιμα: Οι Έλληνες κόβουν από τρόφιμα, υγεία και μετακινήσεις
Economy

Τι κόβουν οι Ελληνες για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια στα καύσιμα

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τεκμηριώνει την υποχώρηση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι 1.300 αχυράνθρωποι
Επικαιρότητα

Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι 1.300 αχυράνθρωποι

Ισχυροί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες αχυράνθρωπους και έστηναν εταιρείες φαντάσματα για να αποφεύγουν κάθε οικονομική υποχρέωση προς το Δημόσιο

Συνταξιοδότηση: Το νέο τοπίο στα όρια από το 2030 λόγω δημογραφικού
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Το νέο τοπίο στα όρια από το 2030 στο συνταξιοδοτικό

Το βασικό σενάριο αλλά και οι εκτιμήσεις της ΕΕ προβλέπουν τη σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

Ηλίας Γεωργάκης
Χίος: Έξι επιπλέον ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα
Ακτοπλοΐα

Έξι επιπλέον ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα για τη Χίο

Για την κάλυψη των έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, μετά την αναστολή της αεροπορικής σύνδεσης

Λάμπρος Καραγεώργος
Πολωνία: Μακελειό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Κρακοβία μετά από πυροβολισμούς
Κόσμος

Πολωνία: Μακελειό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Κρακοβία μετά από πυροβολισμούς

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ διεξάγεται έρευνα για το αιματηρό περιστατικό στην Κρακοβία

Wall Street: Το μετεκλογικό sell off και τι αναμένεται στη συνέχεια
Wall Street

Το εφιαλτικό sell off στη Wall Street και η επόμενη μέρα - Τι έρχεται

Οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street έγιναν φθηνότερες από την ευρύτερη αγορά - Τώρα τι...;

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με λεία 203 εκατ.
Επικαιρότητα

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με λεία 203 εκατ.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση

Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς λειτουργεί,
Economy

Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς λειτουργεί,

«Κουμπαράς» για τη Νέα Γενιά έως 2.400 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς η ΕΕ «φουσκώνει» μια ανεπιθύμητη «φούσκα»
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η ΕΕ «φουσκώνει» την ανεπιθύμητη «φούσκα» της AI

Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης θα προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στην Ευρώπη όταν σκάσει - Γιατί οι Βρυξέλλες την τροφοδοτούν και τη διογκώνουν

Ελληνική οικονομία: Τα ερωτήματα για τις επενδύσεις και το ΑΕΠ του 2027
Economy

Τα ερωτήματα για τις επενδύσεις και το ΑΕΠ του 2027

Η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 5,7 δισ. ευρώ το 2027 και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης γεννούν ζητήματα για την προβλεπόμενη επενδυτική άνοδο

Γιάννης Αγουρίδης
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Κάν’ το όπως οι Δημοκρατικοί»
Επικαιρότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Κάν’ το όπως οι Δημοκρατικοί»

Ακρίβεια και καθημερινότητα επιστρέφουν στην ατζέντα του Μαξίμου «Το πάθημα του Τραμπ είναι μια σοβαρή προειδοποίηση για εμάς»

Ανακύκλωση: Εντός Νοεμβρίου η πρόσκληση για έργα 325 εκατ. από το τέλος ταφής
Επικαιρότητα

Εντός Νοεμβρίου η πρόσκληση για έργα ανακύκλωσης 325 εκατ. ευρώ

Η χρηματοδότηση των έργων ανακύκλωσης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2028 - 2035

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies