Πολωνία: Μακελειό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Κρακοβία μετά από πυροβολισμούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις Αρχές στην Πολωνία λόγω περιστατικού με πυροβολισμούς στην Κρακοβία, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της χώρας.

Το Reuters αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, υπάρχουν έξι νεκροί (τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες) και 15 τραυματίες.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

Δυνάμεις της αστυνομίας πυροβόλησαν τον δράστη, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

BREAKING: Polish police officers have shot the suspected terrorist in Krakow, Poland. Several people were killed by the man who was shooting from a car at the main square in Kraków’s Old Town https://t.co/M6UuzaT1bj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Ο δράστης φορούσε στρατιωτικά ρούχα

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φορούσε στρατιωτικά ρούχα, χρησιμοποίησε μακρύκανο πυροβόλο όπλο στρατιωτικού τύπου.

Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο ενημέρωσης Onet, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο δράστης είναι Πολωνός υπήκοος.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ διεξάγεται έρευνα για το αιματηρό περιστατικό.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στην Κρακοβία

Άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά τις 15:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο δράστης οδηγούσε κατά μήκος της οδού Σλαβκόβσκα προς την Πλατεία της Αγοράς, ένα από τα πιο κεντρικά μέρη της Κρακοβίας.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να την αποφεύγουν μέχρι νεωτέρας.

Δείτε φωτογραφίες από την Κρακοβία