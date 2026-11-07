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Στίβεν Μίλερ, ο αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ

Ο Στίβεν Μίλερ ήταν μέχρι πρότινος ο ιθύνων νους πίσω από την εκστρατεία καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης – η οποία κατείχε κεντρική θέση στο πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Κόσμος 07.11.2026, 07:50
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Στίβεν Μίλερ, ο αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ
Newsroom

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Ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος αναλαμβάνει προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ, είναι εξέχουσα προσωπικότητα της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας του αμερικανικού συντηρητικού κινήματος και θεωρείται ο αρχιτέκτονας της σκληρής γραμμής που υιοθέτησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ στο μεταναστευτικό.

Τρεις ημέρες μετά τη βαριά ήττα που υπέστη το κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του Στίβεν Μίλερ στη θέση του προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο, που θα αντικαταστήσει την Σούζι Γουάιλς, η οποία θα αναλάβει άλλο ρόλο — χαρακτηρίζοντάς τον από τους πλέον «άξιους εμπιστοσύνης» συνεργάτες του.

Αυτός που χαρακτηρίζεται ο πιο πιστός από τους πιστούς συνεργάτες του Τραμπ, ο Στίβεν Μίλερ ήταν μέχρι πρότινος ο ιθύνων νους πίσω από την εκστρατεία καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης – η οποία κατείχε κεντρική θέση στο πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Στα 41 του χρόνια, ο Μίλερ εμφανίζεται τακτικά μπροστά στις κάμερες, για να πλειοδοτήσει για όσα λέει ο πρόεδρος Τραμπ, χωρίς ενίοτε να διστάζει να επιτεθεί σε δημοσιογράφους. Φορώντας πάντα κομψά κοστούμια, τα λόγια του απηχούν τη ρητορική της ριζοσπαστικής δεξιάς περί υποτιθέμενης παρακμής της Δύσης εξαιτίας της «εισβολής» μεταναστών. Γι’ αυτόν, το ζήτημα είναι υπαρξιακό.

Η επιρροή του μέχρι πρότινος αναπληρωτή προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο και συμβούλου εσωτερικής ασφαλείας θεωρείται τεράστια, σύμφωνα με το βιβλίο «Regime Change», το οποίο περιγράφει έναν άνθρωπο που δεν διστάζει να επιτεθεί σκληρά ακόμη και σε συνεργάτες του.

«Βόλντεμορτ»

Ο Στίβεν Μίλερ είναι «ο εγκέφαλος του Τραμπ», είχε δηλώσει στους New York Times ο Κέβιν Μακάρθι, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, λίγο πριν από την ορκωμοσία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Μίλερ ήταν αυτός που έδωσε τον Μάιο του 2025 εντολή στην ICE (την αστυνομία μετανάστευσης) να πολλαπλασιάσει τις επιχειρήσεις της επειδή ο αριθμός των ημερήσιων απελάσεων ήταν χαμηλότερος από εκείνον που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Στο Λος Άντζελες, η εντολή αυτή οδήγησε σε έφοδο πρακτόρων της ICE σε κατάστημα – η οποία πυροδότησε σφοδρές συγκρούσεις – και τελικά στην απόφαση του προέδρου Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη του στρατού, παρά την αντίθεση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Ο Μίλερ, μεγαλωμένος στη Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες, υπεραμύνθηκε τότε σθεναρά της απόφασης του προέδρου Τραμπ απέναντι σε όσους τον κατηγορούσαν για αυταρχισμό. «Το λέμε εδώ και χρόνια, πρόκειται για μάχη για τη διάσωση του πολιτισμού», είχε δηλώσει αυτός που συνεργάτες του Γκάβιν Νιούσομ αποκαλούν «Βόλντεμορτ», παρομοιάζοντάς τον με τον κακό μάγο της σειράς βιβλίων Χάρι Πότερ.

Τον Ιανουάριο, έσπευσε να χαρακτηρίσει «τρομοκράτη» τον Άλεξ Πρέτι, τον Αμερικανό που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη εν μέσω διαδηλώσεων κατά της παρουσίας της ICE. Αργότερα πήρε πίσω τη δήλωση αυτή, που πυροδότησε πολεμική.

«Πιστός»

Γεννημένος στη Καλιφόρνια, γόνος εβραϊκής οικογένειας – οι γονείς του φοίτησαν σε διακεκριμένα πανεπιστήμια – ο Στίβεν Μίλερ έμοιαζε να έχει προφίλ μελλοντικού ψηφοφόρου των Δημοκρατικών. Όμως από το λύκειο και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο Ντιουκ, στη Βόρεια Καρολίνα, συνηγορούσε ιδαίτερα επιθετικά υπέρ ιδεών της ριζοσπαστικής δεξιάς.

Ο Ντέιβιντ Χόροβιτς, επιδραστικός συντηρητικός ιδεολόγος, του άνοιξε τις πόρτες στους υπερσυντηρητικούς κύκλους, όπου γνωρίστηκε με τον Στιβ Μπάνον και τον Τάκερ Κάρλσον, προτού ενταχθεί – σε ηλικία 30 ετών – στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ (2017-2021), οι ιδέες του Στίβεν Μίλερ φάνταζαν ακόμα περιθωριακές.

Ήταν ο αρχιτέκτονας των απαγορεύσεων εισόδου στις ΗΠΑ που επιβλήθηκαν σε υπηκόους μουσουλμανικών χωρών, οι οποίες προσέκρουσαν σε αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Ο σύμβουλος είχε επίσης στηρίξει ανεπιφύλακτα τον Ντόναλντ Τραμπ όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, για να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Στη δεύτερη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι ιδέες του Μίλερ είναι πανταχού παρούσες. «Κανείς δεν είναι πιο πιστός, εργατικός ή πιο συνδεδεμένος με το κίνημα “Πρώτα η Αμερική” από τον Στίβεν», είπε χθες η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου μέχρι τον Αύγουστο του 2026.

Πηγή: in.gr

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